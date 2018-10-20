Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun anketine katıl, ödülünü kap!

Braun tarafından düzenlenen ödüllü ankete katılarak hediye ürünlerden birine sahip olabilirsin. Çekiliş ile belirlenecek talihliler, üç farklı Braun ürününden birine sahip olacak.
7 ay
9,5b
1
23
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Braun, müşterilerin kullanım deneyimini iyileştirmek adına anket düzenliyor. Braun, ankete katılan 3 şanslı kişiye hediye ürün veriyor.


Ankete bu linkten katılabilirsiniz: Braun Ödüllü Anket

Sakal tıraşı hakkında cevaplayacağınız 12 adet kısa soru sonucunda Braun’un hediye çekilişine katılabilirsiniz. Çekiliş sonucunda 3 adet ürün verilecek.

Ödüller

Braun, ankete katılanlar arasından 3 farklı kişiye Braun 5 Serisi Tıraş Makinesi, Braun 9 Serisi Tıraş Makinesi ve Braun MGK3080 çoklu bakım seti verecek.

Katılımlar 31 Ekim 2018’e kadar sürecek. Anketi tamamlayan kullanıcılar arasından yapılacak çekilişle 3 adet asil ve 3 adet yedek talihli belirlenecek. Kazananlar 1 Kasım 2018’de yayınlanacak haber ile duyurulacak. Kazanan talihlilerin mail bilgileri Braun’a iletilecek ve Braun tarafından ürün gönderimi yapılacak.

Ankete bu linkten katılabilirsiniz
Braun Ödüllü Anket
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vega 7 ay en beğenilen
Boşuna katılmayın çıkacak kişiler en baştan belli.DH'nin daha önce yaptığı çekilişlere bakın.Hepsi hilelidir.Foruma senelerce girmeyen üyeler,foruma adminine çıkan hediyeler...gibi.
Örnek
forum.donanimhaber.com/...
Zaten en sonda bizden forum şifremizi istiyor.Vazgeçtim bu yüzden.
Boşuna katılmayın çıkacak kişiler en baştan belli.DH'nin daha önce yaptığı çekilişlere bakın.Hepsi hilelidir.Foruma senelerce girmeyen üyeler,foruma adminine ç...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halisakal 7 ay
boşuna doldurmayın hata veriyor "daha önce ankete katıldınız"
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 ay
"daha önce ankete katıldınız"
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Anket sonucunu yayınlasalardı bari ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.BERK 6 ay
Bugün ayın 2'si ve çekiliş sonucu bildirilmedi, sebep nedir acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 6 ay MR.BERK
Admin eski hesabının şifresini unutmuştur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 7 ay
bende de aynı hatayı verdi.Yada bu hata değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 7 ay
başlık "harryi öldür ödülünü al" gibi olmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 7 ay
Hata verdiği halde anket gönderildiyse benim cevaplarım sistemden silinsin.
Artık beleşe ekmek yok DH.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 ay
DH Yönetimi ölücü timi iş başında yine....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pofpor01 7 ay
Uyur gezer gibi "uyur PC kullanır" olmuşum. "Daha önce katıldınız" uyarısı veriyor. Yahu şimdi bir şey söyleyeceğim ama ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 7 ay
Yemın ederım bu hileli çekilişleriniz yuzunden braundan nefret ettim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 7 ay
Erdi ve Mesut reislerden açıklama bekliyorum bu rezalete... Bundan öncede bu çekilişi yaptınız yılllardır foruma girmeyeninden tut adminine kadar ödül çıkmıştı ! Ayrıca altı üstü bir tıraş makinesi arkadaş bunda bile haram yediniz insanların umutlarıyla oynadınız.Yazıklar olsun çekilişinizi başınıza çalın.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 7 ay
Dh paralel yapı iş başında

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9547 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
anket, braun ve
7 etiket daha çekiliş sıcak fırsat Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Xiaomi Mi A1 kullanıcıları için Android Pie müjdesi 7 ay iCloud'u hackleyen Türk, Apple'dan 175 bin dolarlık Bitcoin istiyor 7 ay Xiaomi Mi 8 Lite'ın 8 GB RAM'e sahip versiyonu görüntülendi 7 ay Volkswagen ilk elektrikli araç fabrikasını Çin'de kuruyor 7 ay Çekilişler ve teknoloji videoları DH Instagram hesabımızda 7 ay Apple, kişisel veri indirme hizmetini başlattı 7 ay Çocuk bakımına daha fazla zaman ayıran erkeklerin üreme başarısı artıyor 7 ay Akıncı SİHA'nın kanatları takıldı 7 ay Yeni Kia Soul ve Soul EV önümüzdeki ay tanıtılabilir 7 ay Avrupa Birliği, Microsoft'un GitHub'ı satın almasını onayladı 7 ay Uber daha kişiselleştirilmiş sürüş önerilerinde bulunacak 7 ay 5G'li ve 10GB RAM'li telefon geliyor | Mobilite 7 ay Huawei Mate 20 serisi için şık bir harici depolama ünitesi 7 ay Araştırma: Türkiye'nin yüzde 58'i blockchain'i, kripto para birimi sanıyor 7 ay Honor Watch ay sonunda geliyor 7 ay Sanal gerçekliği ''hissettirebilen'' eldiven: DextrES 7 ay Ethereum'daki kritik güncelleme 2019'a ertelendi 7 ay Dungeon Hunter Champions ile Japonya’ya seyahat edin 7 ay Guardians of the Galaxy 3 için bekleyiş uzun sürecek 7 ay GeForce GTX 1060 ekran kartına GDDR5X desteği geliyor 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Braun anketine katıl, ödülünü kap! Sonraki Drone ile uçak çarpışırsa ne olur? [Video] 7 ay Köpeklerin ve insanların geçmişine bir bakış 7 ay Oppo A7 TENAA'da listelendi 7 ay Tesla Model S'e sağlam rakip geliyor: Audi e-tron GT 7 ay Youtube'un mini oynatıcı özelliği nihayet masaüstü versiyonuna geldi 7 ay Nokia 8.1 özellikleri Geekbench sonuçları ile ortaya çıktı 7 ay Twitter kural ihlali gerekçesiyle sildiği tweet'ler için bildirim gösterecek 7 ay Yeni doğal uçuş formu keşfedildi 7 ay Apple Watch için USB-C şarj kablosu satışa sunuldu 7 ay 150 milyon yıllık, bilinen en eski pirana benzeri balık fosili keşfedildi 7 ay Iron Fist'ten sonra Luke Cage de iptal edildi 7 ay Samsung gelecek ay bir oyuncu telefonu piyasaya sürebilir 7 ay Uber sürücü ve yolcuları artık uygulama üzerinden konuşabilecek 7 ay Etrafa saçılan nesneleri toplayan robot 7 ay Ağa bağlı depolama cihazlarında açıklar bulundu 7 ay Rus bankacılık devi Sberbank'ın CEO’su:"Blockchain teknolojisinin hazır olması 3-5 yılı bulur" 7 ay Yeni iPad Pro serisi USB Tip-C ile devrim yapabilir 7 ay 2si1 | Trafik'te hız yapan yandı! 7 ay Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Kurcala 7 ay Akıllı bir ekrana sahip ahşap panel: Mui Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim