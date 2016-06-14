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Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket!

Kişisel bakım ürünleri noktasında dünyanın öncü markalarından biri olan Braun, DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü bir anket başlattı. Üstelik yapmanız gerekenler son derece basit!
2 yıl
22,2b
1
112
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket!

Erkekler ve kadınlar için özelleştirilmiş kişisel bakım ürünleri hazırlayan Braun, yeni nesil tıraş ürünleri ile ülkemizde satış noktalarında yer almaya başladı. Çok yakında en yeni ürünlerin video incelemelerine de yer vereceğim Braun öncesinde DonanımHaber kullanıcılarına özel bir kampanya hazırladı.

Kullanıcıların beklentilerine kulak verme ve doğrudan bu odakta çözümler hazırlama konularına büyük önem veren şirket, DonanımHaber kullanıcılarının tıraş olma alışkanlıklarına kulak veriyor. Hazırlanan ankette 1 dakikadan daha kısa sürede tamamlanabilecek sorular yer alıyor.

Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket!
Tam Boyutta Gör
 

Anketi tamamlayan tüm kullanıcılar çekiliş ile Braun’dan 10 adet traş makinesi kazanacak. Braun’un yeni nesil traş makinelerinden Beard Trimmer BT5090 ve Hair Clipper HC5090 modelleri sizin olabilir. Ankete hemen katılmak için http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ bağlantısına hemen tıklayın ve bu şansı kaçırmayın!


http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
empire1530 2 yıl en beğenilen
Kullanıcı adını istesin anladım da şifreyi niye istiyor?
2 Yanıt Yanıtla +51
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MysticDesign 2 yıl
çıkmaz ama yinede katılalım. sakalı çıkmayan ufak kardeşler boşuna anketi meşgul etmesin
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ceo-tr 2 yıl
bana çıkmaz diyenler +
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4 Avatar Avatar Avatar
Hubalahubhub 2 yıl
Yalniz kazananlar ne alak cidden 6 senedr 4 mesaj atmis biri ve en son çekilişten önce foruma giren biri nasil kazanabiliyor ilginc.
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respectrespect 2 yıl
Bu dh biraz da üyelerine bu tür güzellikler yapsa ya anca reklam izliyoruz
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errorman_cem 2 yıl
BRaun yüz epülötürü kadar Çanınımı sıkan bi ürün kullanmadım
İnşallah batarsınız buraları okuyorsanız
80!lira garantili ürüne para isteyen servis ulaşılamayan bi müşteri hizmetleri
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Kaiserslautern34 2 yıl
Abi siteyi beğenmeyip eleştirip çekiştirenler var. Veya başka forum ismi söyleyenler. Şimdi ağzımı bozucam yine uzaklaştırma alıcam. Arkadaşım o zaman biryerinize baka baka o forumda hesap açın orda takılın.

Kimse sizi Donanımhaber.com'a bağlamıyor. Kendinizi çok bilmiş gibi göstermeyin bir halt bildiğiniz yok. Okadar yönetici okadar çalışan senin düşündüğünü akıl edemiyor öyle mi ? Sen aç ozaman bir forum sitesi senide görelim. Minecraft oynayanlar şöyle yirmibin tane şikayet etmezlermi insan deli oluyor ya.
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chetyner 2 yıl
Noldu bu çekilişin sonucu acaba
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killnOd 2 yıl
Resmi bir aciklama geldimi geldiyse ben bulamadim , bilgilendirme yapabilirseniz seviniriz , eger iptal edildiyse iptal edildigini soylemeniz yeterlidir...
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killnOd 2 yıl
Resmi bir aciklama geldimi geldiyse ben bulamadim , bilgilendirme yapabilirseniz seviniriz , eger iptal edildiyse iptal edildigini soylemeniz yeterlidir...
1 Yanıt Yanıtla
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killnOd 2 yıl
Resmi bir aciklama geldimi geldiyse ben bulamadim , bilgilendirme yapabilirseniz seviniriz , eger iptal edildiyse iptal edildigini soylemeniz yeterlidir...
1 Yanıt Yanıtla
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memo84 2 yıl
Tc kimlik numaram,anne kızlık soy adı,birde banka kartlarımın şifresinide vereyim tam olsun,..

Linke tıklıyorum otomatik açılıyor ve benim buraya üye olup olmadığımı soruyor,üye adı istiyor birde şifre istiyor ...

Zaten çıkmaya çıkmayacakta durduk yerde, beleşe aklımda soru işareti kalacak ne gereği var ,ben permatikle işimi hllediyorum sağolun...
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Maderlash 2 yıl
sanırım cekilis iptal oldu.
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BlackBaron71 2 yıl
Daha aciklanmamismi
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aycibin 2 yıl
Eeeeee...sonuçlar?
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CizikFerrari 2 yıl
Biri bana çıkmış. Teşekkürler Braun ve Donanımhaber!
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VioLee 2 yıl
Beyler haftaya pazartesi aciklayacaklarmis teknik aksaklik olmus
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