Boeing, uçakta WiFi erişiminin etkileri üzerine bir araştırma yapıyor





İnternet bağlantısı için en yaygın yöntem haline gelen kablosuz ağ bağlantısı, pek çok mekanda kullanıldığı gibi artık uçaklarda da yerini aldı. THY dahil bazı havayollarının belirli hatlarda test için hizmete soktuğu kablosuz ağ erişiminin uçak içerisinde iletişim sistemlerini nasıl etkilediğine dair Boeing tarafından bir araştırma yapılıyor.





Uçakta WiFi kullanımının yaygın olarak kullanıma sunulması için yoğun testler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Boeing de kablosuz sinyallerin navigasyon ve iletişim sistemleri ile çakışmadığından emin olmak için testler yapıyor. Firma, kablosuz ağ erişiminin insan vücuduna etkilerini anlayabilmek için 20 000 adet patates kullanıyor.





Boeing sözcüsü Adam Tischler, insan vücudunun elektonik sinyallerini nasıl emdiğini ve yansıttığını anlamak için bunu doğru şekilde gösterebilmesi nedeniyle patates kullandıklarını belirtiyor. Test sürecine SPUDS adı verilmiş. İnsan denekler kullanarak kaybedilen zamanın da önüne geçilmiş. Bu sayede iki haftada tamamlanabilen testler birkaç saatte tamamlanabilmiş.





Boeing, küçük alanlarda sinyal varyasyonlarının önemli ölçüde değişim gösterdiğini ve kokpitteki kritik iletişim sistemleri ile çakışmadan insan bedeni için en iyi olan sinyal gücünü bulmaya çalıştıklarını belirtiyor.

http://www.slashgear.com/boeing-testing-wifi-signals-on-airplanes-using-potatoes-20261800/