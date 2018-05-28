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Bora füzesinden etkileyici test atışı görüntüleri

ROKETSAN tarafından geliştirilen 280 kilometre menzile sahip Bora (Kaan) füzesinin yeni test atış görüntüleri yayınlandı. Bora Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyor.
12 ay
12,4b
1
60
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ROKETSAN tarafından geliştirilen 280 kilometre menzile sahip Bora (Kaan) füzesinin yeni test atış görüntüleri yayınlandı. Bora Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyor.

50 metrelik hedef sapma payı ve 470 harp başlığı ağırlığına sahip olan Bora füzesi, 2009 yılından bu yana geliştirilmeye devam ediliyor. Çapı 610mm olan Bora, toplamda 2500kg ağırlığa sahip.

Gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilen sistem, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor. Bora gibi kara füzeleri, ülkelerin sınır komşusu dahi olmadığı ülkelere operasyon yapabilmesine imkân tanıyor. Bora füzesinin Sinop'da gerçekleştirilen atış testi görüntüleri yayınlandı. Aşağıdaki twitter bağlantısından izleyebilirsiniz:


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xabc 12 ay en beğenilen Lotusx
çatla ve de patla. muhalefet edecek diye, pislik atacak diye, kötüleyecek diye, bunlar birşey üretmedi ki diyebilsin diye, 9 yıl emek veren insanlara hakaret ediyor. türkiyenin en büyük problemi işte bu herşeye pislik atan, herşeye takoz olan zihniyettir.
çatla ve de patla. muhalefet edecek diye, pislik atacak diye, kötüleyecek diye, bunlar birşey üretmedi ki diyebilsin diye, 9 yıl emek veren insanlara hakaret e...
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1 Yanıt Yanıtla +81
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furandor 12 ay
Füze'nin arkasından çıkan duman yerli değil
bu yüzden milli füze degil bu.
2 Yanıt Yanıtla +64
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Lotusx 12 ay furandor
Çin'den sağlanan teknoloji transferinin ürünü. Çin de muhtemelen Rus'tan aldı, alıyor.
Lanceri/Sistemi M20. Füzeler BP-12A.
Taşıyıcı Araç Belarus - MZKT-7909
Yerli mi? Herhalde bir miktar bileşeni yurt içinde üretiliyordur, belli bir teknoloji kazanımı olmuştur. Milli mi? Alakası yok.
Edit: Bu forumda bu kadar bağnaz insan olduğunu bilmiyordum. Yahu yalansa doğrusunu yazın! Adamlar siyasi propagandaları için yalan söylüyor, ben karşı çıkınca yalancı ve hain ilan ediliyorum. Bir diğer grup da kendin üretebiliyorsan nasıl elde ettiğinin önemi yok geyiğinde. Kendin üretebildiğini kim söyledi? Aynı kafayla üretilen T-129 için İtalya ile, Altay için hala Almanya ile uğraşıyoruz, üretimde sorun çıkarmasınlar, parça versinler diye. Hiç mi bağ kuramıyorsunuz? Milli duygularla sırf yazmış olmak için yorum yapıyorsunuz. Bunun ne farkı var doğrudan satın alımdan? Ben niye rahatsız olayım ülkenin gücünün artmasından? Siz niye rahatsız olmuyorsunuz siyasi propaganda için size yalan söylenmesinden?
Çin'den sağlanan teknoloji transferinin ürünü. Çin de muhtemelen Rus'tan aldı, alıyor.Lanceri/Sistemi M20. Füzeler BP-12A.Taşıyıcı Araç Belarus - MZKT-...
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3 Yanıt Yanıtla +59
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Ragnarok. 11 ay
Yerli cadillac ne kadar yerliyse bu da o kadar yerli

