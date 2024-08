Sicilya'da geçen Mafia: The Old Country, 2025’te çıkacak

Tam Boyutta Gör Mafia: The Old Country, Gamescom Opening Night Live'da bir tanıtım fragmanı ile duyuruldu. Tanıtım fragmanına eşlik eden açıklamada yeni Mafia oyununun bildiğimiz tarzda olacağına işaret ediliyor. Yani, hikaye anlatımının ön planda olduğu ve aksiyon unsurlarıyla evrende ilerlediğimiz bir oyun. 2K, aynı zamanda Mafia: The Old Country’nin çıkış tarihini de açıkladı.

Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak?

Yapılan duyuruya göre Mafia: The Old Country, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Oyun, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürülecek. Sicilya mafyasının kökenlerine odaklanacak olan Mafia: The Old Country, 2K'nın Hangar 13 stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Hangar 13 başkanı Nick Baynes yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce gördüğünüz, 1900'lerin Sicilya'sında Mafia'nın doğuşu sırasında geçen heyecan verici bir hikaye olan Mafia: The Old Country'ye ilk bakış. Hayranların Mafia serisinde sevdiği şeylerin köklerine geri dönüyoruz, klasik mafya filmi hissiyle derin bir doğrusal anlatı hazırlıyoruz.”

Hangar 13, karışık eleştiriler ile karşılaşan 2016 yapımı Mafia 3’ten sorumlu olan stüdyo. Aslında teknik olarak, aynı zamanda Mafia 1 ve 2'yi de yapan stüdyo, çünkü bu oyunlar 2017'de Hangar 13 ile birleşen 2K Czech olan Illusion Softworks tarafından yapılmıştı. 2K, önümüzdeki Aralık ayında Mafia: The Old Country için daha fazlasını gösterecek.

