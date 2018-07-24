Google'ın tamamen beyaz olarak yenilenen materyal tasarımından örnekler

Google'ın tasarımcılarının minimalist kullanıcı arayüzlerine büyük bir hayranlık duydukları sır olmasa gerek. Şirket geçen yıllar boyunca basit ve sade olarak adlandırabileceğimiz ve artık bir felsefe haline gelen "materyal tasarım" anlayışını benimsiyor. Gelen son haberler bu tasarım anlayışının daha da sadeleşeceği yönünde.

Google daha da sadeleşiyor

Ortaya çıkan yeni görseller, Google'ın sade olan materyal tasarımının beyaz rengin hakim olduğu bir düzene geçeceği yönünde. Ars Technica tarafından ele geçirilen bu görsellerde, Google'ın Haritalar, Gmail ve Fotoğraflar gibi servislerinin az da olsa renkli hallerinin artık ortadan kaldırılacağı ve bembeyaz bir arayüze dönüşeceğini gösteriyor.

https://arstechnica.com/gadgets/2018/07/google-video-shows-early-app-redesigns-for-gmail-google-photos-and-more/?comments=1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Gmail'dekibeyaza bürünüyor ve Fotoğraflar'dakiise daha yumuşak ve daha renksiz varyantlarıyla değiştiriliyor. Aynı şekilde'daki kısmen renkli alanlar ise yine yerinibırakıyor. Yeni tasarımın nhenüz açıklanmazken, örneklerdeki tasarım anlayışınınuygulanacağını ise belirtmeden geçmeyelim.