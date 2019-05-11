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Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO)

Boeing ve SpaceX arasındaki uzay kapsülü yarışı devam ediyor. Boeing'in Starliner kapsülü paraşüt testlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. İşte o anlardan görüntüler:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için hazırladığı Starliner kapsülünün testlerine devam ediyor. Şirket kapsülün paraşüt testlerini de nihayet geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Starliner önümüzdeki yaz aylarında ilk insansız test uçuşuna çıkacak.

Twitter üzerinden test anlarına ait görüntüleri paylaşan Boeing, NASA astronotlarını taşımaya başlamadan önce iniş sistemlerinin kusursuz bir şekilde işlediğinden emin olmak için paraşüt testinin çok büyük önemi olduğuna dikkat çekti.



Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, kendi astronotlarını kendisi uzaya taşıyamıyordu. NASA'nın bu alandaki Rusya bağımlılığını sona erdirmek için anlaşma imzaladığı iki şirketten birisi Boeing'ti. Diğeri ise Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)"
SpaceX'in Crew Dragon isimli kapsülü mart ayında ilk kez uzaya gönderilmişti. Ancak bildiğiniz gibi kapsül, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bir motor testi sırasında talihsiz bir kaza yaşadı ve paramparça oldu. Bu beklenmedik olay sonrasında şu anda Crew Dragon'un test süreci tamamıyla duraklatılmış durumda. Kapsülün aslında önümüzdeki yaz aylarında ilk insanlı test uçuşuna çıkması bekleniyordu. NASA ve SpaceX artık bu konuda ciddi ertelemeler yapmak zorunda kalacak.

Boeing'in Starliner kapsülü de geçtiğimiz yıl benzer problemler yaşamış ve test sürecinde Crew Dragon'un epey gerisinde kalmıştı. Şimdiyse Crew Dragon'un belirsiz durumu nedeniyle Starliner bir adım öne geçti denilebilir. Starliner önümüzdeki ağustos ayında ilk kez insansız bir şekilde ISS'e fırlatılacak. Sonrasında yıl sonuna doğru ilk insanlı uçuşun da gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

https://www.slashgear.com/boeing-shares-starliner-parachute-test-video-ahead-of-summer-launch-10576306/ Yorum Yaz
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