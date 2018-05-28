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TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması

Uzunca bir süredir gündemde olan ve alt yapı çalışmaları süren yerli yolcu uçağı konusunda Temel Kotil’den haber var. TAI Genel Müdürü, uçağın yapım süreci ve planlamalar için tarih verdi.
12 ay
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havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin yerli yolcu uçağı projesi konusundaki çalışmalardan bahsetti. TAI’yi havacılıkta 10 yılda 10 milyar dolar ciro ile dünyada ilk 10’a sokmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür, 100 yolcu kapasiteli yolcu uçağının ana yatırım planına dahil edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.


Termoplastik malzemeden üretilmesi hedeflenen yerli yolcu uçağında itici güç ise Milli Muharip Uçak üzerinde çalışacak 2000 bin mühendisin elde edeceği bilgi birikimi olacak. Türkiye 5 yıl içinde TF-X projesinde mühendislik tasarım ve mimari çalışmayı tamamlayacak. İşte 2000 bin kişilik bu ekip de yeni nesil hava araçları için çalışmalarını sürdürecek. Yerli yolcu uçağı da bu ana çalışmalardan biri olacak.


100 kişilik yerli yolcu uçağı

Sektörde 70-120 kişilik kapasiteye sahip uçaklar sınıfında bir fırsat pazarı olduğunu belirten Kotil, TAI’nin burada yeni nesil teknolojiler ve malzemeler kullanarak öne çıkacağını ifade ediyor. Yeni kompozit teknolojisi olarak görülen termoplasitikten yapılacak uçağın daha hafif olacağını bu sayede de hem işletme hem de üretim anlamında daha düşük maliyetler ortaya çıkaracağını belirten Genel Müdür, Airbus’ın ve Boeing’in de bu malzeme üzerinde çalıştığını aktarmış.


TAI’nin en heyecanlı projesi olarak ifade edilen yerli yolcu uçağı ile ilgili olarak TAI çok yakında bir çalışma takvimi hazırlayacak. Tüm çalışmaların da 10 yıllık sürete tamamlanması ve üretime başlanması hedefleniyor.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması
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Bu yıl 2 milyar dolar, 10 yılda 10 milyar dolar yıllık ciro

TAI bu yılki hedefini 2 milyar dolar olarak belirlemiş. Geçen yıl ulaşılan rakam ise 1.47 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 10 yıl içerisindeki hedef ise 10 milyar dolar rakamına erişmek olarak açıklanıyor. 10 milyar dolar TAI’yi dünyada havacılık endüstrisinin en büyük ilk 10 şirketi arasına sokacak.


TAI’nin 10 yıl içinde yetişmiş mühendis sayısı da 10 bini geçecek. Şu an toplam çalışan sayısı üretim personeli dahil 7 bine yaklaşmış durumda. Büyük hedef ise 22 bin kişilik bir kadroya ulaşmak olarak belirlenmiş. Bu rakamlar TAI’yı Avrupa’nın üçüncü büyük havacılık şirketi haline getirecek.


Bilindiği üzere TAI özellikle üniversitelerle ciddi işbirlikleri yürütüyor. Üniversiteler, aktif öğrenim hayatı devam eden öğrencileri kendi bünyelerinde istihdam edip TAI’de çalışmalarını sağlayacak. Bu sayede öğrenciyken havacılıkla ilgili deneyim sahibi olacak olan öğrenciler, mezun olduklarında yetişmiş birer mühendis veya teknisyen olarak göreve hazır olacak.


https://forum.donanimhaber.com/temel-kotil-yurtdisindan-tecrubeli-muhendisler-getiriyoruz-tfx-ekibine-ozel-bir-bina-yapiyoruz--133075111 Yorum Yaz
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Theologist 12 ay en beğenilen
Her seçim öncesi değişmez haberdir... Ukrayna'nın Antonov uçağını alıp, tıpkı İtalya'nın Agusta Westland A129 helikopterinde yapıtığımız gibi, ismini çevirip Atak T129 diye yerli ve milli olarak yuttururuz yine... Tabi patent karşılığı ve üretim başına verdiğimiz milyonları iyi gizleriz....
Her seçim öncesi değişmez haberdir... Ukrayna'nın Antonov uçağını alıp, tıpkı İtalya'nın Agusta Westland A129 helikopterinde yapıtığımız gibi, ismini çevirip A...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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sdelta 12 ay sistemli adam
Nedense her seçim öncesi yeniden yapılmaya başlanıyor, devam etmesi bir sonraki seçime kalıyor. Sizin gibilerde inanıyor maalesef.
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elonardo 12 ay
Dhdeki şu haberlerin 10 da 1 i sadece açıklama ile kalmayıp icraate geçseydi her şey bambaşka olurdu. Yarın bir gün bunu da kaynak yok v.s diyip iptal ederlerse kimsenin ruhu duymayacak.
Dhdeki şu haberlerin 10 da 1 i sadece açıklama ile kalmayıp icraate geçseydi her şey bambaşka olurdu. Yarın bir gün bunu da kaynak yok v.s diyip iptal ederlers...
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interwap 11 ay
Yurtdışına mülyonlarca para kaçar ve bu projede çöp olur.
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strong mind strong body 11 ay
Büyük hayal, kutlu düşe
Baş koyduk bu yürüyüşe
Ak sevdayla dirilişe
Söyle var mısın?
Gel kulak ver bu türküye
Hedef yepyeni Türkiye
Hizmet için bu ülkeye
Söyle var mısın?
Dertlere derman bulmaya
Binlerce gönül almaya
Milletin sesi olmaya
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?
Söyle bu ikilik niçin
Bitsin bu ayrılık, bu kin
Kardeşlik ve barış için
Söyle var mısın?
Gel kulak ver bu türküye
Hedef yepyeni Türkiye
Hizmet için bu ülkeye
Söyle var mısın?
Ege, Doğu, Karadeniz
Marmara, Trakya, Akdeniz
Birlikte Türkiye’yiz biz
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?
Hedefi aşkla vurmaya
Nefrete karşı durmaya
Yunusça dünya kurmaya
Söyle var mısın?
Gel kulak ver bu türküye
Hedef yepyeni Türkiye
Hizmet için bu ülkeye
Söyle var mısın?
Bacı, kardeş, genç, ihtiyar
Birlikte çok yolumuz var
Bu yolun sonuna kadar
Söyle var mısın?
Tırnakla kuyu kazmaya
Büyük oyunu bozmaya
Yeniden tarih yazmaya
Söyle var mısın?

