Braun anketine katıl, ödülünü kap!

Braun, müşterilerin kullanım deneyimini iyileştirmek adına anket düzenliyor. Braun, ankete katılan 3 şanslı kişiye hediye ürün veriyor.
Ankete bu linkten katılabilirsiniz: Braun Ödüllü Anket
Sakal tıraşı hakkında cevaplayacağınız 12 adet kısa soru sonucunda Braun’un hediye çekilişine katılabilirsiniz. Çekiliş sonucunda 3 adet ürün verilecek.
Ödüller
Braun, ankete katılanlar arasından 3 farklı kişiye Braun 5 Serisi Tıraş Makinesi, Braun 9 Serisi Tıraş Makinesi ve Braun MGK3080 çoklu bakım seti verecek.
Katılımlar 31 Ekim 2018’e kadar sürecek. Anketi tamamlayan kullanıcılar arasından yapılacak çekilişle 3 adet asil ve 3 adet yedek talihli belirlenecek. Kazananlar 1 Kasım 2018’de yayınlanacak haber ile duyurulacak. Kazanan talihlilerin mail bilgileri Braun’a iletilecek ve Braun tarafından ürün gönderimi yapılacak.
Ankete bu linkten katılabilirsiniz:
Braun Ödüllü Anket
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Örnek
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Zaten en sonda bizden forum şifremizi istiyor.Vazgeçtim bu yüzden.