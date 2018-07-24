Google'ın tamamen beyaz olarak yenilenen materyal tasarımından örnekler

Teknoloji Editörü
Google'ın tasarımcılarının minimalist kullanıcı arayüzlerine büyük bir hayranlık duydukları sır olmasa gerek. Şirket geçen yıllar boyunca basit ve sade olarak adlandırabileceğimiz ve artık bir felsefe haline gelen "materyal tasarım" anlayışını benimsiyor. Gelen son haberler bu tasarım anlayışının daha da sadeleşeceği yönünde.
Google daha da sadeleşiyor
Ortaya çıkan yeni görseller, Google'ın sade olan materyal tasarımının beyaz rengin hakim olduğu bir düzene geçeceği yönünde. Ars Technica tarafından ele geçirilen bu görsellerde, Google'ın Haritalar, Gmail ve Fotoğraflar gibi servislerinin az da olsa renkli hallerinin artık ortadan kaldırılacağı ve bembeyaz bir arayüze dönüşeceğini gösteriyor.Gmail'deki kırmızı yardımcı araç çubuğu beyaza bürünüyor ve Fotoğraflar'daki renkli simgeler ise daha yumuşak ve daha renksiz varyantlarıyla değiştiriliyor. Aynı şekilde Google Haritalar'daki kısmen renkli alanlar ise yine yerini beyaz hakimiyetine bırakıyor. Yeni tasarımın ne zaman uygulamaya geçirileceği henüz açıklanmazken, örneklerdeki tasarım anlayışının tüm Google servislerine uygulanacağını ise belirtmeden geçmeyelim.
https://arstechnica.com/gadgets/2018/07/google-video-shows-early-app-redesigns-for-gmail-google-photos-and-more/?comments=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir renk olarak "Turuncunun" bu samimi ve davetkar yapısı, donanımhaber'i 7den 77ye herkesin girdiği, kendinden bir şey bulduğu bir portala dönüştürmüştür.