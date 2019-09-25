Borderlands 3, ilk beş gününde 5 milyon kopya sattı

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PC sürümü sadece Epic Store’a özel olarak satın alınabilen Borderlands 3 geliştiricisi Gearbox’ın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dağıtımcı 2K’den yapılan açıklamaya göre oyun, ilk 5 gününde 5 milyon kopya satarak Borderlands markası içinde önemli bir başarıya imza attı. Zira söz konusu rakam, oyunu Borderlands 2’nin aynı sürede sattığı 2.5 milyon kopyanın bir hayli önüne taşımış.

Yayınlandığı günden itibaren performans sorunları başta olmak üzere türlü problemlerle boğuşan oyuna ait satışların %70’inin dijital olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Borderlands 3’ün Epic Store’a özel yayınlanmasına gösterilen tepkilere rağmen satışların yine bu platform üzerinden gerçekleşmiş olması ise dikkatlerden kaçmamış.

Oyun satış rakamları üzerine konuşan 2K’in patronu David Ismailer yaptığı açıklamalarda, “Borderlands 3’ün piyasaya harika bir giriş yapması Gearbox Software ile 2K arasındaki uzun soluklu ortaklık ve çok çalışmanın bir sonucudur. Borderlands serisini popüler kültürün bir parçası haline getiren herkese müteşekkiriz. Borderlands topluluğuna ise ayrıca teşekkür etmek isterim. Kargaşa (mayhem) tek başına ortaya çıkmıyor. Topluluk üyelerimizin oyuna duyduğu sevgi, bizleri her oyunu çok daha iyi bir deneyim sunacak hale getirmek için kamçılıyor.” ifadelerini kullanmış.

https://www.windowscentral.com/borderlands-3-crosses-5-million-copies-sold-its-first-five-days