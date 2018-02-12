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Braun’dan Sevgililer Günü hediye tavsiyeleri

14 Şubat Sevgililer Günü'nü değerlendirmek isteyenler için Braun, kendi ürün yelpazesinden hediye tavsiyeleri hazırladı. Sevgililer Günü için erkek ve kadınlara 5 hediye tavsiyesi:
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Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Braun’dan Sevgililer Günü hediye tavsiyeleri
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Kişisel bakım ürünleriyle öne çıkan P&G’nin alt markalarından Braun, Sevgililer Günü’ne özel olarak hediye kolajı hazırladı.

Braun’dan erkekler için en iyi 5 hediye

  • Braun Series 9 Tıraş Makinesi / 9290 - 1449TL

SyncroSonic™ teknolojisine sahip Braun 9 Serisi Braun'un en iyi özelliklerini bir araya getiren teknoloji ve tasarımın bir birleşimidir. Dakikada 40.000 çapraz kesme hareketi ile sevgilinize eşsiz bir tıraş deneyimi sunmak üzere sakal yoğunluğuna göre ayarlama yapan AutoSense teknolojisini bir arada sunan 9 Serisi daha yüksek etki ve cilt için hassaslık gözetilerek tasarlanmıştır. Altın titanyum kaplı kırpıcı dahil Braun'a özgü tıraş elemanları içeren bu tıraş makinesi sevgilinize en etkili tıraş deneyimini sunar.

  • Braun Series 7 Tıraş Makinesi / 7899 - 1199TL

Akıllı Sonik Teknolojisi ile sakalınızı algılayan ve kendini buna ayarlayan bu akıllı tıraş makinesi tüm cilt türleri için mükemmel seçimdir. Akıllı AutoSense teknolojisi sayesinde sakal yoğunluğunuza ayarlanır. Ayrıca hassastan turboya 5 Özelleştirme Modu olan Braun Series 7 sevgilinize özel yakın bir tıraş için gereken gücü tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yerde sağlar.

  • Braun Series 5 Tıraş Makinesi / 5140 – 749TL

Skin-Sensitive Teknolojisi ile Braun Series 5 cilt konforunuz göz önüne alınarak tasarlanmıştır. AutoSense Motor sürekli olarak gücünü ayarlarken diğer yandan Comfort FlexHead tıraş başlığı büyükten küçüğe yüzünüzün tüm kıvrımlarında rahatça gezinerek cilt konforundan ödün vermez ve size en yakın tıraşı sunar.

  • Braun Series 3 Tıraş Makinesi / BT3010 –  349 TL

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.

Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi. IPX7 sertifikalı Braun Series 3 suyun altında kolaylıkla temizlenebiliyor.

  • Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti – 269 TL

Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye

  • 300.000 Işık atımlı Braun IPL Epilasyon Cihazı/ BD 5001 – 1499 TL

Braun Silk-expert IPL, her ışık atımında hassasiyeti ten rengine göre kendi ayarlayan teknolojisi ile etkin, hızlı ve güvenli bir uygulama sunuyor.

Braun'un benzersiz SensoAdapt™ teknolojisi, karmaşık cilt eşleştirme grafiklerine gerek duymadan, ışık yoğunluğunu doğru seviyeye adapte etmek için sürekli olarak cildi okur ve evinizin konforunda uzun süreli pürüzsüzlüğe kavuşmanın güvenilir ve neredeyse acısız yolunu sunar.

  • Braun Silk-épil 9 SkinSpa Islak ve Kuru Epilatör Güzellik Seti/9-969V- 564 TL

Braun’un en hızlı ve en etkili epilatörü Braun Silk-épil 9 SkinSpa ile evinizin rahatlığında yumuşacık ve ipeksi cildin keyfini sürmek artık çok daha kolay. Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile kan dolaşımını hızlandırarak cildi sıkılaştırma ve görünümünü gözle görülür bir şekilde iyileştirme özelliğine sahip Braun Silk-épil 9 SkinSpa ile sevgilinize evde salon güzelliği hediye edebilirsiniz.

Ağdaya göre 4 kat daha kısa kılları temizleyebilen epilatör başlığı, manuel yöntemlere göre 6 kat daha etkili derin ekfoliasyon fırçası, cildinize ipeksi bir dokunuş kazandıran hassas ekfoliasyon fırçası ve ölü hücre arındırıcı ile Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile Braun Silk-épil 9 SkinSpa, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt için 4 çözümü bir arada sunuyor.

  • Braun Silk-epil 5/5541 Islak & Kuru Epilatör – 289TL

Bu Sevgililer Günü’nde sevgilinize pürüzsüzlük hediye edin. Braun Silk-épil 5 Islak ve Kuru, epilasyona yeni başlayan kadınlara özgür olmanın inceliklerini öğretiyor. Islak ortamda yapılan epilasyonun acıyı yüzde 30 oranında azaltması yeni Silk-épil 5’in ıslak çalışmasının en önemli sebebi.

Sevgiliniz dört haftaya kadar süren pürüzsüz cildin özgürlüğünü Dünyanın 1 numaralı epilatör markası Braun Silk-épil 5 ile çıkarabilir.

  • Braun FaceSpa 853V 3'ü 1 Arada Yüz Epilasyonu, Temizleme ve Cilt Canlandırma Sistemi – 349 TL

Daha genç görünümlü bir cilt için nazikçe masaj yaparak cildi ölü derilerden arındıran Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile Braun FaceSpa, sadece üç uygulamadan sonra daha pürüzsüz bir cilt sunuyor.

İstenmeyen tüylerden kolayca kurtulmanızı sağlayan epilatör başlığı, ekstra yumuşak temizleme için Ekstra Hassas fırçası ve yaşlanma karşıtı yeni Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile Braun FaceSpa, kadınlara cilt bakım rutinlerini kusursuz bir hale getirmeleri için 3 farklı çözümü tek pakette sunuyor.

  • Braun PowerPerfection 7 Saç Kurutma Makinesi – 289TL

Saçlarını kuruturken yatıştırmakta zorlananlar için Braun PowerPerfection harika bir seçim. Hızlı ve zahmetsizce sonuç almak için etkileyici güç hafif tasarımla birleşti. “SensoDryer” donanımı, gelişmiş sıcaklık kontrolü, hızlı kurutma ve saç seklini sabitleyen soğuk şok özelliği, ürünün dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Ultra güçlü, ultra kompakt ve ultra hafif bu saç kurutucusuyla sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.


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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Sevgilim olsa epilasyon cihazı almazdım valla
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INumber1OneI 1 yıl
Sevgililer günü olunca herşeyin fiyatı 5 katına çıkıyor normalde bir gül 5tl sevgililer gününde 25tl :D
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Sevgilim olsa epilasyon cihazı almazdım valla
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