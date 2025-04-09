ASELSAN’a “süper teşvik” dopingi: Kritik öneme sahip üç yatırım yapılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayiinde öncü kuruluşlarından ASELSAN, stratejik öneme sahip üç büyük yatırım projesiyle “Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi” (Süper Teşvik) kapsamında devlet desteği almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar” tanıtım programında teşvik belgeleri ASELSAN yetkililerine takdim edildi.

Toplam değeri 616 milyon doları bulan yatırımlar kapsamında, yüksek teknolojiye dayalı üretim ve test altyapılarının kurulması hedefleniyor. Bu yatırımlar sayesinde 1.672’si nitelikli olmak üzere toplamda 2.244 kişilik yeni istihdam sağlanacak.

Yeni yatırımlar oldukça önemli

Teşvik kapsamına alınan projeler şöyle sıralanıyor:

Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi Yatırımı

Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi Yatırımı

Hava Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretimi Tesisi Yatırımı

Bu projeler sayesinde ASELSAN, Türkiye’nin hem askeri hem de teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek nitelikli üretim kapasitesine büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Özellikle kilogram başına ihracat değeri yüksek olan savunma teknolojileri alanında seri üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza atıldı 5 sa. önce eklendi

Yeni yatırımların en dikkat çekici yönlerinden biri, Türkiye’nin savunma kalkanını oluşturan ÇELİK KUBBE sistemine yönelik üretim altyapılarının bu tesislerde kurulacak olması. Radar sistemleri, sensörler, akıllı mühimmat elektroniği ve hava savunma teknolojileri gibi kritik bileşenlerin yerli ve milli olarak üretileceği bu tesisler, hem iç güvenliğe katkı sağlayacak hem de artan ihracat taleplerine hızlı yanıt verilmesini mümkün kılacak.

Süper Teşvik kapsamında ASELSAN’a; hibe, nitelikli personel desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi birçok ayrıcalıklı destek sağlanacak. Ayrıca TÜBİTAK ve bağlı enstitülerle yürütülecek Ar-Ge projeleri için özel iş birlikleri de teşvik mekanizmasına dahil olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.