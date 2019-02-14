Breaking Bad filmi için yeni detaylar paylaşıldı

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden olan Breaking Bad, bir devam filmiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında çekimlerine başlanan filmi milyonlarca Breaking Bad hayranı büyük bir merakla bekliyor. The Hollywood Reporter, bugün filmle ilgili bazı bilgiler paylaştı.
Haberde kullanılan ifadelere göre Breaking Bad filminde başrolü beklendiği gibi Aaron Paul üstlenecek. Ünlü oyuncu, dizinin sevilen karakteri Jesse Pinkman ile geri dönüyor. Ayrıca paylaşılan yeni bilgilerde filmin öncelikle Netflix'te yayınlanacağı belirtildi. AMC kanalı ise daha sonraki bir tarihte filmi yayınlayabilecek.
Jesse Pinkman karakterine odaklanacak olan yeni Breaking Bad filmi, dizinin finalinden sonra yaşananları anlatacak. Polisler tarafından aranan Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçmak için mücadele edecek.
Breaking Bad ve Better Caul Saul'un yaratıcısı olan Vince Gilligan, yeni filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor. Yayın tarihi ise henüz belirlenmiş değil. Ayrıca Aaron Paul dışında oyuncu kadrosu da şu anda belirsizliğini koruyor. Bryan Cranston'ın flashback sahneleri için geri dönebileceği konuşuluyor olsa da bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Breaking Bad, 2008-2013 yılları arasında yayınlanmış ve kısa sürede tarihin en sevilen dizilerinden birisi haline gelmişti. Bakalım yeni film hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/breaking-bad-movie-is-a-sequel-starring-aaron-paul-1159128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde kullanılan ifadelere göre Breaking Bad filminde başrolü beklendiği gibi Aaron Paul üstlenecek. Ünlü oyuncu, dizinin sevilen karakteri Jesse Pinkman ile geri dönüyor. Ayrıca paylaşılan yeni bilgilerde filmin öncelikle Netflix'te yayınlanacağı belirtildi. AMC kanalı ise daha sonraki bir tarihte filmi yayınlayabilecek.
Jesse Pinkman karakterine odaklanacak olan yeni Breaking Bad filmi, dizinin finalinden sonra yaşananları anlatacak. Polisler tarafından aranan Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçmak için mücadele edecek.
Breaking Bad ve Better Caul Saul'un yaratıcısı olan Vince Gilligan, yeni filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor. Yayın tarihi ise henüz belirlenmiş değil. Ayrıca Aaron Paul dışında oyuncu kadrosu da şu anda belirsizliğini koruyor. Bryan Cranston'ın flashback sahneleri için geri dönebileceği konuşuluyor olsa da bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Breaking Bad, 2008-2013 yılları arasında yayınlanmış ve kısa sürede tarihin en sevilen dizilerinden birisi haline gelmişti. Bakalım yeni film hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/breaking-bad-movie-is-a-sequel-starring-aaron-paul-1159128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nitelikli dolandırıcı iken,abisinin avukatlık şirketinde fotokopici olarak girip,hukuk diploması alan Saul Goodman ın hayatını ve Breaking Bad dizisinin öncesini ve sonrasını konu alan Better Call Saul dizisisini de ,izlemeyen varsa ,4 sezonu yayınlanmış bu diziyi de bir soluk da izleyeceğin den eminim.