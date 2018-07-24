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Google'ın tamamen beyaz olarak yenilenen materyal tasarımından örnekler

Minimalist bir çizgisi olan Google'ın materyal tasarımını tamamen beyaz renk düzeni ile yenileyeceği ortaya çıktı. Haberimizde Google'ın yeni tasarımından örnekler bulabilirsiniz.
10 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın tasarımcılarının minimalist kullanıcı arayüzlerine büyük bir hayranlık duydukları sır olmasa gerek. Şirket geçen yıllar boyunca basit ve sade olarak adlandırabileceğimiz ve artık bir felsefe haline gelen "materyal tasarım" anlayışını benimsiyor. Gelen son haberler bu tasarım anlayışının daha da sadeleşeceği yönünde.

Google daha da sadeleşiyor

Ortaya çıkan yeni görseller, Google'ın sade olan materyal tasarımının beyaz rengin hakim olduğu bir düzene geçeceği yönünde. Ars Technica tarafından ele geçirilen bu görsellerde, Google'ın Haritalar, Gmail ve Fotoğraflar gibi servislerinin az da olsa renkli hallerinin artık ortadan kaldırılacağı ve bembeyaz bir arayüze dönüşeceğini gösteriyor.
Gmail'deki kırmızı yardımcı araç çubuğu beyaza bürünüyor ve Fotoğraflar'daki renkli simgeler ise daha yumuşak ve daha renksiz varyantlarıyla değiştiriliyor. Aynı şekilde Google Haritalar'daki kısmen renkli alanlar ise yine yerini beyaz hakimiyetine bırakıyor. Yeni tasarımın ne zaman uygulamaya geçirileceği henüz açıklanmazken, örneklerdeki tasarım anlayışının tüm Google servislerine uygulanacağını ise belirtmeden geçmeyelim.

https://arstechnica.com/gadgets/2018/07/google-video-shows-early-app-redesigns-for-gmail-google-photos-and-more/?comments=1 Yorum Yaz
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
Dark tema beklerken iyice bembeyaz, gözümüzü alıyor gece mantıklı bir tercih değil.
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Eeltorm 10 ay
Güzel olmuş ama artık şu siyah temayı da getirse arayüze.
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face1tr 10 ay Keremqw
Turuncu davetkar bir renktir, samimiyet vaat eder, farzı misal turuncu bir kapıya doğru ardında ne olduğunu bilmeseniz bile güven duygusuyla yönelebilirsiniz. Bundan sebep halka açık tuvaletlerin kapısı veya kamusal alandaki çeşitli kapılar turuncu renklidir.
Bir renk olarak "Turuncunun" bu samimi ve davetkar yapısı, donanımhaber'i 7den 77ye herkesin girdiği, kendinden bir şey bulduğu bir portala dönüştürmüştür.
Turuncu davetkar bir renktir, samimiyet vaat eder, farzı misal turuncu bir kapıya doğru ardında ne olduğunu bilmeseniz bile güven duygusuyla yönelebilirsiniz....
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1 Yanıt Yanıtla +15
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cabriyo 9 ay
beyaz olsunda daha çok pil yesin telefon. berbat tasarım.
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pUnduli 10 ay
Google nedense bu flat design işinde en az 2 yıl geriden gelmeye kararlı, şimdi hem Fluent Design da hem de yeni nesil web sitelerinde tatlı gradientler ve kontrastlar varken bunlar milletin terk ettiği ultra flat design a geçip rezil bir UX sağlamaya çalışıyor.
Neyse zamanında Microsoft'a laf söyleyen Apple ve Google tayfası yavaşça Fluent Design'a yanaşır.
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cabriyo 10 ay
kurtuldum google dan. TOR browser kullanıyorum. reklam pop up vs hikaye oldu kurtuldum hepsinden. TOR a geçin tavsiyemdir izlenemiyorsunuz girip çıktığınız yerleri kayıt edemiyorlar.
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dr_divx 10 ay
siyahı beyazı kullanıcılara seçenek olarak sunsalar daha iyi olmazmı?
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Mehmet_Ali61 10 ay
Google Chrome kullananlar için "Dark Theme for Google" adlı eklentiyi kursunlar Google siyah bir temaya bürünüyor 2 senedir bu şekilde kullanıyor kendi Chrome temanıza vs dokunmuyor sadece Google ile alakalı
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RenjiAbarai 10 ay
Piller bitecek...
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maxmania 10 ay
bu materyal tasarımdan rahatsız olan bir ben varım hehalde. herşey birbirinin kopyası gibi, bir de heryeri beyaz yapınca insanın gözü kamaşıyor, gözün önünde benekler uçuşuyor.
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Marrusia 10 ay
swift installer kullanın simsiyah olsun zor birşey değil.
play.google.com/...
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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turuncukafali 10 ay
saçma, görsel olarak berbat, ikonlar birbirinden ayırt edilemez hale gelecek belli ki
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Sercan Ç. 10 ay
Şimdi tamamen beyaz yaparlar. Sonra da tamamen siyah modu yeni bir sistem güncellemesiyle eklerler.
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