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Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor

Braun’un yeni erkek bakım ve şekillendirme ürünleri, hem saç hem de sakal traşı için ergonomi ve pratik çözümler sunuyor. İşte Braun’un yeni ürünlerine dair detaylar:
2 yıl
7,2b
1
8
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor
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Braun, kullanıcıların beklentileri ve istekleri ölçeğinde yarattığı yeni traş makineleri ailesini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Stil hassasiyeti, sağlamlık, uzun pil ömrü, pratik ve konforlu kullanım gibi özellikler sunacak olan traş makineleri, kendi sınıfı için çıtayı bir basamak yukarı taşıyor.

Hassas taraklı yeni Braun Beard traş makinesi, ergonomik olarak tasarlanmış bir göstergeyi döndürerek ideal traş uzunluğunu seçebilme olanağını sağlıyor. Traş makinesinin modeline bağlı olarak 1 mm'den 20 mm'ye kadar 20 ila 25 farklı uzunluk seçeneği sunuluyor. Bu esneklik sayesinde erkekler, sakallarının uzunluğu ve dokusuna tam olarak hakim oluyorlar. Hatta sakalların belirli bölgelerinde farklı uzunluk ayarları kullanarak göz alıcı eğim efektleri yaratabilmek de mümkün.

Yeni Braun Şekillendirici yelpazesinde tarağı ciltten belirli bir mesafede tutarak kişiye özel şekillendirme adına sakalları belirli bir uzunlukta kesmek için tasarlanmış gelişmiş bir tarak mevcuttur. Yeni Hassas Tarak, sakalları düzenli bir şekilde kesme mekanizmasına yönlendirerek, erkeklere sakal ve bıyık- stillerine ince ayar yapabilme ve tam istedikleri görüntüye sahip olabilme olanağını vermekte.   

Braun’un ürün yelpazesi içindeki 18 ürün ile her modern erkeğin özel ihtiyaçlarına uygun, saç, sakal, bıyık ve vücut tüyleri için hassas kesim sağlayan bir ürün mutlaka mevcut. Bu yelpaze içerisinde sakal traşı makineleri, saç kesim makineleri, vücut tüyleri kesim makineleri, çok amaçlı kesim makineleri ve hassas traş makineleri yer almakta.

Braun’un yeni nesil ürün ailesinin fiyatlandırması ise şöyle:

  • Braun HC 5090 Saç Traş Makinesi: 209TL
  • Braun MG 5090 3’ü 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 299TL
  • Braun MG 5010 2’si 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 209TL
  • Braun BT5090 Sakal Kesme ve Şekillendirme: 289TL
  • Braun BGK7050 Erkek Vücut Bakım Kiti: 419TL

Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor
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Braun’un sakal şekillendirme için önerdiği bazı ilgi çekici noktalar şöyle:

  • Sakallarınızı kuru iken kesin çünkü tüyler vücudunuza yapışırsa istediğiniz uzunlukta kesmek zorlaşır. kesim yapmadan önce cildinizi her zaman gergin tutun.
  • Ne kadar keseceğinizden emin değil misiniz? Daha uzun bir boyla başlayın - nasılsa her zaman daha kısa kesme şansına sahipsiniz.
  • Kesim yaparken özellikle dikkatinizi verin: amaç düzgün, kusursuz bir çizgi elde etmektir. Sakalanızın Kenarlarını hassas traş başlığı ile traş yapın.
  • Cildinizin tahriş olmasını engellemek için traş makinesini ve tarakları temiz tutun. En iyisi ürünleri su ile temizlemektir. Tüm Braun ürünleri kolay temizlenebilecek şekilde yıkanabilir ürünlerdir.
  • Farklı sakal uzunluklarını deneyerek sizin için en iyi olan görünümü belirleyin.

