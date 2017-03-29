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Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu!

TÜRSAB tarafından açılan dava sonucunda otel ve pansiyon rezervasyonları alanında hizmet veren Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulduğu açıklandı.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Hollandalı Booking.com’a açılan davada ilk karar verildi. Buna göre birlik üyesi seyahat acentalarına karşı haksız rekabet yürütüldüğü gerekçesiyle, İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın bugünkü duruşmasında siteye tedbir uygulanması kararlaştırıldı. Yani Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor"
Kararda geçen ifadelere göre Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulacağı, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı gönderileceği belirtiliyor.

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ocak ayında "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen soruşturma neticesinde Booking.com BV şirketine 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırılmıştı.

TÜRSAB tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Değerli üyeler,

Birlik üyesi seyahat acentaları ile turizm sektörünün önemli sorunu olan ve booking.com internet sitesi üzerinden yürütülen seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet oluşturan faaliyetlerin durdurulmasına yönelik; TÜRSAB tarafından İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın, 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında TEDBİR TALEBİMİZ KABUL EDİLMİŞTİR.

Sayın mahkeme;

Davacı tarafın tedbir talebinin kabulüne, Davalı meslek örgütünün üyelerinin ileride telafisi mümkün olmayacak zarara uğrayacakları ihtimaline binaen Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar vermiştir.

TÜRSAB; Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2.543.992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştır.

Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ"

http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/tursabdan-onemli-aciklama-tursab-tarafindan-acilan-davada-bookingcomun-haksiz-rekabet-olusturan-faaliyetlerini-durdurma-karari-verildi_15974.html Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 2 yıl en beğenilen
Dünyanın her yerinde devlet halk içindir, bir bizde halk devlet içindir

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Ussuz 2 yıl
Haksız rekabet derken vatandaşa yeterince geçiremedikleri için mi? Tam anlamadım bu meseleyi
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asiruhh1903 2 yıl
Bir gün de vatandaşın yararına bir haber görelim be vallahi yeter.
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Guest-96C8A0517 2 yıl
Türsab sonuna kadar haklı. Online otel platformunda kısa süre çalışmıştım. Bu konuyu tartışmak isteyen pm den yazsın.
Bu arada merak edenler için Booking sadece Türkiye de kapalı. Yurt dışından bir şahıs Türkiye'de ki konaklaması için Booking kullanabiliyor. Kullanmak isteyen vpn ile yine kullanabilir.
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sistemli adam 2 yıl
Google, Facebook, Twitter hemen hepsi için; AB ülkelerinde, internet ve sosyal medyadaki gelirleri icin ‘vergi tartışması’ yaşanıyor. Vergi almak isteyen ülkelerin söyledikleri şu: “Şirket merkezin benim ülkemde olmasa da benim ülkemden reklam vb. gelir elde ediyorsun ama vergisini ödemiyorsun.”
Türkiye’deki tartışmada aynı... Booking.com’u mahkemeye veren TÜRSAB’da aynı şeyi söylüyor: “Türkiye’deki otellerden gelir elde ediyorsun ama Türkiye’ye vergi vermiyorsun. Vergi veren acentalarla haksız rekabet ediyorsun” diyor. Mahkemede bu iddia üzerine Booking com’un Türkiye’den otel rezervasyonu yapmasını engelledi. (Yurt dışından Türkiye’deki oteller için rezervasyon ise yapılabiliyor, bir engel yok.)
Türkiye’de daha önce diğer sosyal medya şirketleri için de aynı tartışmalar yaşanmıştı. Merkezi yurt dışında olan bazı şirketler, yurt içinde elektronik ortamda gelir elde ediyor olsa da yurt içinde işyerleri bulunmuyor. İşyerleri olmayınca vergi istenecek muhatap da bulunamıyor. Yani; işyeri olmadığından gelir elde edenle yurt içinde temas kurulamıyor, vergi alınamıyor.
İdeal durum ise şu; ‘Yurt içinde ofis açsın, vergisini de ödesin... Diğer yandan ticari faaliyeti de kazanci da devam etsin’. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’de bu yönde açıklama yaptı... “Bizim şartlarımızla o firmayı Türkiye’ye kazandırmak lazım. Türkiye’ye gelsin, biz de onun endişelerini giderelim. Farklı şekilde, teşviklerle, desteklerle ikna edebiliriz diye düşünüyorum.” dedi.
VUK Taslağında ‘elektronik işyeri’ tanımlanıyor.
Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) halen işyeri “...ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer” şeklinde fiziki ortam olarak tarif ediliyor. ‘Mağaza, yazıhane, imalathane, şube, depo, ...’ gibi örnekler de veriliyor. (VUK Md. 156)
Değiştirilmesi düşünülen VUK tasarısında ise ‘elektronik işyeri’ kavramı yasa metninin içine dâhil oluyor.
‘İş yeri’ başlığının altında “...elektronik ortam veya alanlar gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde elektronik işyerini de tarif ediyor. (VUK Tasarısı Md.129) Ayrıca ‘Elektronik ortamda iş yeri’ başlığı altında “ İnternet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşur...” şeklinde işyerinin nasıl oluşacağı da anlatılıyor.
Ve taslağın 130’uncu maddesinde Maliye Bakanlığı’na uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek için yetki de veriliyor.
VUK’daki değişiklikler de tek başına yurt dışında yerleşik firmaların vergilendirilmesi tartışmasını sonlandırmayacaktır. Ayrıca Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ve G20 ülkeleri arasında bilgi değişimi anlaşmaları, vb. yollarla ülke mali kurumlarının iletişim halinde olmaları da gerekecektir.
Sade vatandaş reklam geliri elde ederse vergisi var mı?
Yalnızca dev şirketler sosyal paylaşım siteleri ve sosyal ağ alanlarına reklam almıyor. Sade vatandaşların sosyal medya hesapları da; çok sayıda takipçiye ulaştığında veya paylaştıkları içerikler çok sayıda ‘tık’ aldığında, reklam verenler için cazip bir alan olarak görülebiliyor. Facebook, Twitter, İnstagram gibi ortamlarda reklam yayınlandığında karşılığında vatandaş gelir de elde ediyor haliyle... Peki; bu gelirlerden dolayı sade vatandaşın vergi ödeme yükümlülüğü de doğuyor mu?
Maliye’nin yaklaşımı şöyle: “İnternet ortamlarından elde edilen reklam gelirleri; devamlı olarak ve bir organizasyon dâhilinde elde ediliyorsa vergiye tabi ‘ticari kazanç’ sayılır” diyor. Ve hem Gelir Vergisi (GV) hem KDV’si reklam geliri elde edenden isteniyor. Tabiki beyanname verme ödevi de beraberinde gelir elde eden vatandaşa yükleniyor. Devamlılık ve organizasyon dâhilinde reklam geliri elde edildiği görülmüyorsa; vatandaştan herhangi bir vergi de istenmiyor. Dolayısıyla reklam gelirini birden çok kez elde edenler için vergi-ceza riski de beraberinde oluşuyor. İnternetten reklam geliri elde eden kişi sayısı ve reklam pastasındaki artışla büyüyen pazarda ‘devamlılık’ ve ‘organizasyon dâhilinde’ kavramları somutlaştırılmalı. Normalde vergi mükellefi olmayan kişilerin hangi durumda vergi mükellefi olabilecekleri; reklam gelirlerinin adeti ve tutarı gibi somut kriterlerle açıklığa kavuşturulması gerekiyor.
hurriyet.com.tr/...
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KissOfH3ll 2 yıl
arkadaşlar vpn le otel bulabiliyorum misal izmirde bir otel ayarlasam otele gidince sıkıntı yaşar mıyım?
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ComradeMRX 2 yıl
En büyük düşüş Alman turistte
Yılın ilk 3 ayında Antalya’ya gelen yabancı sayısı yüzde 27 düştü. Alman turist sayısındaki gerileme ise yüzde 54’ü buldu
sozcu.com.tr/...
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sistemli adam 2 yıl
Hürriyet’in TÜRSAB ve Edirne Belediyesi’yle birlikte düzenlediği Edirne’yi Keşfet etkinliği için Edirne’deydik.
Gider gitmez de hemen TÜRSAB Belediye Başkanı Başaran Ulusoy’u yakaladım, “Neden Booking.com’u engellettiniz?” diye sordum.
Başkan her zamanki eğlenceli üslubuyla 5 maddede açıkladı olayı bana:
1- Türkiye’de vergi ödemiyorlar, buradan kazandıklarının vergisini buraya ödemek zorundalar.
2- Haksız rekabete yol açıyorlar, “En ucuz fiyat bizde” lafını kullandıkları için daha önce ceza yediler.
3- Vergi ödemedikleri için turizm acentelerinden daha ucuz fiyat verebiliyorlar, nerede var böyle Yağma Hasan’ın böreği!
4- Yüzde 20’den başlayıp yüzde 50’ye kadar komisyon alıyorlar. Vermeyeni sonraki sayfalara atıyorlar.
5- Gelsinler burada ofislerini açsınlar, vergilerini ödesinler, TÜRSAB’a üye olsunlar (bunun yasası var, üye olmadan turizm ve seyahat yapamazsınız). Bunları yaparlarsa biz neden itiraz edelim onlara...
“Neden bunu böyle düzgün anlatmadınız kamuoyuna?” dedim Başaran Ulusoy’a...
“Yıllardır bununla mücadele ediyoruz, o konuda biraz eksik kalmış olabiliriz. Çarşamba günü (bugün) basın toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.
Bugünkü toplantıda Türk turizmine etkisi olup olmadığını da anlatacak Başkan...
Üstelik bu kısıtlama sadece Booking.com’la kalmayacak, Trivago, Tatil.com gibi siteleri de kapsayacakmış.
“Ama çok kolay hallediyorduk, şimdi nasıl halledeceğiz rezervasyon işini?” dedim
“Her gün acenteler 6 sayfa ilan veriyor Hürriyet’e, aç bak” dedi gülerek...
Başkan Ulusoy’la Edirne’de yaptığımız sohbetten sonra ben Booking.com meselesine ikna oldum.
Youtube ile Facebook’ta da aynı şey olmuştu geçmişte, sonra tıpış tıpış Türkiye’de ofis kurup vergi ödemeye başladılar.
Booking.com da aynısını yapmalı, kuralına göre oynamalı...
hurriyet.com.tr/...
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mjj_renegade 2 yıl
Arkadaşlar Booking.com'un kapatılması tamamen tüketicinin ve sektörün aleyhine bir karardır. Bu sebeple İtiraz ediyoruz. Evet BTK kapatmamıştır fakat sonuç itibariyle site ilgili mahkemenin kararına uyarak faaliyetlerini kendisi durdurmuştur. Çok talihsiz bir karardır. Bu sebeple bir imza kampanyası başlattık change org da. İmza kampanyasına siz de destek verin.

