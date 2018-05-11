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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ebru sanatını severler için kısa süreliğine ücretsiz uygulama: Edru Liquid Paint

Ebru sanatıyla ilgilenenler veya merak edenler için harika bir uygulama var. Edru Liquid Paint isimli uygulama, ebru eserinizi yapmadan önce mobil cihazınızda denemenize olanak sağlıyor.
1 yıl
2,3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Bir Ebru sanatçısı olmak gibi hayaliniz varsa ve muhteşem sanatlar yaratıp hayatınıza daha fazla şekil ve desen katmak istiyorsanız kesinlikle bu uygulamayı öneririz. Ebru sanatına müdahil olmak hem masraflı hem de titizlik isteyen bir iş. Ancak bu uygulama ile Ebru sanatının bir simülasyonunu deneme şansınız oluyor. Üstelik Google Play Store'da 20TL olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz
Uygulama, Ebru sanatı icra edilirken ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Kontrolleri basit olan Edru Liquid Paint'de hayal gücünüzü sınırsız kullanın. Uygulamanın sunduğu en güzel özelliklerden birisi, yapmış olduğunuz Ebru çiziminizin yüksek çözünürlükte çıktı almanıza olanak sağlaması. Ayrıca resimlerinizi paylaşmanıza da olanak sağladığını belirtelim. Uygulamayı, App Store'da da bulmak mümkün ancak şuan satın almak için 39TL gibi parayı gözden çıkarmanız gerekecek. 
Edru Liquid Paint: Google Play Store II App Store 

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tostu kaça kıstırin 1 yıl
39 lira vermek istmeyenler:
apkplz.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Kerim5100 1 yıl tostu kaça kıstırin
Android'e zaten beleş haberi nasıl okuyorsunuz yahu


1 Yanıt Yanıtla +2
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