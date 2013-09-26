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Boeing, ticari yolcu uçaklarının bakım sürecine yardımcı olabilmek için özel iPad uygulamaları geliştirdi

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing, ticari yolcu uçaklarının bakım sürecine yardımcı olabilmek için özel iPad uygulamaları geliştirdi
William Edward Boeing tarafından 1916 yılında ABD'nin Washington eyaletinde kurulan ve geçen süre içerisinde dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden biri durumuna gelen Boeing, ticari yolcu uçaklarının bakımı için özel iPad uygulamaları geliştirdiğini duyurdu.
Firmanın uzun yıllardır kullanılan 747, 787 Dreamliner, 777 ve 737 uçak modelleri için hazırlanan iPad uygulamaları, bu uçakların bakım süresinde aktif olarak çalışan teknisyenler için özel olarak geliştirilmiş. Uçakların her türlü kılavuzlarına, parça numaralarına, envanter bilgilerine ve bakım geçmişlerine anında erişim sağlayabilen uygulamalar, teknik problemlerin çok daha düşük maliyet düzeylerinde ve kısa zaman içerisinde çözülmesine yardımcı olacaklar.
Bu gelişmeyle de beraber Apple'ın tablet bilgisayarı iPad, hava yolu sektörü içerisindeki popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce de American Airlines ve United Airlines gibi sivil kurumlar yanında ABD hava kuvvetleri de hantal uçuş çantalarını iPad ile değiştirmiş, pilotlarına çok büyük bir kolaylık sağlamıştı.


http://news.cnet.com/8301-10797_3-57604308-235/boeing-launches-airplane-maintenance-ipad-apps/ Yorum Yaz
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zerocontrol 5 yıl
Şu an bir uçak hangarında staj yapan biri olaraktan o uygulamanın kullanıldığı ipad in ekranından hayır gelmiyceğinden eminim :D
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onr4249 5 yıl
Eğer güncelliği v.s sorunsuzluk seviyesinde olursa şirketler için bir seçenek olabilir(belli bir ücret karşılığında portallar hep güncel tutulur v.s) ancak bakım sırasında hard copy kullanıldığı için yine kullanımı sınırlı kalabilir.Wo açıp ,amm çıktısı alıp , hava aracının başına gidip , bakım yapıp , crs düzenlemekten yani kısaca kağıt tüketiminden vazgeçmek dijital bir ortama taşınmak kolay değil.Hele ülkemiz için kağıttan vazgeçmek hiç kolay değil.Keşke olsa her şey daha pratik olur.Sayfa sayfa dolaşmaktansa search etmek daha pratik olur en azından.
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Psydia 5 yıl
Sharks bizim yorumlara ne oldu hocam
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memoseler 5 yıl
doctor5045
neden android yada wp8 degıl acaba

Galaxy S4 ve Lumia920 kullanıcısı olarak açıkca söyleyebilirim ki iPad rakipsiz... Kesinlikle rakipsiz. Asla takılmaz. Asla donmaz... Bakım yaparken "yükleniyor" yazısı tahammül edilebilir mi? yada ["Boeing Emergency" Çalışmayı durdurdu]... Bunlar Android'de olan şeyler. Arada bir uygulamalar çalışmayı durduruyor ama gerçekten bir Akıllı telefon alanlar bunlara katlanabiliyor. Fakat havacılıkta binde bir bile hata payına yer yoktur. En doğru seçimi yapmış. Multimedia ve eğlence için iPad. İş için Surface. İkisinden yarım yarım olsun diyenler için Android.
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selcuk20 5 yıl
doctor5045

neden android yada wp8 degıl acaba


Çünkü ikisinden de daha kararlı, güvenilir, kendini ispatlamış ve piyasaya hakim. Havacılık sektörü hata kabul etmeyen bir alan. Kendini en iyi kanıtlamış ürünü tercih etmeleri çok normal.
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Steve Meade 5 yıl
doctor5045
neden android yada wp8 degıl acaba

Çünkü arkadaki elma çok şekil geliyor adamlara
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foreveriphone 5 yıl
neden android yada wp8 degıl acaba
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