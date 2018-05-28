Bora füzesinden etkileyici test atışı görüntüleri

ROKETSAN tarafından geliştirilen 280 kilometre menzile sahip Bora (Kaan) füzesinin yeni test atış görüntüleri yayınlandı. Bora Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyor.

50 metrelik hedef sapma payı ve 470 harp başlığı ağırlığına sahip olan Bora füzesi, 2009 yılından bu yana geliştirilmeye devam ediliyor. Çapı 610mm olan Bora, toplamda 2500kg ağırlığa sahip.

Gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilen sistem, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor. Bora gibi kara füzeleri, ülkelerin sınır komşusu dahi olmadığı ülkelere operasyon yapabilmesine imkân tanıyor. Bora füzesinin Sinop'da gerçekleştirilen atış testi görüntüleri yayınlandı. Aşağıdaki twitter bağlantısından izleyebilirsiniz: