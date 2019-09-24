Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO)

Robotik dünyasının parlayan yıldızı, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklediği videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de ünlü robotu'ın yeni yeteneklerini sergilediği etkileyici bir video paylaştı.Paylaşılan yeni videoda Atlas'ın takla atma, havada kendi etrafından 360 derece dönme, yerde yuvarlanma gibi ilginç jimnastik hareketler yaptığını görüyoruz. Robotun tüm bunları herhangi bir denge problemi veya mekanik aksaklıklar yaşamadan gerçekleştirebilmesi gerçekten de inanılmaz etkileyici.Boston Dynamics, paylaşılan videonun alt kısmında videoyla ilgili bazı açıklamalar yapmış. Şirket Atlas'ın bu video görülen hareketleri yüzde 80'lik bir başarı oranıyla gerçekleştirebildiğini söylüyor. Henüz tam olarak istenilen seviyede olmasa da önemli bir başarı oranı sağlanmış diyebiliriz.