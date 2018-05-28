Bora füzesinden etkileyici test atışı görüntüleri

ROKETSAN tarafından geliştirilen 280 kilometre menzile sahip Bora (Kaan) füzesinin yeni test atış görüntüleri yayınlandı. Bora Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyor.
50 metrelik hedef sapma payı ve 470 harp başlığı ağırlığına sahip olan Bora füzesi, 2009 yılından bu yana geliştirilmeye devam ediliyor. Çapı 610mm olan Bora, toplamda 2500kg ağırlığa sahip.
Gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilen sistem, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor. Bora gibi kara füzeleri, ülkelerin sınır komşusu dahi olmadığı ülkelere operasyon yapabilmesine imkân tanıyor. Bora füzesinin Sinop'da gerçekleştirilen atış testi görüntüleri yayınlandı. Aşağıdaki twitter bağlantısından izleyebilirsiniz:
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Lanceri/Sistemi M20. Füzeler BP-12A.
Taşıyıcı Araç Belarus - MZKT-7909
Yerli mi? Herhalde bir miktar bileşeni yurt içinde üretiliyordur, belli bir teknoloji kazanımı olmuştur. Milli mi? Alakası yok.
Edit: Bu forumda bu kadar bağnaz insan olduğunu bilmiyordum. Yahu yalansa doğrusunu yazın! Adamlar siyasi propagandaları için yalan söylüyor, ben karşı çıkınca yalancı ve hain ilan ediliyorum. Bir diğer grup da kendin üretebiliyorsan nasıl elde ettiğinin önemi yok geyiğinde. Kendin üretebildiğini kim söyledi? Aynı kafayla üretilen T-129 için İtalya ile, Altay için hala Almanya ile uğraşıyoruz, üretimde sorun çıkarmasınlar, parça versinler diye. Hiç mi bağ kuramıyorsunuz? Milli duygularla sırf yazmış olmak için yorum yapıyorsunuz. Bunun ne farkı var doğrudan satın alımdan? Ben niye rahatsız olayım ülkenin gücünün artmasından? Siz niye rahatsız olmuyorsunuz siyasi propaganda için size yalan söylenmesinden?