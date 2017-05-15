Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi

2009 yılından bu yana üzerinde çalışılan NATO uyumlu sistemin testleri Karadeniz’de gerçekleştiriliyor. Bu arada füzeyle ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken önemli detaylardan biri de sahip olduğu menzil konusu. Türevlerinde bahsedilen menzil konusu, füzenin fırlatıldıktan sonra düşebileceği en uzun mesafeyi ifade ederken Bora’da “etkin menzil” için 280 kilometre deniliyor. Yani 280km mesafeye kadar Bora, istenen hedefi 50 metre sapma payı ve yüksek vuruş gücüyle imha edebiliyor. Yani füzenin düştüğü nokta çok daha uzun olabilir ancak asıl amaç için geçerli menzil 280 kilometre.
Sinop’ta yapılan başarılı atışların ardından Yunan basını ise konuyu gündeme taşımaktan geri durmuyor. Bora füzesini “Türkiye, Atina’yı vuracak güce ulaştı” şeklinde değerlendiren yayın organları, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki çalışmalarını da paylaşmayı sürdürüyor.
Rus medyasının da yakından ilgi gösterdiği Bora füzesi için Rus savunma sanayi sayfalarında “Kendi kendine yeten bir Türk ordusu oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım daha” şeklinde yorumlandı. Türkiye’nin bu alanda hızlı bir ilerleme yaşayacağını düşünen Rus medyası, taktik atışlarla ilgili görüntüleri paylaştı. Bu arada IDEF 2017’ye de Rus ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı.
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Dibindeki ülkeye nükleer atacaksın sonra ne yapacaksın hemen Milyonlarca Vantilatör koyup oradan gelen havayı mı engelleyeceksin ?
Türkiye neden bu halde biliyor musun ?
Bilgisi olanın yetkisi yok , yetkisi olanın bilgisi yok
Senin gibiler işte böyle kahve jargonuyla atarız keseriz ona da sallarız hobaaaaaaa
Adamlar 280 km menzilli balistik füzeyi bırak, "dürbünsüz bakıldığında bile" görülebilecek mesafeden bayrak açıyorlar bizden çıt çıkmıyor.
Füzeden ziyade ülkenin menfaatlerini koruyacak bir hükümet lazım. Sen adalara bile sessiz kalırsan ülkenin her yanı füze olsa ne olur? Ses çıkarmaktan acizsin füze mi atacaksın?
Şu an dibimizde olan adalara ses çıkar da o zaman füzenin bir anlamı olsun