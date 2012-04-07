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Bloomberg : RIM'in satışı yönetim kurulunda tartışılıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler akıllı telefonları olan BlackBerry markasının sahibi Kanadalı RIM firması için son iki yıl hayal kırıklıklarının yaşandığı dönem oldu.

Android ve iOS platformlarının hızlı yükselişine cevap veremeyen RIM firması, hisse senetlerinde yüzde 77'lik düşüşün ardından global akıllı telefon pazar payında da yüzde 8.2'lere gerileme yaşadı. Firmanın eş tepe yöneticileri Mark Lazaridis ve Jim Balsillie'nin istifası sonrasında da dümene Thorsten Heins geçmişti. Sonrasında da bazı yöneticilerin firmadan istifa ettiği görüldü.

Çiçeği burnunda CEO'nun ilk icraatı BlackBerry yazılımını üretici firmalara lisanslama kararı almak olmuştu. Ayrıca ardı ardına 5 mali yıl çeyreğinde yaşanan düşüş neticesinde firma mali tablolarını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmaktan vazgeçti.

Bloomberg gazetesi, işletim sisteminin lisanslanması ile başlayan sürecin firmanın satışına kadar gideceği ihtimali üzerinde duruyor. Satış kararının yönetim kurulunda tartışıldığı belirtiliyor. Çünkü şu anki strateji ile firmanın uzun yıllar ayakta kalması çok zor. Ayrıca kıdemli başkan yardımcısı Alan Brenner ve diğer bir üst yöneticinin de istifasını firmaya sunduğu iddia ediliyor.

Bundan sonraki dönemde de bazı yöneticilerin firmadan istifa edeceği konuşuluyor.

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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Yenilikçi modellerle gelmezlerse pazar paylarını kaybetmeye devam ederler. Bunu öngöremediler mi ki koskoca yöneticiler? Ne sanıyorlardı ki, yıllarca qwerty klavye ve bbm'den ekmek yiyebileceklerini falan mı?
Yenilikçi modellerle gelmezlerse pazar paylarını kaybetmeye devam ederler. Bunu öngöremediler mi ki koskoca yöneticiler? Ne sanıyorlardı ki, yıllarca qwerty kl...
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jovanovic 7 yıl
Alan herkes bbm icin aliyor..

Uygulama yok.

Oyun yok...

Dogru duzgun dokunmatik yok.
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E_Aydin35 7 yıl
Yazık oldu, zaten adamlar bir kurtuluş bir arayış bir yenilik,farklılık arayacaklarına istifa kağıdına yazıcakları cümleleri düşünüyorlarsa, Bu firma zaten ayakta durmaz.. :(
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Volkanbaba 7 yıl
Samsung lisans alarak BBos lu telefonlar üretecek diye konuşuluyordu daha sonrada toptan alır firmayı
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MrDj 7 yıl
iş dünyasina yatırım yapmak güzel ama gençliği hedef alan firmaların yükselmeside normal.en azından ios veya android gibi uygulamarı olsa idi.
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cihansevencan 7 yıl
nedensiz07

yıllarca 1000 liranın uzerınde telefon satmayı maharet sayan firmaya bu zarar az bile... rakıplerı o donemde 600 liraya en ust duzeyını satarken bb sadece elit kesme yonelıyodu.. cezasını çekiyolar.. artık isleri coook zor. bu gidişle yanına arkadaş olarak htc yıde alıcak gibi.. nede olsa htc de 1500 liradan asagı pek dusmuyor.


bende onu diyecektim... telefona bakıyorsun 500 tl eder.. fiyata bakıyorsun 1500.. aynı telefonları piyasaya sürüp sürüp duruyor fiyat her zaman 1000 tl nin üstünde
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nedensiz07 7 yıl cihansevencan
cihansevencan

nedensiz07

yıllarca 1000 liranın uzerınde telefon satmayı maharet sayan firmaya bu zarar az bile... rakıplerı o donemde 600 liraya en ust duzeyını satarken bb sadece elit kesme yonelıyodu.. cezasını çekiyolar.. artık isleri coook zor. bu gidişle yanına arkadaş olarak htc yıde alıcak gibi.. nede olsa htc de 1500 liradan asagı pek dusmuyor.


bende onu diyecektim... telefona bakıyorsun 500 tl eder.. fiyata bakıyorsun 1500.. aynı telefonları piyasaya sürüp sürüp duruyor fiyat her zaman 1000 tl nin üstünde

kesinlikle.. birazda alçaktan uçmayı ögrenmeliler yoksa vatandaş zorla öğretir

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BarGoS 7 yıl
qnx li bb10 işletim sistemi çok geç kaldı biran önce çıkmalı yoksa gerçekten durum vahim.
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yavuzuslu 7 yıl
nedensiz07
yıllarca 1000 liranın uzerınde telefon satmayı maharet sayan firmaya bu zarar az bile... rakıplerı o donemde 600 liraya en ust duzeyını satarken bb sadece elit kesme yonelıyodu.. cezasını çekiyolar.. artık isleri coook zor. bu gidişle yanına arkadaş olarak htc yıde alıcak gibi.. nede olsa htc de 1500 liradan asagı pek dusmuyor.

kesinlikle telefona bakıyorsun hiçbir icraat yok fiyata bakıyorsun uçmuş geç bile kalmıştı o kadar çalışanına yazık olacak
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nedensiz07 7 yıl yavuzuslu
yavuzuslu

nedensiz07

yıllarca 1000 liranın uzerınde telefon satmayı maharet sayan firmaya bu zarar az bile... rakıplerı o donemde 600 liraya en ust duzeyını satarken bb sadece elit kesme yonelıyodu.. cezasını çekiyolar.. artık isleri coook zor. bu gidişle yanına arkadaş olarak htc yıde alıcak gibi.. nede olsa htc de 1500 liradan asagı pek dusmuyor.


kesinlikle telefona bakıyorsun hiçbir icraat yok fiyata bakıyorsun uçmuş geç bile kalmıştı o kadar çalışanına yazık olacak

aynen
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nedensiz07 7 yıl
yıllarca 1000 liranın uzerınde telefon satmayı maharet sayan firmaya bu zarar az bile... rakıplerı o donemde 600 liraya en ust duzeyını satarken bb sadece elit kesme yonelıyodu.. cezasını çekiyolar.. artık isleri coook zor. bu gidişle yanına arkadaş olarak htc yıde alıcak gibi.. nede olsa htc de 1500 liradan asagı pek dusmuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
BB 9900 kullanıcısıyım fakat bbm i bırakalı o kadar çok zaman oldu ki. whatsapp daha kullanışlı ve aynı anda tüm akıllı telefonlarla bağlantı halindesiniz ve çok hızlı. Ama sıkıcı bir telefon gerçekten de. Değişim zamanı BB için güzel şeyler bekliyorum
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sahoron 7 yıl
Bence iletişim alanında en iyi firma fakat bunu daha akıllı hale getirip rekabetçi donanımla sunarlarsa bir iphone seviyesinde telefonlar yaparlar diye düşünüyorum ve bence bunu yapacaklar yeni işletim sistemi ve iyi donanımlarla.
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Lepanto 7 yıl
Yenilikçi modellerle gelmezlerse pazar paylarını kaybetmeye devam ederler. Bunu öngöremediler mi ki koskoca yöneticiler? Ne sanıyorlardı ki, yıllarca qwerty klavye ve bbm'den ekmek yiyebileceklerini falan mı?
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