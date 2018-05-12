Bol ödüllü sevilen oyun Monument Valley kısa süreliğine ücretsiz!

2014 yılında Apple Tasarım ödülüne de layık görülen Monument Valley, teknoloji editörleri tarafından da beğeni kazanmış ve hayranlık uyandırmıştı. Oyun ilk olarak 10 bölüm sonra bitecek şekilde tasarlanmış ancak, oynayanların çok beğenip kısa zamanda oyunu bitirmesinden dolayı tepki göstermişti. Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Ustwo Games stüdyosu, 8 ek bölüm daha içeren bir güncelleme yayınlamıştı. Daha sonrasında da ikinci bölüm ile uygulama marketlerde yerini aldı.

Monument Valley, fantastik bir mimari yapı ve imkânsız bir geometriye sahip gerçeküstü bir keşif macerası. Sessiz prenses Ida'ya gizemli anıtlar arasında ilerlemesi, gizli yolları keşfetmesi, görsel yanılsamaları çözmesi ve esrarengiz Karga Topluluğunu zekâsıyla alt etmesi için rehberlik ediyorsunuz. Oyunun her bir bölümü zekice tasarlanmış. Hatta Amerikan video oyun sitesi Polygon editörleri oyun için, "Harika bir tasarım... unutmak istemediğim bir rüya gibi aklımda kaldı." ifadelerini kullandı.

Oyun, dediğimiz gibi Google Play Store'da 10.99TL yerine kısa süreliğine ücretsiz. iOS platformu için herhangi bir fiyat indirimi maalesef şuan için bulunmuyor.