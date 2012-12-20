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Boeing, uçakta WiFi erişiminin etkileri üzerine bir araştırma yapıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet bağlantısı için en yaygın yöntem haline gelen kablosuz ağ bağlantısı, pek çok mekanda kullanıldığı gibi artık uçaklarda da yerini aldı. THY dahil bazı havayollarının belirli hatlarda test için hizmete soktuğu kablosuz ağ erişiminin uçak içerisinde iletişim sistemlerini nasıl etkilediğine dair Boeing tarafından bir araştırma yapılıyor.

Uçakta WiFi kullanımının yaygın olarak kullanıma sunulması için yoğun testler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Boeing de kablosuz sinyallerin navigasyon ve iletişim sistemleri ile çakışmadığından emin olmak için testler yapıyor. Firma, kablosuz ağ erişiminin insan vücuduna etkilerini anlayabilmek için 20 000 adet patates kullanıyor.

Boeing sözcüsü Adam Tischler, insan vücudunun elektonik sinyallerini nasıl emdiğini ve yansıttığını anlamak için bunu doğru şekilde gösterebilmesi nedeniyle patates kullandıklarını belirtiyor. Test sürecine SPUDS adı verilmiş. İnsan denekler kullanarak kaybedilen zamanın da önüne geçilmiş. Bu sayede iki haftada tamamlanabilen testler birkaç saatte tamamlanabilmiş.

Boeing, küçük alanlarda sinyal varyasyonlarının önemli ölçüde değişim gösterdiğini ve kokpitteki kritik iletişim sistemleri ile çakışmadan insan bedeni için en iyi olan sinyal gücünü bulmaya çalıştıklarını belirtiyor.

http://www.slashgear.com/boeing-testing-wifi-signals-on-airplanes-using-potatoes-20261800/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Resmi gördüm, daha haberi açmadan kendi kendime "Aha kesin Ekrem Çukurca haberidir" dedim...
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face1tr 6 yıl
yüksek SAR değerine sahip telefon kullanan arkadaşlar, Çantanıza bir iki tane patetes atın, Yoga yapıyormuşsuınuz gibi rahatlatıyor, tüm o ölü toprağı kalkıyor üzerinizden...
ya da iyisi mi, telefon alırken SAR değerlerini kontrol edin!
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V4LKyR 6 yıl
Elma dilimli patates kızartmasını çok seviyorum.
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depeche35 6 yıl
Patatesle araştırmayı nasıl akıl etmişler pes vallahi
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Batuist 6 yıl
Eee bulmuşlar mı bari??
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Aspirin_Gripin 6 yıl
Patates resmini gorunce sasirdim, fareler yirtti bu sefer
bence ucak dusmedikten sonra insana bir zarari olmaz
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