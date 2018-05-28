TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması

Termoplastik malzemeden üretilmesi hedeflenen yerli yolcu uçağında itici güç ise Milli Muharip Uçak üzerinde çalışacak 2000 bin mühendisin elde edeceği bilgi birikimi olacak. Türkiye 5 yıl içinde TF-X projesinde mühendislik tasarım ve mimari çalışmayı tamamlayacak. İşte 2000 bin kişilik bu ekip de yeni nesil hava araçları için çalışmalarını sürdürecek. Yerli yolcu uçağı da bu ana çalışmalardan biri olacak.
100 kişilik yerli yolcu uçağı
Sektörde 70-120 kişilik kapasiteye sahip uçaklar sınıfında bir fırsat pazarı olduğunu belirten Kotil, TAI’nin burada yeni nesil teknolojiler ve malzemeler kullanarak öne çıkacağını ifade ediyor. Yeni kompozit teknolojisi olarak görülen termoplasitikten yapılacak uçağın daha hafif olacağını bu sayede de hem işletme hem de üretim anlamında daha düşük maliyetler ortaya çıkaracağını belirten Genel Müdür, Airbus’ın ve Boeing’in de bu malzeme üzerinde çalıştığını aktarmış.
TAI’nin en heyecanlı projesi olarak ifade edilen yerli yolcu uçağı ile ilgili olarak TAI çok yakında bir çalışma takvimi hazırlayacak. Tüm çalışmaların da 10 yıllık sürete tamamlanması ve üretime başlanması hedefleniyor.
Bu yıl 2 milyar dolar, 10 yılda 10 milyar dolar yıllık ciro
TAI bu yılki hedefini 2 milyar dolar olarak belirlemiş. Geçen yıl ulaşılan rakam ise 1.47 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 10 yıl içerisindeki hedef ise 10 milyar dolar rakamına erişmek olarak açıklanıyor. 10 milyar dolar TAI’yi dünyada havacılık endüstrisinin en büyük ilk 10 şirketi arasına sokacak.
TAI’nin 10 yıl içinde yetişmiş mühendis sayısı da 10 bini geçecek. Şu an toplam çalışan sayısı üretim personeli dahil 7 bine yaklaşmış durumda. Büyük hedef ise 22 bin kişilik bir kadroya ulaşmak olarak belirlenmiş. Bu rakamlar TAI’yı Avrupa’nın üçüncü büyük havacılık şirketi haline getirecek.
Bilindiği üzere TAI özellikle üniversitelerle ciddi işbirlikleri yürütüyor. Üniversiteler, aktif öğrenim hayatı devam eden öğrencileri kendi bünyelerinde istihdam edip TAI’de çalışmalarını sağlayacak. Bu sayede öğrenciyken havacılıkla ilgili deneyim sahibi olacak olan öğrenciler, mezun olduklarında yetişmiş birer mühendis veya teknisyen olarak göreve hazır olacak.
https://forum.donanimhaber.com/temel-kotil-yurtdisindan-tecrubeli-muhendisler-getiriyoruz-tfx-ekibine-ozel-bir-bina-yapiyoruz--133075111 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Milletin sesi olmaya
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?
Söyle bu ikilik niçin
Bitsin bu ayrılık, bu kin
Kardeşlik ve barış için
Söyle var mısın?
Gel kulak ver bu türküye
Hedef yepyeni Türkiye
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Söyle var mısın?
Ege, Doğu, Karadeniz
Marmara, Trakya, Akdeniz
Birlikte Türkiye’yiz biz
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?
Hedefi aşkla vurmaya
Nefrete karşı durmaya
Yunusça dünya kurmaya
Söyle var mısın?
Gel kulak ver bu türküye
Hedef yepyeni Türkiye
Hizmet için bu ülkeye
Söyle var mısın?
Bacı, kardeş, genç, ihtiyar
Birlikte çok yolumuz var
Bu yolun sonuna kadar
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?
AK SEVDA DH BURADA
2011: yerli uçağımız göklerde
2015: yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz
2018: yerli yolcu uçağı için düşünce içerisindeyiz
Yukarıda A129 ve Antonov örneğini veren vatandaş acaba Tai'nin A129'u T129'a çevirirken kazandığı tecrübelerden haberi var mı?
Tai şu an 30 tane Atak üretti ve bu helikopter şu an vızır vızır uçuyor.
"Yakut, Müge, İpek, Koza, İnci, Koza gibi bir sürü proje var elde ettiğimiz her kazanım ile gerek helikopterde gerek diğer hava araçlarında yerliliğimizi hızla artırıyoruz.
Tai T625 gelişinin dinamik aksamlarını geliştirirken Atak'tan faydalanıyor
Tei Ts1400 turboshaft motorunu geliştiriyor
Bir gün Atak'lara yükseltme programı başladığında dinamik aksamlardan, motoruna iniş takımlarına hepsi yerlileşecek kolay olmuyor bu işler.
Tai Atak helisinden aldığı cesaret ile bugün Atak'ın bir boy büyüğünü geliştiriyor arkadaşlar bunlarıda görmez misiniz?
Her şey sizin için kolpa, yalan dolan mı?
Bunları söyleyince de aktroll oluyoruz.
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