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Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi

Roketsan tarafından üretilen 280 kilometre menzile sahip Bora füzesinin Karadeniz’de yapılan testlerinin ardından Yunan medyası yapılan çalışmayı yakından takip ediyor.
2 yıl
21,7b
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197
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi
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Roketsan tarafından geliştirilen 280 kilometre menzile sahip Bora füzesi, 470kg ağırlığa sahip savaş başlığı ve sadece 50 metre olan hedef sapma payı ile alanındaki önemli teknolojilerden biri. Ülkemizin gelecekteki 1000km’den fazla menzilli füze hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan Bora, Roketsan’ın elde ettiği bilgi birikimini de gözler önüne seriyor.

2009 yılından bu yana üzerinde çalışılan NATO uyumlu sistemin testleri Karadeniz’de gerçekleştiriliyor. Bu arada füzeyle ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken önemli detaylardan biri de sahip olduğu menzil konusu. Türevlerinde bahsedilen menzil konusu, füzenin fırlatıldıktan sonra düşebileceği en uzun mesafeyi ifade ederken Bora’da “etkin menzil” için 280 kilometre deniliyor. Yani 280km mesafeye kadar Bora, istenen hedefi 50 metre sapma payı ve yüksek vuruş gücüyle imha edebiliyor. Yani füzenin düştüğü nokta çok daha uzun olabilir ancak asıl amaç için geçerli menzil 280 kilometre.

Sinop’ta yapılan başarılı atışların ardından Yunan basını ise konuyu gündeme taşımaktan geri durmuyor. Bora füzesini “Türkiye, Atina’yı vuracak güce ulaştı” şeklinde değerlendiren yayın organları, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki çalışmalarını da paylaşmayı sürdürüyor.

Rus medyasının da yakından ilgi gösterdiği Bora füzesi için Rus savunma sanayi sayfalarında “Kendi kendine yeten bir Türk ordusu oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım daha” şeklinde yorumlandı. Türkiye’nin bu alanda hızlı bir ilerleme yaşayacağını düşünen Rus medyası, taktik atışlarla ilgili görüntüleri paylaştı. Bu arada IDEF 2017’ye de Rus ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı.


 
 

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Tornado of Souls 2 yıl
Egedeki adalarımızı işgal eden askerler, sanırım boranın menzilinde değiller.Hala kuzu falan çeviriyorlar da.
3 Yanıt Yanıtla +268
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TheCaliph_ 2 yıl faniseyler
Orijinalden alıntı: faniseyler
Ah bide nukleer silahımız olacak asıl o zaman altlarına edecekler.
Kuzay koredeki nukleer güçten Amerika bile korkuyor bizde olsa Ortadoğunun hatta Dünyanın şekillenmesinde önemli bir rölümüz olacak. Daha doğrusu tarihteki aksayan rölümüz devam edecek










Dibindeki ülkeye nükleer atacaksın sonra ne yapacaksın hemen Milyonlarca Vantilatör koyup oradan gelen havayı mı engelleyeceksin ?



Türkiye neden bu halde biliyor musun ?
Bilgisi olanın yetkisi yok , yetkisi olanın bilgisi yok
Senin gibiler işte böyle kahve jargonuyla atarız keseriz ona da sallarız hobaaaaaaa
Orijinalden alıntı: faniseylerAh bide nukleer silahımız olacak asıl o zaman altlarına edecekler.Kuzay koredeki nukleer güçten Amerika bile korkuyor...
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9 Yanıt Yanıtla +229
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Doblolu Esnaf 2 yıl
Bu zamana kadar adaları vuracak gücümüz vardı da ne oldu?
Adamlar 280 km menzilli balistik füzeyi bırak, "dürbünsüz bakıldığında bile" görülebilecek mesafeden bayrak açıyorlar bizden çıt çıkmıyor.
Füzeden ziyade ülkenin menfaatlerini koruyacak bir hükümet lazım. Sen adalara bile sessiz kalırsan ülkenin her yanı füze olsa ne olur? Ses çıkarmaktan acizsin füze mi atacaksın?
Şu an dibimizde olan adalara ses çıkar da o zaman füzenin bir anlamı olsun
Bu zamana kadar adaları vuracak gücümüz vardı da ne oldu?Adamlar 280 km menzilli balistik füzeyi bırak, "dürbünsüz bakıldığında bile" görülebilecek mesafed...
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2 Yanıt Yanıtla +134
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ihsanramazan 1 yıl
Arkadaslar sizi üzmek istemem ama bu 200 km lik menzilli füze ise askeride bir odaya yahudi israilli bir genci koymuşlar o genç tasarlamış. :) duyumlara göre.. kendi kafamızdan böyle birşey yokmuş. inşallah en azından fikir sahibi olmuşlardır. menzilli füzelere diye dua ettim duyunca.. :D
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xnoname 2 yıl
Geç kalındı ama güzel gelişmeler
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axelfoly 2 yıl
bebek önce emekler sonra ayakları üstünde durur sonra koşar birden bire koşmaya başlayamaz gelişim kademe kademe olur , burada da 280km ne diyenler daha emekleme aşamasındayken birden bire koşmamızı bekleyenler siz doğar doğmaz koşanlardansınız galiba ...
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Bluflame 2 yıl axelfoly
axelfoly
bebek önce emekler sonra ayakları üstünde durur sonra koşar birden bire koşmaya başlayamaz gelişim kademe kademe olur , burada da 280km ne diyenler daha emekleme aşamasındayken birden bire koşmamızı bekleyenler siz doğar doğmaz koşanlardansınız galiba ...