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axesis 12 ay
savunma için en ideali füzee ve insansız hava araçları bence .. daha hızlı ve menzilileri üretilmeli . ATATÜRK un dediği gibi istikbal göklerdedir .. göklerde dolaşan herşeye yatırım yapılmalı bu alanda
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Guest-1DFD8C17B 11 ay axesis
Haklısınız ama şunu düzelteceğim. En hızlı giden araba en iyi olmadığı gibi en uzun menzilli ve en hızlı füze de en iyisi olmuyor. Düşük cep değeri, stealth, autonomous targeting gibi özelliklerde gelecek yatıyor. Bugün Kuzey Kore bile ICBM geliştirebilirken işin elektronik kısmında Rusya'nın bile geride kaldığı alanlar oluyor. Biz de bu alanlarda ilerlemeliyiz.
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_turbo_ 12 ay
Keske secimler olmayincada bu kadar pretim yapsak cari acik diye birsey kalmazdi
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haylaz__ 12 ay
Hükümete oy verenlerin değil oy vermeyenlerin sevinmesi daha güzel bence
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jasua85 12 ay haylaz__
evet tabiki takdir edeceğiz, hükümetin zerre alakası yok savunma sanayindeki gelişimle pırıl pırıl mühendislerimiz ve gerçek vatansever subaylar sağolsun balyoz,casusluk kumpasları olmasaydı çok daha önce gelişim göstermiştik o kumpasların amaçlarından biride savunma sanayini baltalamaktı ama başaramadılar şükür
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lvlono 12 ay

“Türk usulü Kuru Fasulye tarifi:
2 su bardağı Kırgızistan kuru fasulyesi.
2 kaşık Tunus zeytinyağı.
300 gr. Sırbistan kırmızı eti.
1 adet İran kuru soğanı.
2 adet KKTC sivri biberi.
1 kaşık Ukrayna domates salçası.
2 adet Çin sarmısağı.
Yanına 3 bardak Rusya pirinci ile yapılan pilav.
Aşçı İtalyan
AFİYET OLSUN
_ALINTI_
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Beetle Juice 12 ay
Çok güzel hareketler bunlar. Dışa bağımlılığı azaltıcı her harekete destek tam. Ayrıca isminin Türkçe olması ayrı bir gurur konusu. Bu konudan bağımsız hele ki tai nin ürettiği anka harika, her gördüğümde gurur duyuyorum.
Konu ile ilgili olarak neden bu tarz haberler akp nin ve forumdaki akplilerin gurur kaynağı oluyor onu anlamış değilim. akp ne alaka yani? akp li dediğin papaz eriğini imam eriğine çeviren kesim olur, bu tarz şeylerin cidden sizden çıkacağını düşünüyor musunuz? Ha başarı insanlardan alınan verginin cebe atamadığın, yandaşa yediremediğin kısmını savunma sanayiye harcamaksa onu xyz partisi de yapar. Şapka başa takılır ayağa çorap giyilir, karıştırmayalım.
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yamtar38 12 ay
Eveeeet tebrikler güzel iş. Ancak bu füzeyi niye Sinop'tan havalandırmışlar ki? Hakkari'den atın Kandil'de patlasın. Hiç değil boşa benzin yanmaz 50-100 heval telef olurdu
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Knights of Cydonia 12 ay
280 KM çok değil ama yine de hiç yoktan iyidir. Daha iyilerinin olmasını umut ediyorum.
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Mianfei 12 ay
Dostlar akpli değilim. Tamam seçimden önce böyle haberler olması komik ve nedeni belli. Fakat anlamadığınız bir nokta var. Bir şeyin milli olması demek her parçanın o ülkede icat edilmiş, o ülkede doğmuş markalar tarafından yapılması demek değildir. Zira bu mümkün değil. Ampül ? Transistör ? Cpu ? Bir drone yapicaksin. Gidipte her parçasını kendinden nasıl yapabilirsin. Böyle bir şeyin günümüzde imkanı yok. Milli nedir yazılımı bizim mühendislerimiz tarafından yazılmış, donanımı olabildiğince özgün tutulmuş yapılan şeylerdir. Motor amerikan malı diyelim, bir İtalyan arabasında ampül lastik koltuk motor bakır tel, her şey italyada mı üretiliyor. Muhalefet olmayi severim ama gereksiz ve saçma olunca hoş olmuyor.
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seffafbonus26 12 ay
Yetmez kim gelirse gelsin iktidara daha iyilerini daha güçlülerini yapmakla/yaptırmakla sorumludur. Artık bu işin şakası yok 50sene geriden takip ediyoruz.
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