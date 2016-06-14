Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket!





Erkekler ve kadınlar için özelleştirilmiş kişisel bakım ürünleri hazırlayan Braun, yeni nesil tıraş ürünleri ile ülkemizde satış noktalarında yer almaya başladı. Çok yakında en yeni ürünlerin video incelemelerine de yer vereceğim Braun öncesinde DonanımHaber kullanıcılarına özel bir kampanya hazırladı.

Kullanıcıların beklentilerine kulak verme ve doğrudan bu odakta çözümler hazırlama konularına büyük önem veren şirket, DonanımHaber kullanıcılarının tıraş olma alışkanlıklarına kulak veriyor. Hazırlanan ankette 1 dakikadan daha kısa sürede tamamlanabilecek sorular yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Anketi tamamlayan tüm kullanıcılar çekiliş ile Braun’dan 10 adet traş makinesi kazanacak. Braun’un yeni nesil traş makinelerinden Beard Trimmer BT5090 ve Hair Clipper HC5090 modelleri sizin olabilir. Ankete hemen katılmak için http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ bağlantısına hemen tıklayın ve bu şansı kaçırmayın!

http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/