işin gerçeği 1938’den beri emekliyoruz, bi türlü öğrenemedik yürümeyi.
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cebeshasoniki 2 yıl
Daha kendi motorunu kendi üretemeyen bir ülke olan Türkiyenin ,böyle haberlerle gazının alınması maalesef çok üzücüdür
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derepaca 2 yıl cebeshasoniki
cebeshasoniki
Daha kendi motorunu kendi üretemeyen bir ülke olan Türkiyenin ,böyle haberlerle gazının alınması maalesef çok üzücüdür

Tiyatro sanatı iyi yalnız ülkemizde: ;)
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oturtan boğa 2 yıl
Kullanacak yürek olmadıktan sonra kıtalararası nükleer başlıklı füzen olsa kaç yazar?.
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PC WORKS 1 yıl oturtan boğa
oturtan boğa
Kullanacak yürek olmadıktan sonra kıtalararası nükleer başlıklı füzen olsa kaç yazar?.

klavye askerleri çıktı meydana
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H.E.B Sup 2 yıl
Dünyada icbm seviyesine ulaşılırsa sözünüz bütün dünyada geçer hale geliyor.
icbm seviyesine ulaşmak içinde daha çok yol katedilmesi lazım.
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underlater 2 yıl
E artık Yunanı adalardan denize dökmenin zamanı geldi. Şu konuya da bir el atın artık! Kullanamadıktan sonra roket yapmanın ne manası var! Gerçi kullanılsın istemem. Diplomatik yollarla çözülsün kardeşim. Ben birbirimize roket atılması yerine uzaya uydu fırlatılması için roket yapılması taraftarıyım. Hatta Türk Astronotlar da görmeliyiz! İstikbal göklerdedir!
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cinemaker 2 yıl
burda yorum yapan bazı kişilerin "Türk" olduğundan şüpheleniyorum çoğu kişinin mi demeliyim
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beyazsoy 2 yıl
Yorumları okuyunca şok oldum Yunanlılarin formuna girdim mi acaba dedim. Seçim yatırımı zirvalari sanırım 2 yıl daha yazmayacaksiniz tebrikler yeni zirvalar bulmuşsunuz )))) Malum bir fıkra var cehennemde her ülkenin kazanına bir zebani veriyorlar kazandan çıkmak isteyenin başına vurup kazana tekrar sokuyor bizim ülkenin kazanında zebani yokmuş. Sebebi biri çıkmak istese diğer Türk hemen parçasından tutuyormus )))
Adamlar atinayi Türkler vuracak diye tır tır tiriyor bizimkiler yok nükleer mı atacaksın yok adalar( ada değil insanin yaşamadığı kayalık iki dakikada gider alırız) bırakın gereksiz yorumları şimdiye kadar niye desteklediğiniz adamlar bir silah dahi uretemedi onu düşünün ha bilgisayar oyunundan fırsat bulursanız ))))
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beyazsoy 2 yıl
Yorumları okuyunca şok oldum Yunanlılarin formuna girdim sandım. kendi ülkesine bu kadar düşman olmak her ülkeye nasip olmaz. Malum bir fıkra var cehennemde her ülkenin kazanına bir zebani veriyorlar kazandan çıkmak isteyenin başına vurup kazana tekrar sokuyor bizim ülkenin kazanında zebani yokmuş. Sebebi biri çıkmak istese diğer Türk hemen parçasından tutuyormus ))) adamlar atinayi Türkler vuracak diye tır tır tiriyor bizimkiler yok nükleer mı atacaksın yok adalar( ada değil insanin yaşamadığı kayalık iki dakikada gider alırız) bırakın gereksiz yorumları şimdiye kadar niye desteklediğiniz adamlar bir silah dahi uretemedi onu düşünün ha bilgisayar oyunundan fırsat bulursanız ))))
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