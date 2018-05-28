TAI Genel Müdürü Temel Kotil’den yerli yolcu uçağı açıklaması

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin yerli yolcu uçağı projesi konusundaki çalışmalardan bahsetti. TAI’yi havacılıkta 10 yılda 10 milyar dolar ciro ile dünyada ilk 10’a sokmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür, 100 yolcu kapasiteli yolcu uçağının ana yatırım planına dahil edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.





Termoplastik malzemeden üretilmesi hedeflenen yerli yolcu uçağında itici güç ise Milli Muharip Uçak üzerinde çalışacak 2000 bin mühendisin elde edeceği bilgi birikimi olacak. Türkiye 5 yıl içinde TF-X projesinde mühendislik tasarım ve mimari çalışmayı tamamlayacak. İşte 2000 bin kişilik bu ekip de yeni nesil hava araçları için çalışmalarını sürdürecek. Yerli yolcu uçağı da bu ana çalışmalardan biri olacak.





100 kişilik yerli yolcu uçağı

Sektörde 70-120 kişilik kapasiteye sahip uçaklar sınıfında bir fırsat pazarı olduğunu belirten Kotil, TAI’nin burada yeni nesil teknolojiler ve malzemeler kullanarak öne çıkacağını ifade ediyor. Yeni kompozit teknolojisi olarak görülen termoplasitikten yapılacak uçağın daha hafif olacağını bu sayede de hem işletme hem de üretim anlamında daha düşük maliyetler ortaya çıkaracağını belirten Genel Müdür, Airbus’ın ve Boeing’in de bu malzeme üzerinde çalıştığını aktarmış.





TAI’nin en heyecanlı projesi olarak ifade edilen yerli yolcu uçağı ile ilgili olarak TAI çok yakında bir çalışma takvimi hazırlayacak. Tüm çalışmaların da 10 yıllık sürete tamamlanması ve üretime başlanması hedefleniyor.

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Bu yıl 2 milyar dolar, 10 yılda 10 milyar dolar yıllık ciro

TAI bu yılki hedefini 2 milyar dolar olarak belirlemiş. Geçen yıl ulaşılan rakam ise 1.47 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 10 yıl içerisindeki hedef ise 10 milyar dolar rakamına erişmek olarak açıklanıyor. 10 milyar dolar TAI’yi dünyada havacılık endüstrisinin en büyük ilk 10 şirketi arasına sokacak.





TAI’nin 10 yıl içinde yetişmiş mühendis sayısı da 10 bini geçecek. Şu an toplam çalışan sayısı üretim personeli dahil 7 bine yaklaşmış durumda. Büyük hedef ise 22 bin kişilik bir kadroya ulaşmak olarak belirlenmiş. Bu rakamlar TAI’yı Avrupa’nın üçüncü büyük havacılık şirketi haline getirecek.





Bilindiği üzere TAI özellikle üniversitelerle ciddi işbirlikleri yürütüyor. Üniversiteler, aktif öğrenim hayatı devam eden öğrencileri kendi bünyelerinde istihdam edip TAI’de çalışmalarını sağlayacak. Bu sayede öğrenciyken havacılıkla ilgili deneyim sahibi olacak olan öğrenciler, mezun olduklarında yetişmiş birer mühendis veya teknisyen olarak göreve hazır olacak.

https://forum.donanimhaber.com/temel-kotil-yurtdisindan-tecrubeli-muhendisler-getiriyoruz-tfx-ekibine-ozel-bir-bina-yapiyoruz--133075111