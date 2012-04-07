Bloomberg : RIM'in satışı yönetim kurulunda tartışılıyor

Bir dönemin en popüler akıllı telefonları olan BlackBerry markasının sahibi Kanadalı RIM firması için son iki yıl hayal kırıklıklarının yaşandığı dönem oldu.





Android ve iOS platformlarının hızlı yükselişine cevap veremeyen RIM firması, hisse senetlerinde yüzde 77'lik düşüşün ardından global akıllı telefon pazar payında da yüzde 8.2'lere gerileme yaşadı. Firmanın eş tepe yöneticileri Mark Lazaridis ve Jim Balsillie'nin istifası sonrasında da dümene Thorsten Heins geçmişti. Sonrasında da bazı yöneticilerin firmadan istifa ettiği görüldü.





Çiçeği burnunda CEO'nun ilk icraatı BlackBerry yazılımını üretici firmalara lisanslama kararı almak olmuştu. Ayrıca ardı ardına 5 mali yıl çeyreğinde yaşanan düşüş neticesinde firma mali tablolarını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmaktan vazgeçti.





Bloomberg gazetesi, işletim sisteminin lisanslanması ile başlayan sürecin firmanın satışına kadar gideceği ihtimali üzerinde duruyor. Satış kararının yönetim kurulunda tartışıldığı belirtiliyor. Çünkü şu anki strateji ile firmanın uzun yıllar ayakta kalması çok zor. Ayrıca kıdemli başkan yardımcısı Alan Brenner ve diğer bir üst yöneticinin de istifasını firmaya sunduğu iddia ediliyor.





Bundan sonraki dönemde de bazı yöneticilerin firmadan istifa edeceği konuşuluyor.