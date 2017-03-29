Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Hollandalı Booking.com’a açılan davada ilk karar verildi. Buna göre birlik üyesi seyahat acentalarına karşı haksız rekabet yürütüldüğü gerekçesiyle, İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın bugünkü duruşmasında siteye tedbir uygulanması kararlaştırıldı. Yani Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

Ayrıca Bkz.

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2 milyon 543 bin 992,85 lira Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ocak ayında "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen soruşturma neticesinde Booking.com BV şirketine idari para cezası verilmesini kararlaştırılmıştı.

TÜRSAB tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Değerli üyeler,



Birlik üyesi seyahat acentaları ile turizm sektörünün önemli sorunu olan ve booking.com internet sitesi üzerinden yürütülen seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet oluşturan faaliyetlerin durdurulmasına yönelik; TÜRSAB tarafından İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın, 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında TEDBİR TALEBİMİZ KABUL EDİLMİŞTİR.



Sayın mahkeme;



Davacı tarafın tedbir talebinin kabulüne, Davalı meslek örgütünün üyelerinin ileride telafisi mümkün olmayacak zarara uğrayacakları ihtimaline binaen Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar vermiştir.



TÜRSAB; Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2.543.992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştır.



Konu bilgilerinize sunulur.



Saygılarımızla,



TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ"

http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/tursabdan-onemli-aciklama-tursab-tarafindan-acilan-davada-bookingcomun-haksiz-rekabet-olusturan-faaliyetlerini-durdurma-karari-verildi_15974.html

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Kararda geçen ifadelere göre Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulacağı, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı gönderileceği belirtiliyor.