Dünya yörüngesindeki otel: Von Braun Uzay İstasyonu

Uzayda ticari maksatlı inşa edilmesi planlanan ilk proje olması beklenen Von Braun Uzay İstasyonu, aynı zamanda uzaydaki ilk otel de olabilir.

Gateway Foundation’ın uzayda oluşturmak istediği uzay limanının birinci basamağı olması beklenen istasyon, dev bir tekerleğe benziyor ve döner bir yapıya sahip. Dünya’nın yörüngesine 2025 yılında yerleştirilmesi beklenen istasyon, gerçekleştirdiği hareket sayesinde yerçekimini taklit ediyor. İstasyonun baş tasarımcısı Tim Alatorre mimarlık dergisi Dezeen’a verdiği röportajda, istasyonun bu özelliği ile insanların günlük rutinlerine aynen Dünya’daki gibi devam edebileceğini söylemiş.

Uzay temelli bir gemi yolculuğuna benzetilen otel konsepti kapsamında Von Braun Uzay İstasyonu, konukların uyumaları için 24 adet modüle sahip olacak. İçinde restoran, bar, konser salonu, sinema, toplantı salonu ve spor merkezi gibi tesislerin bulunacağı istasyonda ekip dahil 400 kişinin barınabileceği ifade edilmiş.

Düşük yerçekimi ortamında duvardan duvara koşarak basketbol oynamak ve trambolinde zıplamak gibi tecrübelerin de deneyimlenebileceği tatil tahmin edildiği gibi ucuz olmayacak. Henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmayan tatil için ancak sayılı zenginlerin sıraya gireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Von Braun Uzay İstasyonu’nun neye benzeyeceği hakkındaki videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.msn.com/en-us/health/health-news/von-braun-space-station-could-be-first-hotel-in-space/vp-AAHDCg9