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    Anlık Bildirim

    Sicilya'da geçen Mafia: The Old Country, 2025’te çıkacak

    Gamescom sırasında 2K, yeni Mafia oyununun ne zaman çıkacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre Mafia: The Old Country, 2025 yılında çıkacak ve seriyi Sicilya’ya taşıyacak.
    Sicilya'da geçen Mafia: The Old Country, 2025’te çıkacak Tam Boyutta Gör
    Mafia: The Old Country, Gamescom Opening Night Live'da bir tanıtım fragmanı ile duyuruldu. Tanıtım fragmanına eşlik eden açıklamada yeni Mafia oyununun bildiğimiz tarzda olacağına işaret ediliyor. Yani, hikaye anlatımının ön planda olduğu ve aksiyon unsurlarıyla evrende ilerlediğimiz bir oyun. 2K, aynı zamanda Mafia: The Old Country’nin çıkış tarihini de açıkladı.

    Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak?

    Yapılan duyuruya göre Mafia: The Old Country, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Oyun, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürülecek. Sicilya mafyasının kökenlerine odaklanacak olan Mafia: The Old Country, 2K'nın Hangar 13 stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

    Hangar 13 başkanı Nick Baynes yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce gördüğünüz, 1900'lerin Sicilya'sında Mafia'nın doğuşu sırasında geçen heyecan verici bir hikaye olan Mafia: The Old Country'ye ilk bakış. Hayranların Mafia serisinde sevdiği şeylerin köklerine geri dönüyoruz, klasik mafya filmi hissiyle derin bir doğrusal anlatı hazırlıyoruz.”

    Hangar 13, karışık eleştiriler ile karşılaşan 2016 yapımı Mafia 3’ten sorumlu olan stüdyo. Aslında teknik olarak, aynı zamanda Mafia 1 ve 2'yi de yapan stüdyo, çünkü bu oyunlar 2017'de Hangar 13 ile birleşen 2K Czech olan Illusion Softworks tarafından yapılmıştı. 2K, önümüzdeki Aralık ayında Mafia: The Old Country için daha fazlasını gösterecek.

    Kaynakça https://www.gematsu.com/2024/08/mafia-the-old-country-announced-for-ps5-xbox-series-and-pc https://www.videogameschronicle.com/news/2k-announces-mafia-the-old-country-for-release-in-2025/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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