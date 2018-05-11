Ebru sanatını severler için kısa süreliğine ücretsiz uygulama: Edru Liquid Paint

Bir Ebru sanatçısı olmak gibi hayaliniz varsa ve muhteşem sanatlar yaratıp hayatınıza daha fazla şekil ve desen katmak istiyorsanız kesinlikle bu uygulamayı öneririz. Ebru sanatına müdahil olmak hem masraflı hem de titizlik isteyen bir iş. Ancak bu uygulama ile Ebru sanatının bir simülasyonunu deneme şansınız oluyor. Üstelik Google Play Store'da 20TL olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz.

Uygulama, Ebru sanatı icra edilirken ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Kontrolleri basit olan Edru Liquid Paint'de hayal gücünüzü sınırsız kullanın. Uygulamanın sunduğu en güzel özelliklerden birisi, yapmış olduğunuz Ebru çiziminizin yüksek çözünürlükte çıktı almanıza olanak sağlaması. Ayrıca resimlerinizi paylaşmanıza da olanak sağladığını belirtelim. Uygulamayı, App Store'da da bulmak mümkün ancak şuan satın almak için 39TL gibi parayı gözden çıkarmanız gerekecek.