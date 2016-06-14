Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket!

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Erkekler ve kadınlar için özelleştirilmiş kişisel bakım ürünleri hazırlayan Braun, yeni nesil tıraş ürünleri ile ülkemizde satış noktalarında yer almaya başladı. Çok yakında en yeni ürünlerin video incelemelerine de yer vereceğim Braun öncesinde DonanımHaber kullanıcılarına özel bir kampanya hazırladı.
Kullanıcıların beklentilerine kulak verme ve doğrudan bu odakta çözümler hazırlama konularına büyük önem veren şirket, DonanımHaber kullanıcılarının tıraş olma alışkanlıklarına kulak veriyor. Hazırlanan ankette 1 dakikadan daha kısa sürede tamamlanabilecek sorular yer alıyor.
Anketi tamamlayan tüm kullanıcılar çekiliş ile Braun’dan 10 adet traş makinesi kazanacak. Braun’un yeni nesil traş makinelerinden Beard Trimmer BT5090 ve Hair Clipper HC5090 modelleri sizin olabilir. Ankete hemen katılmak için http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ bağlantısına hemen tıklayın ve bu şansı kaçırmayın!
http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnşallah batarsınız buraları okuyorsanız
80!lira garantili ürüne para isteyen servis ulaşılamayan bi müşteri hizmetleri
Kimse sizi Donanımhaber.com'a bağlamıyor. Kendinizi çok bilmiş gibi göstermeyin bir halt bildiğiniz yok. Okadar yönetici okadar çalışan senin düşündüğünü akıl edemiyor öyle mi ? Sen aç ozaman bir forum sitesi senide görelim. Minecraft oynayanlar şöyle yirmibin tane şikayet etmezlermi insan deli oluyor ya.
Linke tıklıyorum otomatik açılıyor ve benim buraya üye olup olmadığımı soruyor,üye adı istiyor birde şifre istiyor ...
Zaten çıkmaya çıkmayacakta durduk yerde, beleşe aklımda soru işareti kalacak ne gereği var ,ben permatikle işimi hllediyorum sağolun...
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braun, ödüllü anket ve