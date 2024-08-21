Sicilya'da geçen Mafia: The Old Country, 2025’te çıkacak

Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak?
Yapılan duyuruya göre Mafia: The Old Country, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Oyun, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürülecek. Sicilya mafyasının kökenlerine odaklanacak olan Mafia: The Old Country, 2K'nın Hangar 13 stüdyosu tarafından geliştiriliyor.
Hangar 13 başkanı Nick Baynes yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce gördüğünüz, 1900'lerin Sicilya'sında Mafia'nın doğuşu sırasında geçen heyecan verici bir hikaye olan Mafia: The Old Country'ye ilk bakış. Hayranların Mafia serisinde sevdiği şeylerin köklerine geri dönüyoruz, klasik mafya filmi hissiyle derin bir doğrusal anlatı hazırlıyoruz.”
Hangar 13, karışık eleştiriler ile karşılaşan 2016 yapımı Mafia 3’ten sorumlu olan stüdyo. Aslında teknik olarak, aynı zamanda Mafia 1 ve 2'yi de yapan stüdyo, çünkü bu oyunlar 2017'de Hangar 13 ile birleşen 2K Czech olan Illusion Softworks tarafından yapılmıştı. 2K, önümüzdeki Aralık ayında Mafia: The Old Country için daha fazlasını gösterecek.Kaynakça https://www.gematsu.com/2024/08/mafia-the-old-country-announced-for-ps5-xbox-series-and-pc https://www.videogameschronicle.com/news/2k-announces-mafia-the-old-country-for-release-in-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.