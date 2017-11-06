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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Borsa İstanbul'un en değerlisi Garanti Bankası, en hızlı yükseleni ASELSAN

Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2017 verilerine göre piyasa değeri 43,8 milyar lira olan Garanti Bankası, borsanın en değerli şirketi oldu. ASELSAN, son 10 ayda yüzde 167 değer kazandı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Borsa İstanbul'un en değerlisi Garanti Bankası, en hızlı yükseleni ASELSAN
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Borsa İstanbul’daki verilere göre borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 31 Ekim 2017 itibariyle 856 milyar 563 milyon lira olarak hesaplandı.
Piyasa değeri 43,8 milyar lira olan Garanti Bankası, borsanın en değerli şirketi oldu. Garanti Bankası’nı Koç Holding ve Akbank izliyor.

ASELSAN, Yüzde 167 Değer Kazandı

Geride bıraktığımız 10 aylık süreçte piyasa değerini en çok arttıran şirket ise yüzde 167 artış ile ASELSAN oldu. Geçen yılın sonunda 12,7 milyar liralık piyasa değeri ile 16'ncı sırada kendine yer bulan ASELSAN, 33,9 milyar lira ile beşinci sıraya yükseldi. İkinci en hızlı değer kazanan şirket olan Tüpraş, en değerliler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.


Tüpraş ve ASELSAN, piyasa değeriyle beş bankayı geride bıraktı. Geçtiğimiz sene ilk 20’ye giremeyen THY, bu sene listenin 18’inci sırasında yer aldı.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/borsadaki-sirketlerin-piyasa-degeri-10-ayda-241-milyar-lira-artti/956924 Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl
sonunda ülkede bankaları geride bırakabilen bir şirket var.ülkenin en değerlileri bir şey üretmeyerek paradan para kazanan şirketler olunca üreten değil tüketen ülke durumuna düşülüyor
sonunda ülkede bankaları geride bırakabilen bir şirket var.ülkenin en değerlileri bir şey üretmeyerek paradan para kazanan şirketler olunca üreten değil tüketen...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
yüksek teknoloji ihraç eden şirketler 1 sıraya yükselmediği vakit bu ülke asla gelişmiş ülke olamaz.
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-Predestination- 1 yıl Krone
Krone

-Predestination-
Şu ASELSAN bizim gibi normal kullanıcılar için de biseyler üretse keşke. Saat, yazılım, kulaklık vs işe yarar şeyler mesela. Satın alırdık.

Lockheed Martin Northrop Raytheon böyle şeyler yapıyor da haberimiz mi yok
Destek için söylüyorsanız Aselsan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait bir kuruluş. Oraya bağış yapabilirsiniz.

Niye biz illaki Lockheed Martin vs gibi olmak zorunda mıyız? Böyle bir kanun mu var? Samsung Defence diye savunma şirketi var mesela. Mitsubishi de hem savaş uçağı üretiyor hem de klima-araba-elektronik vs, fotoğraf makinesi üreten alt şirketleri de var ayrıca. Para nerden gelirse oraya yönelinir ticaretin temel mantığı budur.
Edit:imla
Krone-Predestination-Şu ASELSAN bizim gibi normal kullanıcılar için de biseyler üretse keşke. Saat, yazılım, kulakl...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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SelamiZeytinci 1 yıl
Aselsan 20 kattan fazla arttı
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SelamiZeytinci 1 yıl
En kötü artış (daha doğrusu düşüş) sergileyen şirketleri hangiler acaba...
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Redtwister 1 yıl
yalnız aselsan için ekşide garip bir komplo teorisi okudum biraz düşündürücü .. oraya yatırım yapacaklar bence iyi düşünsün
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Merkur 1 yıl
GARANTİ BANKASI DA İŞİN İÇİNDEYMİŞ, YAKINDA BUNLARIN ÜSTÜNE BİNERLER.
Pınar Çakmak&Lawyer‏ @Pinar__FB
13 sa.13 saat önce
@Pinar__FB adlı kullanıcıya yanıt olarak
5.Zarrab: Tr'de 5 banka ile yoğun çalıştık.
- Halkbank
- Aktifbank
- Garanti
- Kuveyt Türk
- DenizBank
Naylon şirketler ve naylon fatura ile ihracat yapmış gibi gösterdik. Paralar valizlerle nakit olarak irana sokuldu.
Tapelerdeki görüşmeler bana aittir.Rüşvetler doğrudur.

twitter.com/...
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SerseriGezgin 1 yıl
[

Hee evet ASELSAN değerli...
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Guest-005109EE3 1 yıl
borsa işlem gören bir şirketi
nasıl böyle bir manipule edecek haber yapıyorlar anlamadım.
al sana aselsan
yine mağdur yarattılar
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Logic_Man 1 yıl
Aselsan'a daha fazla ar-ge desteği verilerek dünya çapında güçlü bir marka yapılmalı.
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FRAPS_TR 1 yıl
Haberde bahsedilen bu bankanın önünden bile geçmem , zamanında yaptırdığımız hayat sigortasından büyük kazık attı şahsımıza , internette araştırınca 10.000 lerce kişiye aynı taktikle aynı kazığı attığını öğrendim.

Kredi çekerken size zorla hayat sigortası yaptırıyorlar , ama vefat halinde krediyi yaptırdıkları garanti sigorta şirketi sudan sebeble ödemeyip , mirascılara krediyi ödetiyorlar. Şikayet ettik her yolu denedim ama devlet kurumlarının büyük şirketlerin yanında durduğunu gördük.Hakkımız olan ödemeyi alamadık , diğer binlerce mağdur gibi...

Birde şikayetçi olduğumuz için avukat masrafınıda ödedik. Balık baştan kokar arkadaşlar , bu ülkede adalet olsaydı bu şirket bunu bize yapabilir miydi. ?
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LambayaFunfDe 1 yıl
koca bist bir tek apple ediyor vay anasını
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Exterminio 1 yıl LambayaFunfDe
Apple etmiyor hocam, Apple’ın yaklaşık 4’te 1’i ediyor. Şuanki piyasa değerleri 800 milyar dolara yakın. Bizim Bist’in değeri 840 milyar lira olarak görünüyor
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phorever 1 yıl
Bedelsiz vermek ile hisse bölünmesi aynı şey mi?
X hissesi 100 TL. 10 tane hissemiz var. Değeri 1000 TL
Şirket bedelsiz verse yada hisseyi bölse rakamlar ne olur?
Ayrıca yatırımcı için iyi bir şey mi? kısa yada uzun vadede hisse değerini düşürür mü?
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