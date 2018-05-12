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Bol ödüllü sevilen oyun Monument Valley kısa süreliğine ücretsiz!

Minimalistik tasarıma sahip olan birçok ödül ve beğeni almış Monument Valley, Google Play Store'da kısa süreliğine ücretsiz. Oyun, bulmaca severleri kendisine hayran bırakacak cinsten.
1 yıl
6,6b
1
22
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Bol ödüllü sevilen oyun Monument Valley kısa süreliğine ücretsiz!
2014 yılında Apple Tasarım ödülüne de layık görülen Monument Valley, teknoloji editörleri tarafından da beğeni kazanmış ve hayranlık uyandırmıştı. Oyun ilk olarak 10 bölüm sonra bitecek şekilde tasarlanmış ancak, oynayanların çok beğenip kısa zamanda oyunu bitirmesinden dolayı tepki göstermişti. Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Ustwo Games stüdyosu, 8 ek bölüm daha içeren bir güncelleme yayınlamıştı. Daha sonrasında da ikinci bölüm ile uygulama marketlerde yerini aldı.
Monument Valley, fantastik bir mimari yapı ve imkânsız bir geometriye sahip gerçeküstü bir keşif macerası. Sessiz prenses Ida'ya gizemli anıtlar arasında ilerlemesi, gizli yolları keşfetmesi, görsel yanılsamaları çözmesi ve esrarengiz Karga Topluluğunu zekâsıyla alt etmesi için rehberlik ediyorsunuz. Oyunun her bir bölümü zekice tasarlanmış. Hatta Amerikan video oyun sitesi Polygon editörleri oyun için, "Harika bir tasarım... unutmak istemediğim bir rüya gibi aklımda kaldı." ifadelerini kullandı. 
Oyun, dediğimiz gibi Google Play Store'da 10.99TL yerine kısa süreliğine ücretsiz. iOS platformu için herhangi bir fiyat indirimi maalesef şuan için bulunmuyor.
 
Monument Valley: Google Play Store II App Store

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foreveriphone 1 yıl en beğenilen
Oyun çıkalı 4 yıl oldu adam diyor neden ücretsiz yaptın, benim verdiğim para ne olacak :-)
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Grkwnxs 1 yıl
Para verip alanlara haksızlık değil mi? Bunu para verip almıştım ikinci oyunu apk indireceğim nasıl olsa onu da bedava yaparlar
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Gravaze 1 yıl
Ayfoncular olarak gözümüz yaşlı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
Donanım Haber ' e çok teşekkür ederiz, Siz bu yazıyı vermemiş olsaydınız , bizler bu oyunu oynama şansımız olmıcaktı,Faydalı bilgileriniz için de çok tşk ederiz
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ardicli2000 1 yıl
Aynen hocam. Ama başka questler var onları yapın. Ben de 10 bölüm olduğunu öğrenince çok oldum. Ama kafa patlatmak gerekiyor her bir bölümü yapmak için. Yapımcıların hakkını yememeli...
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Tall Man 1 yıl
10 bölüm var 1 saatte bitti . Tam oyuna alıştım derken bitti.
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aktorun 1 yıl
Android de bugüne kadar para verip almadığım 3-5 uygulamadan biri. Kaçırmayın.
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efeozkan 1 yıl
Apple kullananlar jailbreake ile hayatın tadına varın
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Fashionality 1 yıl
uzun suredir markette olan bir oyun oldugu icin ucretsize dustugu zaman "ama ben para vermistim bu haksizlik" demeye gerek yok... benim de satin aldigim bir cok uygulama ucretsize dusmustu. hatta daha kotusu satin aldigim fakat iki sene sonra marketten kaldirilan uygulamalar olmustu
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forum_m 1 yıl
Kaptim hemen bir tane teşekkürler
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Golden Gate 1 yıl
Android tarafında para vermek istemeyen kolayca apk ile oynayabiliyor diye indirime sokmuşlardır.
Apple da ücret ödemek durumunda kalıyorsun. illegal oyun indirmek androide gore daha zahmetli
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foreveriphone 1 yıl en beğenilen
Oyun çıkalı 4 yıl oldu adam diyor neden ücretsiz yaptın, benim verdiğim para ne olacak :-)
1 Yanıt Yanıtla +15
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Grkwnxs 1 yıl foreveriphone
Dh ölücüsüyüm kardeş
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napolyon94 1 yıl
90 dk de bitti. Eh pek kısaymış, ama dedikleri kadar varmış.
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