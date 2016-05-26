Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor

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Braun, kullanıcıların beklentileri ve istekleri ölçeğinde yarattığı yeni traş makineleri ailesini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Stil hassasiyeti, sağlamlık, uzun pil ömrü, pratik ve konforlu kullanım gibi özellikler sunacak olan traş makineleri, kendi sınıfı için çıtayı bir basamak yukarı taşıyor.

Hassas taraklı yeni Braun Beard traş makinesi, ergonomik olarak tasarlanmış bir göstergeyi döndürerek ideal traş uzunluğunu seçebilme olanağını sağlıyor. Traş makinesinin modeline bağlı olarak 1 mm'den 20 mm'ye kadar 20 ila 25 farklı uzunluk seçeneği sunuluyor. Bu esneklik sayesinde erkekler, sakallarının uzunluğu ve dokusuna tam olarak hakim oluyorlar. Hatta sakalların belirli bölgelerinde farklı uzunluk ayarları kullanarak göz alıcı eğim efektleri yaratabilmek de mümkün.

Yeni Braun Şekillendirici yelpazesinde tarağı ciltten belirli bir mesafede tutarak kişiye özel şekillendirme adına sakalları belirli bir uzunlukta kesmek için tasarlanmış gelişmiş bir tarak mevcuttur. Yeni Hassas Tarak, sakalları düzenli bir şekilde kesme mekanizmasına yönlendirerek, erkeklere sakal ve bıyık- stillerine ince ayar yapabilme ve tam istedikleri görüntüye sahip olabilme olanağını vermekte.

Braun’un ürün yelpazesi içindeki 18 ürün ile her modern erkeğin özel ihtiyaçlarına uygun, saç, sakal, bıyık ve vücut tüyleri için hassas kesim sağlayan bir ürün mutlaka mevcut. Bu yelpaze içerisinde sakal traşı makineleri, saç kesim makineleri, vücut tüyleri kesim makineleri, çok amaçlı kesim makineleri ve hassas traş makineleri yer almakta.

Braun’un yeni nesil ürün ailesinin fiyatlandırması ise şöyle: Braun HC 5090 Saç Traş Makinesi: 209TL

Braun MG 5090 3’ü 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 299TL

Braun MG 5010 2’si 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 209TL

Braun BT5090 Sakal Kesme ve Şekillendirme: 289TL

Braun BGK7050 Erkek Vücut Bakım Kiti: 419TL

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Braun’un sakal şekillendirme için önerdiği bazı ilgi çekici noktalar şöyle:

Sakallarınızı kuru iken kesin çünkü tüyler vücudunuza yapışırsa istediğiniz uzunlukta kesmek zorlaşır. kesim yapmadan önce cildinizi her zaman gergin tutun.

Ne kadar keseceğinizden emin değil misiniz? Daha uzun bir boyla başlayın - nasılsa her zaman daha kısa kesme şansına sahipsiniz.

Kesim yaparken özellikle dikkatinizi verin: amaç düzgün, kusursuz bir çizgi elde etmektir. Sakalanızın Kenarlarını hassas traş başlığı ile traş yapın.

Cildinizin tahriş olmasını engellemek için traş makinesini ve tarakları temiz tutun. En iyisi ürünleri su ile temizlemektir. Tüm Braun ürünleri kolay temizlenebilecek şekilde yıkanabilir ürünlerdir.

Farklı sakal uzunluklarını deneyerek sizin için en iyi olan görünümü belirleyin.