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12 Angry Men 11 ay
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Silenforce 11 ay
Konuyu favorilerime aldım,28 Mayıs 2023'te bu uçakla ilgili fiziksel bir gelişme olmazsa bu kadar kibar olmayacağım,size de,siyasi görüşünüze de,admini olduğunuz foruma da saygılarımı ileticem.
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Silenforce 11 ay
Konuyu favorilerime aldım,28 Mayıs 2023'te bu uçakla ilgili fiziksel bir gelişme olmazsa bu kadar kibar olmayacağım,size de,siyasi görüşünüze de,admini olduğunuz foruma da saygılarımı ileticem.
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huhuq 11 ay
ülkede herşey tersten işliyor, yılları şaşırmışlar sırasıyla yapsalardı tutardı bu iş. yine birileri kandırmış

2011: yerli uçağımız göklerde
2015: yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz
2018: yerli yolcu uçağı için düşünce içerisindeyiz

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Boragungoren 11 ay huhuq
2019: yerli uçak falan yapmıyoruz dağılın :d
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helluri 12 ay
Sayıları küsuratlı veriyim de salladığım anlaşılmasın hesaaabı
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hollowman_ 12 ay
Yine cahil cühela muhalifler boş yorumlarını doldurmuş. Vasatlıkları dayanılmaz boyutlarda.
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YoldaşNapolyon 12 ay
Arkadaşlar şu her şeyi seçime bağlayan gerzekler bir çekilsede rahatla bilgi alsak yahu.
Yukarıda A129 ve Antonov örneğini veren vatandaş acaba Tai'nin A129'u T129'a çevirirken kazandığı tecrübelerden haberi var mı?
Tai şu an 30 tane Atak üretti ve bu helikopter şu an vızır vızır uçuyor.
"Yakut, Müge, İpek, Koza, İnci, Koza gibi bir sürü proje var elde ettiğimiz her kazanım ile gerek helikopterde gerek diğer hava araçlarında yerliliğimizi hızla artırıyoruz.
Tai T625 gelişinin dinamik aksamlarını geliştirirken Atak'tan faydalanıyor
Tei Ts1400 turboshaft motorunu geliştiriyor
Bir gün Atak'lara yükseltme programı başladığında dinamik aksamlardan, motoruna iniş takımlarına hepsi yerlileşecek kolay olmuyor bu işler.
Tai Atak helisinden aldığı cesaret ile bugün Atak'ın bir boy büyüğünü geliştiriyor arkadaşlar bunlarıda görmez misiniz?
Her şey sizin için kolpa, yalan dolan mı?
Bunları söyleyince de aktroll oluyoruz.
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Bilmirem 11 ay YoldaşNapolyon
Bence atak projesi gayet önemli bir projedir ve sonuna kadar destekliyorum.Benim hoşuma gitmeyen durumsa; meydanlarda bakın bizi kıskanıyorlar, bizi cekemiyorlar, bize vermediler kendimiz yaptık söylemleri.Vatandasa yalan söyleniyor, her mitingte yerli milli deniliyor.Kimse biz bunu dış mihraklardan aldık üzerine kendimiz bir şeyler ekleyip yaptık demiyor.Direk biz yaptık oluyor.Boyle söylemler yanlış bu resmen halka yalan söylemektir.
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elonardo 12 ay
Dhdeki şu haberlerin 10 da 1 i sadece açıklama ile kalmayıp icraate geçseydi her şey bambaşka olurdu. Yarın bir gün bunu da kaynak yok v.s diyip iptal ederlerse kimsenin ruhu duymayacak.
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