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    Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO)

    Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, yeni jimnastik yetenekleriyle yine görenleri büyülüyor.
    2 sa.
    1,2b
    25
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklediği videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de ünlü robotu Atlas'ın yeni yeteneklerini sergilediği etkileyici bir video paylaştı.


    Paylaşılan yeni videoda Atlas'ın takla atma, havada kendi etrafından 360 derece dönme, yerde yuvarlanma gibi ilginç jimnastik hareketler yaptığını görüyoruz. Robotun tüm bunları herhangi bir denge problemi veya mekanik aksaklıklar yaşamadan gerçekleştirebilmesi gerçekten de inanılmaz etkileyici.

    Boston Dynamics, paylaşılan videonun alt kısmında videoyla ilgili bazı açıklamalar yapmış. Şirket Atlas'ın bu video görülen hareketleri yüzde 80'lik bir başarı oranıyla gerçekleştirebildiğini söylüyor. Henüz tam olarak istenilen seviyede olmasa da önemli bir başarı oranı sağlanmış diyebiliriz.


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    deckartes 2 sa. en beğenilen
    oyun böyüük yeğenim, 2023'de lozan antlaşması bitecek süpür güç olacaz yeğeenim başkanlık sistemi çoohh eyiii yeğenim
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    Blasterreal 1 sa.
    Olm benden daha atletik ve çevik
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    V2 1 sa.
    Akınsoftun robotundan ne artısı var? Ikiside robot değil mi?
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    lazloo 54 dk. V2
    Biri insansı robot, biri mutfak robotundan daha işe yaramaz. Ne olduğu belirsiz bir şey.
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    Spider_hip 1 sa.
    Artık ne zaman Boston Dynamics Robot videosu görsem aklıma bu yapılan işkencelere isyan eden robotun videosu geliyor :D youtube.com/...
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    TheJudgé 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Blasterreal 1 sa.
    Olm benden daha atletik ve çevik
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    H34RTL3SS 2 sa.
    bizim bildiğimiz tek robot murfak robotu meyve suyu sıksın yeter , balerin sanki icat çıkarmayın başımıza
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    deckartes 2 sa. en beğenilen
    oyun böyüük yeğenim, 2023'de lozan antlaşması bitecek süpür güç olacaz yeğeenim başkanlık sistemi çoohh eyiii yeğenim
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