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Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler

Blue Origin, tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'ın 11. test uçuşunu gerçekleştirdi. İşte roket-kapsül ikilisinin kalkış ve iniş anlarından görüntüler:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler
Jeff Bezos'un ünlü uzay şirketi Blue Origin, uzay turizmini resmen başlatmadan önce bugün çok önemli bir test uçuşuna daha çıktı. Şirketin tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ın bugün 11. test uçuşu gerçekleştirildi. Kusursuz bir başarıyla sonuçlanan deneme uçuşunda, roket ve uzay kapsülü ikilisi herhangi bir problem olmadan yüzeye indirildi.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamalarda New Shepard roketinin test uçuşu sırasında tam 105 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. TSİ 16.35'te kalkışa geçen roket yaklaşık 10 dakika sonra Teksas'taki merkeze iniş yaptı.

Kalkış ve iniş anlarından görüntüler:


Blue Origin ayrıca test uçuşunda New Shepard'ın 38 farklı deney ekipmanını da alt-yörüngeye taşıdığını açıkladı. Bunlardan dokuz tanesinin NASA'ya ait olduğu belirtiliyor. Blue Origin ile anlaşma yapan NASA, mikrogravite ortamda bazı küçük deneyler gerçekleştirmek istemiş.

11'de 11


Blue Origin, uzay turizmi amacıyla tasarladığı New Shepard roketini 2015 yılından bu yana tam 11 kez alt yörüngeye fırlattı. Şirket 11 uçuşun her birinde kusursuz bir iniş gerçekleştirmeyi de başardı. Şu anda New Shepard roketi ve uzay kapsülü artık uzay turistlerini yörüngeye taşımak için neredeyse hazır durumda. Blue Origin test aşamasında artık sonlara gelindiğini belirtiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da 2020'nin başları gibi New Shepard'ın ilk insanlı uçuşlarına start vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda bazı açıklamalar yapan Blue Origin yetkilisi Ariane Cornell, insanlı uçuşlara artık çok az bir zamanın kaldığını ancak güvenlik konusunda hiçbir şekilde ödün vermemek için bu konularda acele etmek istemediklerini söylemişti.

Blue Origin, uzay gezisi için bilet satın alan yolcularını Yeryüzü'nden yaklaşık 110 kilometre yüksekliğe taşıyacak. Alt yörünge olarak isimlendirilen bu bölgede yolcular 4 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi yaşayacak ve Dünya'yı uzaydan seyretmenin ayrılacağını hissedecek. Blue Origin'in bilet fiyatlarını yaklaşık 250 bin dolar olarak belirlemesi bekleniyor. 

https://www.theverge.com/2019/5/2/18525850/blue-origin-new-shepard-rocket-test-flight-nasa-how-to-watch Yorum Yaz
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Askaparta 2 hf.
Nasa da onla bunla anlaşıp duruyor.
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tyler999 2 hf.
Millet uzaya turist yolluyor bizde soğanın kilosu 2 tl ye insin diye bekliyoruz...
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bluedevil866 2 hf. tyler999
oyle bir dunya yok :D
bu sene 7 liranin altina sogani zor gorursun. iran sogani olur artik ne kimyasallar var icinde ... pismeyen soganindan iranin.
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