Kampanyayı imzalamak için:

change.org/...
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AnadoluEfes 2 yıl
Booking iyidi ya gecen ameliyat icin istanbula gittim hastaneye yakın en iyi oteli gosterdi girdim 2dk rezervasyon yaptim işimi hallettim
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fizisyen 2 yıl
Vergi veriyor diyende var vermiyor diyende var. Vermiyorsa hakediyor.
Baska bir olayda
Madem bu adamların yaptığı yanlış, bu yanlisa ortak olan otellerede ceza verilsin. !
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Gatetrans 2 yıl
Açıkçası turistleri baltalama yönünde bir hareket gibi görünse de bence mantıklı bir karar. Hatta şimdi tripadvisor ve Trivago da var hedefte. Genel sorun adamların iş yapıp vergi vermemesi. Ülke içindeki turizimciyi zor durumda bırakması. Yani şöyle düşün. 2 firma var biri yabancı biri türk. Türk olan iş yapıyor vergi veriyor yabancı olan iş yapıyor ama vergi vermiyor. Yani adam kalmış gelmiş senin ülkende ürün satıyor ama ben vergi vermiyecem diyor. Ama sen ürün satıyorsun vergi veriyorsun. Defalarca uyarı verilmiş ama adamlar umursamamış bile. Bence oldukça yerinde bir karar, adam seni sallamıyorum diyor resmen. Avrupa ülkelerinde bu tip sistemlere herkes "vay bee ne kadar da düzenliler" derken burada olunca firmaları savunmaya geçiyorsunuz biraz.
Ülke içinde iş yapıp vergi vermeyen adam işi yapmasın kardeşim. Bu ülkenin de turizmcisi var sonuçta. Objektif düşünün biraz.
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aycibin 2 yıl
Ülkede turist fazlası var heralde azaltmaya çalışıyorlar.ulan bir gıdım Avrupalı turist geliyirdu onu da booking'le kisitladiniz.kufur ettirecekler zorla kandil gecesi
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