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ShadowofDeath06 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bakın bir şeyi açıklığa kavuşturalım, bu site gelirleri ve giderleri olan bir site. Kaç tane insan için ekmek kapısı. Bu adamlar burdan para kazanamasaydı bu site bunca yıl ayakta zaten kalamazdı. Video arasına reklam konulmasından geçilmeyen reklamlar yapılmasından bence rahatsız oluyorum ama bu şekilde bir reklam verilmesinin kimseye zararı yok. Bakın şunu açık açık itiraf ediyorum. Adblock kullanıyorum, bu güne kadar şu sitede ne bir pop-up ne de başka bir rahatsız edici reklam gördüm bu program sayesinde zaten gördüklerim olduysada yöneticilere ilettik onlarda gereğini yaptılar. Ama para ağaçta büyümüyor bu adamlarında ekmek yemesi lazım beğenin ya da beğenmeyin. Braun'dan sponsorluk almış olsunlar(Tamamen bir varsayım) neye zarar ? İstemeyen tıklamaz konuya görmemiş olur reklamı. İlgilenen olursada zaten girer bu konuya hem ürünler hakkında bilgi alır hemde site kar etmiş olur her iki tarafta kazanç sağlar böylece. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun, kaç yıldır aynı terane vallaha bu yöneticiler site sahipleri nasıl bunca zaman sabrediyor ben anlam veremiyorum. Zahmet edip sonuna kadar okuduysanız teşekkür ederim sanırım biraz dolmuşum bu konu hakkında.
Arkadaşlar bakın bir şeyi açıklığa kavuşturalım, bu site gelirleri ve giderleri olan bir site. Kaç tane insan için ekmek kapısı. Bu adamlar burdan para kazanama...
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Batumatu 2 yıl
reklamhaber.com
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lterlemez 2 yıl
Her şeyin fazlası zarar; tamam reklamsız (!) ayakta kalamıyorlar belki ama biz son kullanıcının da o reklamları (!) seyretmek için (zaten çok yüksek olan) meblağlar ödediğini de unutmamaları gerekir. Kotamızdan gidiyor o reklamlar, kotamızdan. İnternetim bedava olsun veya çok cüzzi olsun, seve seve seyrederim o reklamları ama cebimden çıkıyor parası...
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jubeii 2 yıl
Vücut bakım kiti aşırı pahalı. Malum yerler için makina çıkarsınlar ve fiyatıda adam gibi olsun. Ne öyle 400 TL. Philips bu konuda başı çekerken az rekabetçi olun yahu.
400 tl yok daha neler.
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serafon 2 yıl
resim sayfadan taştığı için tam göremedim ama başta tek diyordu resimde 5 kadar sayabildim!!!
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CooL_ROMEO 2 yıl
Bu tip ürünler çok pahalı diye ben traş olmayı bıraktım

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cesur0606 2 yıl
Kıl olasım geldi
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ShadowofDeath06 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bakın bir şeyi açıklığa kavuşturalım, bu site gelirleri ve giderleri olan bir site. Kaç tane insan için ekmek kapısı. Bu adamlar burdan para kazanamasaydı bu site bunca yıl ayakta zaten kalamazdı. Video arasına reklam konulmasından geçilmeyen reklamlar yapılmasından bence rahatsız oluyorum ama bu şekilde bir reklam verilmesinin kimseye zararı yok. Bakın şunu açık açık itiraf ediyorum. Adblock kullanıyorum, bu güne kadar şu sitede ne bir pop-up ne de başka bir rahatsız edici reklam gördüm bu program sayesinde zaten gördüklerim olduysada yöneticilere ilettik onlarda gereğini yaptılar. Ama para ağaçta büyümüyor bu adamlarında ekmek yemesi lazım beğenin ya da beğenmeyin. Braun'dan sponsorluk almış olsunlar(Tamamen bir varsayım) neye zarar ? İstemeyen tıklamaz konuya görmemiş olur reklamı. İlgilenen olursada zaten girer bu konuya hem ürünler hakkında bilgi alır hemde site kar etmiş olur her iki tarafta kazanç sağlar böylece. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun, kaç yıldır aynı terane vallaha bu yöneticiler site sahipleri nasıl bunca zaman sabrediyor ben anlam veremiyorum. Zahmet edip sonuna kadar okuduysanız teşekkür ederim sanırım biraz dolmuşum bu konu hakkında.
1 Yanıt Yanıtla +23
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veteriner69 2 yıl ShadowofDeath06
ShadowofDeath06

Arkadaşlar bakın bir şeyi açıklığa kavuşturalım, bu site gelirleri ve giderleri olan bir site. Kaç tane insan için ekmek kapısı. Bu adamlar burdan para kazanamasaydı bu site bunca yıl ayakta zaten kalamazdı. Video arasına reklam konulmasından geçilmeyen reklamlar yapılmasından bence rahatsız oluyorum ama bu şekilde bir reklam verilmesinin kimseye zararı yok. Bakın şunu açık açık itiraf ediyorum. **** kullanıyorum, bu güne kadar şu sitede ne bir pop-up ne de başka bir rahatsız edici reklam gördüm bu program sayesinde zaten gördüklerim olduysada yöneticilere ilettik onlarda gereğini yaptılar. Ama para ağaçta büyümüyor bu adamlarında ekmek yemesi lazım beğenin ya da beğenmeyin. Braun'dan sponsorluk almış olsunlar(Tamamen bir varsayım) neye zarar ? İstemeyen tıklamaz konuya görmemiş olur reklamı. İlgilenen olursada zaten girer bu konuya hem ürünler hakkında bilgi alır hemde site kar etmiş olur her iki tarafta kazanç sağlar böylece. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun, kaç yıldır aynı terane vallaha bu yöneticiler site sahipleri nasıl bunca zaman sabrediyor ben anlam veremiyorum. Zahmet edip sonuna kadar okuduysanız teşekkür ederim sanırım biraz dolmuşum bu konu hakkında.

Buradaki esas sorunu anlamamışsın:

Konu reklam değilmiş gibi yapmaları.
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Batumatu 2 yıl
reklamhaber.com
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