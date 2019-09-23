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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Breaking Bad filmi El Camino'nun yeni tanıtım fragmanı paylaşıldı

    Netflix, merakla beklenen Breaking Bad filmi El Camino'nun yeni tanıtım fragmanını bugün yayınlandı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Önümüzdeki ay serinin hayranlarıyla buluşacak olan Breaking Bad filminin ikinci tanıtım fragmanı da nihayet paylaşıldı. Netflix'in YouTube adresi üzerinden yayınlanan fragmanda Jesse Pinkman'ın endişeli hallerini görüyoruz. İşte Türkçe altyazılı yeni görüntüler:


    El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanıyor. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.

    El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek. 


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    NimbleSoul 1 sa. en beğenilen Halim5525
    Net şekilde sansür uygulanmaya başlanmış.
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    tuuruls 36 dk.
    ay ben şok.
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    Giresunlufuk 45 dk.
    Ortam efsane ya. Çekim kalitesinden, atmosferden, kamera açılarından vs. şüphem yok. Senaryo sağlam olur umarım.
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    mustafa6397 1 sa.
    Yaşlanmış be Jesse
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    Halim5525 2 sa.
    Netflix'in global kanalında 26.saniyede Jesse'nin elinde sigara varken Netflix Türkiye fragmanında ise o sigara yok. Sansür felan mı gelecek acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    NimbleSoul 1 sa. Halim5525
    Net şekilde sansür uygulanmaya başlanmış.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
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