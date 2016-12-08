Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor.
2 yıl
4,2b
1
33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bluetooth standardını bir adım öteye taşıyacak olan Bluetooth 5 sürümü resmi olarak kullanıma sunuluyor. Yakın zamanda Bluetooth 5 sürümünü kullanan ilk cihazları piyasada görebileceğiz.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle Nesnelerin İnterneti ve giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor. İlk verilen bilgilere göre, menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı ifade edilmişti.

Her ne kadar Bluetooth SIG net rakamlar vermese de, yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

Bluetooth 5 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında!"

Diğer taraftan isimlendirme konusunda da yeni bir strateji hayata geçiyor. Bundan sonra ondalıklı rakamlar kullanmak yerine Bluetooth 5, 6, 7 şeklinde isimlendirme yapılacak ve her rakam artışında önemli güncellemeler yapılacak. Böylece kullanıcı tarafındaki kafa karışıklığının da önüne geçilecek.

Bluetooth 5 standardının 2-6 ay içerisinde ilk cihazlarda yer alması bekleniyor. Muhtemelen MWC 2017 fuarında karşımıza çıkacak yeni amiral gemi akıllı telefonlarda bu teknolojiyi görebileceği. Yine iPhone 2017 serisinde de bu teknoloji karşımıza çıkacaktır.

 

http://www.macrumors.com/2016/12/07/bluetooth-5-officially-approved/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erci501 2 yıl en beğenilen
Apple ve Bluetooth

Şu haberde bile apple boş geçilmemiş...
Bence apple ülkemizden elde ettiği kardan belli bir pay vermeli sayın editörümüze
Apple ve BluetoothŞu haberde bile apple boş geçilmemiş...Bence apple ülkemizden elde ettiği kardan belli bir pay vermeli sayın editörümüze...
Devamını Gör
Yanıtla +69
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
"Yine iPhone 2017 serisinde de bu teknoloji karşımıza çıkacaktır."
Eskiden Ekrem71 gerçekten sevdiği için apple'ı övüyordur diyordum, artık bunla birlikte özellikle yaptığı kanısındayım. Biz ne kadar "Yine Ekrem yine iphone" dedikçe yukarıda dediğim söylem şekilleri devam edecek, hoşlarına gidiyor, bundan eminim...
"Yine iPhone 2017 serisinde de bu teknoloji karşımıza çıkacaktır."Eskiden Ekrem71 gerçekten sevdiği için apple'ı övüyordur diyordum, artık bunla birlikte öz...
Devamını Gör
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forever58 2 yıl
Ne kadar itici bir insansın sen Ekrem ya
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teorisyenzeka 2 yıl
erci501Perşembe, 19:46
Apple ve Bluetooth
Şu haberde bile apple boş geçilmemiş...
Bence apple ülkemizden elde ettiği kardan belli bir pay vermeli sayın editörümüze
Katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teorisyenzeka 2 yıl
erci501
Katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teorisyenzeka 2 yıl
erci501
Katılıyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Ekrem asagi Ekrem yukari. Kimse de dememis ki bluetooth'lu kulakliklar, akilli evler icin menzil sorunlari cozulecek, depolama alaninda hizlanma yasanacak. Adam resmen kahvesini icip su yorumlari okuya okuya sizlere guluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QaraKurum 2 yıl
Sakın sevgili editor sizler birbirinize girin sayfa hit alsın yorumlar gani gani olsun diye yapıyor olmasın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S_O_S 2 yıl
çocukken inşaata apple'ın kaçmış olabilir mi ekrem sadece soruyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 2 yıl
Apple'dan bahsettiği için editörü eleştirmişsiniz ancak editörün kaynak linkine hiç mi göz atmıyorsunuz? Kaynak sitesi Apple fun bir site ve ayrıca orijinal metinlerde iPhone 8'den bahsedilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Dünya üzerinde üretilen her türlü cihaz içinde bluetooth fonksiyonlarını en az kullanan marka olan Apple'ın haber içinde yer alması komik değil mi? 5 kullansa ne olur 15 kullansa ne olur...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı ifade edilmişti.

asıl nokta bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 2 yıl
Ekrem diye birisi yok anlayın artık.
Ekrem Apple reklamlarının önündeki küfürsavar.hedef şaşırtmaca.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4247 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bluetooth, bluetooth 5 ve
5 etiket daha Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi 2 yıl Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek 2 yıl YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi] 2 yıl Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor 2 yıl Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı 2 yıl Yeni bir AMD Polaris serisi gelebilir 2 yıl İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları 2 yıl Samsung, TouchWiz arayüzünü sonlandırdı Samsung Experience geliyor 2 yıl 2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik? 2 yıl Razer Leviathan 5.1 incelemesi "Küçük gövdesinde Dev ses" 2 yıl Apple Store'u 15 saniye içinde GTA tarzı soydular 2 yıl Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz 2 yıl LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz 2 yıl Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor 2 yıl Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme 2 yıl Maserati, Levante'nin yüksek performanslı bir versiyonunu gözden geçiriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu Sonraki Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor 2 yıl LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu 2 yıl Apple Music toplamda 20 milyon abone sayısını geçti 2 yıl Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti 2 yıl Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi 2 yıl Android uygulamaların güncelleme boyutları yüzde 65 oranında azalıyor 2 yıl 2017 Dodge Challenger GT dört tekerden çekişle geliyor 2 yıl PlayStation oyunları mobile geliyor 2 yıl Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı 2 yıl "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? 2 yıl Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor 2 yıl Samsung’un katlanabilir telefonu ilk kez ortaya çıktı 2 yıl Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak 2 yıl Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV 2 yıl Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç 2 yıl Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı 2 yıl Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir 2 yıl Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim