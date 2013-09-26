Boeing, ticari yolcu uçaklarının bakım sürecine yardımcı olabilmek için özel iPad uygulamaları geliştirdi

William Edward Boeing tarafından 1916 yılında ABD'nin Washington eyaletinde kurulan ve geçen süre içerisinde dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden biri durumuna gelen Boeing, ticari yolcu uçaklarının bakımı için özel iPad uygulamaları geliştirdiğini duyurdu.

Firmanın uzun yıllardır kullanılan 747, 787 Dreamliner, 777 ve 737 uçak modelleri için hazırlanan iPad uygulamaları, bu uçakların bakım süresinde aktif olarak çalışan teknisyenler için özel olarak geliştirilmiş. Uçakların her türlü kılavuzlarına, parça numaralarına, envanter bilgilerine ve bakım geçmişlerine anında erişim sağlayabilen uygulamalar, teknik problemlerin çok daha düşük maliyet düzeylerinde ve kısa zaman içerisinde çözülmesine yardımcı olacaklar.

Bu gelişmeyle de beraber Apple'ın tablet bilgisayarı iPad, hava yolu sektörü içerisindeki popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce de American Airlines ve United Airlines gibi sivil kurumlar yanında ABD hava kuvvetleri de hantal uçuş çantalarını iPad ile değiştirmiş, pilotlarına çok büyük bir kolaylık sağlamıştı.





http://news.cnet.com/8301-10797_3-57604308-235/boeing-launches-airplane-maintenance-ipad-apps/