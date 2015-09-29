Bosch'dan park yeri arama sorununa akıllı çözüm

Özellikle büyük şehirler içerisinde park yeri bulmak çok büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Sürücüler yer bulabilmek adına oldukça uzun süre belirli noktalarda gezmek zorunda kalabiliyor ve bu da tahmin edebileceğiniz daha fazla trafik kargaşası doğruyor. Almaya merkezli şirketlerden Bosch'un yeni park yeri yönetim teknolojisi ise bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Bosch'un bu amacı için geliştirdiği özel sensör birimleri bulunuyor. Park yerlerinin tabanına takılan sensörler, şirket tarafından belirtildiği kadarıyla 7 yıl boyunca görev yapabiliyor, oldukça düşük seviyede enerji harcıyor ve suya dayanıklı bir gövdeyle geliyor. İnternete bağlanabilen 3 cm çapındaki sensör birimleri, üzerlerinde bir araç yer almadığı zaman bu bilgiyi buluta gönderiyor, şehir sakinleri de bu veriyi akıllı telefonlarından alarak boş alana park için hareket edebiliyor.

Bu altyapı ile park yeri arama sürecini azaltmayı hedefleyen Bosch, sistemin araç tipine (Örneğin kasalı ya da elektrikli) göre bilgi verebildiğini belirtiyor. Park yeri yönetim teknolojisi aynı zamanda direkt olarak harita üzerinden yönlendirme yaptığı için park yerlerinin verimi de arttırabiliyor.

Bosch'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.