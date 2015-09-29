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Bosch'dan park yeri arama sorununa akıllı çözüm

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bosch'dan park yeri arama sorununa akıllı çözüm
Özellikle büyük şehirler içerisinde park yeri bulmak çok büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Sürücüler yer bulabilmek adına oldukça uzun süre belirli noktalarda gezmek zorunda kalabiliyor ve bu da tahmin edebileceğiniz daha fazla trafik kargaşası doğruyor. Almaya merkezli şirketlerden Bosch'un yeni park yeri yönetim teknolojisi ise bu sorunu çözmeyi hedefliyor.
Bosch'un bu amacı için geliştirdiği özel sensör birimleri bulunuyor. Park yerlerinin tabanına takılan sensörler, şirket tarafından belirtildiği kadarıyla 7 yıl boyunca görev yapabiliyor, oldukça düşük seviyede enerji harcıyor ve suya dayanıklı bir gövdeyle geliyor. İnternete bağlanabilen 3 cm çapındaki sensör birimleri, üzerlerinde bir araç yer almadığı zaman bu bilgiyi buluta gönderiyor, şehir sakinleri de bu veriyi akıllı telefonlarından alarak boş alana park için hareket edebiliyor. 
Bu altyapı ile park yeri arama sürecini azaltmayı hedefleyen Bosch, sistemin araç tipine (Örneğin kasalı ya da elektrikli) göre bilgi verebildiğini belirtiyor. Park yeri yönetim teknolojisi aynı zamanda direkt olarak harita üzerinden yönlendirme yaptığı için park yerlerinin verimi de arttırabiliyor. 
Bosch'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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Constantine 3 yıl
Daha fazla kargaşa yaratır. Bir araçlık park yerine yakınlarda sistemi kullanan ne kadar araç varsa yönlenecek. Yukarıda ki arkadaşın söylediği ve bir çok AVM'de bulunan sistem daha kullanışlı.
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thy34. 3 yıl
tutmaz müdür
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zx6r 3 yıl
Fikir güzel, düşünce güzel, ama yemezler.
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DeadlyDazz 3 yıl
Samsunda ki avm lerde vardi lovelet veya piazza da sanirim atiyorum her sektorun basinda belli bir led ekran var ve ekranda boş yeri söylüyor sana sayinin fazla olan yerine gidip park edebiliyordun (park yerlerinin hemen üstünde sensor vardi diye hatirliyorum )
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V4LKyR 3 yıl
Şahsen ben bi balta alıp buna çalardım. Baltayı bu sensöre çalardım yani. Bakalım içinde ne var diye?
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kadirirdem 3 yıl
bizim trde onu söker atarlar bagaja :) bizde yaramaz
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stalker(1979) 3 yıl
Bizim Türk insanı o zımpırtıyı söküp bagaja atar :) Daha sağlam bir şey yapılmalı :)
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MrKemal17 3 yıl
Bazı avm ve otoparklarda kullanılan sistemi geliştirmişler.
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9unkarekoku 3 yıl
Buda nesnelerin internetine bir örnek galiba. Bence düşünce güzel ama EmreFB1907 nin dediği gibi yakınken biri girerse ne olacak bu benim de aklıma gelmişti.
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Golden Gate 3 yıl
Sen gidene kadar biri girerse ne olacak ?

Paralı otoparkta zaten kapısına gidince adam alıp parkedip geliyor .

Sevmedim .
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umut_baris 3 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Sen gidene kadar biri girerse ne olacak ?

Paralı otoparkta zaten kapısına gidince adam alıp parkedip geliyor .

Sevmedim .

Adam sana bilet keserken yerinin olup olmadığını görebilecek işte.

En kötü ihtimal her araç yerine bir tane hidrolik engel koyarsın. Herkese otel odası verir gibi numaralı yer verirsin ve böylece park kavgası da olmaz.
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