Borsa İstanbul'un en değerlisi Garanti Bankası, en hızlı yükseleni ASELSAN

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Borsa İstanbul’daki verilere göre borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 31 Ekim 2017 itibariyle 856 milyar 563 milyon lira olarak hesaplandı.

Piyasa değeri 43,8 milyar lira olan Garanti Bankası, borsanın en değerli şirketi oldu. Garanti Bankası’nı Koç Holding ve Akbank izliyor.

ASELSAN, Yüzde 167 Değer Kazandı

Geride bıraktığımız 10 aylık süreçte piyasa değerini en çok arttıran şirket ise yüzde 167 artış ile ASELSAN oldu. Geçen yılın sonunda 12,7 milyar liralık piyasa değeri ile 16'ncı sırada kendine yer bulan ASELSAN, 33,9 milyar lira ile beşinci sıraya yükseldi. İkinci en hızlı değer kazanan şirket olan Tüpraş, en değerliler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.





Tüpraş ve ASELSAN, piyasa değeriyle beş bankayı geride bıraktı. Geçtiğimiz sene ilk 20’ye giremeyen THY, bu sene listenin 18’inci sırasında yer aldı.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/borsadaki-sirketlerin-piyasa-degeri-10-ayda-241-milyar-lira-artti/956924