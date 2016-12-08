Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu

Bluetooth standardını bir adım öteye taşıyacak olan Bluetooth 5 sürümü resmi olarak kullanıma sunuluyor. Yakın zamanda Bluetooth 5 sürümünü kullanan ilk cihazları piyasada görebileceğiz.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle Nesnelerin İnterneti ve giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor. İlk verilen bilgilere göre, menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı ifade edilmişti.

Her ne kadar Bluetooth SIG net rakamlar vermese de, yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

Bluetooth 5 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu.

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Diğer taraftan isimlendirme konusunda da yeni bir strateji hayata geçiyor. Bundan sonra ondalıklı rakamlar kullanmak yerine Bluetooth 5, 6, 7 şeklinde isimlendirme yapılacak ve her rakam artışında önemli güncellemeler yapılacak. Böylece kullanıcı tarafındaki kafa karışıklığının da önüne geçilecek.

Bluetooth 5 standardının 2-6 ay içerisinde ilk cihazlarda yer alması bekleniyor. Muhtemelen MWC 2017 fuarında karşımıza çıkacak yeni amiral gemi akıllı telefonlarda bu teknolojiyi görebileceği. Yine iPhone 2017 serisinde de bu teknoloji karşımıza çıkacaktır.