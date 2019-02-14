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Breaking Bad filmi için yeni detaylar paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan Breaking Bad filmi için yeni detaylar paylaşıldı. Sevilen karakter Jesse Pinkman'a odaklanacak olan filmin başrolünü Aaron Paul üstlenecek.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden olan Breaking Bad, bir devam filmiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında çekimlerine başlanan filmi milyonlarca Breaking Bad hayranı büyük bir merakla bekliyor. The Hollywood Reporter, bugün filmle ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Haberde kullanılan ifadelere göre Breaking Bad filminde başrolü beklendiği gibi Aaron Paul üstlenecek. Ünlü oyuncu, dizinin sevilen karakteri Jesse Pinkman ile geri dönüyor. Ayrıca paylaşılan yeni bilgilerde filmin öncelikle Netflix'te yayınlanacağı belirtildi. AMC kanalı ise daha sonraki bir tarihte filmi yayınlayabilecek.

Jesse Pinkman karakterine odaklanacak olan yeni Breaking Bad filmi, dizinin finalinden sonra yaşananları anlatacak. Polisler tarafından aranan Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçmak için mücadele edecek.

Breaking Bad ve Better Caul Saul'un yaratıcısı olan Vince Gilligan, yeni filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor. Yayın tarihi ise henüz belirlenmiş değil. Ayrıca Aaron Paul dışında oyuncu kadrosu da şu anda belirsizliğini koruyor. Bryan Cranston'ın flashback sahneleri için geri dönebileceği konuşuluyor olsa da bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Breaking Bad, 2008-2013 yılları arasında yayınlanmış ve kısa sürede tarihin en sevilen dizilerinden birisi haline gelmişti. Bakalım yeni film hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/breaking-bad-movie-is-a-sequel-starring-aaron-paul-1159128 Yorum Yaz
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MaSSive 3 ay en beğenilen
Breaking Bad dizisini izleyenler,dizi de Saul Goodman isimli kara para aklayan uyanık,pekte güven vermeyen,yüzünden üç kağıtçılık fışkıran bir avukatıda hatırlayacaktır.
Nitelikli dolandırıcı iken,abisinin avukatlık şirketinde fotokopici olarak girip,hukuk diploması alan Saul Goodman ın hayatını ve Breaking Bad dizisinin öncesini ve sonrasını konu alan Better Call Saul dizisisini de ,izlemeyen varsa ,4 sezonu yayınlanmış bu diziyi de bir soluk da izleyeceğin den eminim.
Breaking Bad dizisini izleyenler,dizi de Saul Goodman isimli kara para aklayan uyanık,pekte güven vermeyen,yüzünden üç kağıtçılık fışkıran bir avukatıda hatı...
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12 Angry Men 3 ay
Keşke dizinin devamı çekilse.
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oyuncu11790 2 ay
Filmi muhtemelen bütün hikayeyi net sonlandıracak gibi, umarım efsane diziyi kötü hatırlatacak bir şey yapmazlar...
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objectivetr 3 ay
Jesse harikaydı ama Walt reyiz olmadan aynı tadı vermez. Dizi o kadar iyiydi ki sonrasında devam filmi olarak ne yaparsan yap zorlama olur, aynı tadı vermez. Bazı şeyler kendi zamanında güzel, bozulmadan öyle kalmalı aslında. BB'yi daha önce hiç izlememiş olanlar çok şanslısınız. O heyecanı ilk kez yaşamak müthiş bir duygu. Bu diziyi diğer dizilerden ayıran en önemli şey her şeyin tadında olması, doğal oyunculuklar ve konu bütünlüğünü bozmadan 5 sezonda bitirmeleri. Filmi nasıl olur bilmem, izlerim ama çok ilgimi çekmedi, merak etmiyorum açıkçası. Diziyi sevenler beğenir muhtemelen ama bu hikaye zamanında yaşandı ve bitti artık aynı heyecanı veremez. Walter White'ın müthiş finaliyle zirvede bıraktı Breaking Bad. Diziyi özleyenler için Better Call Saul da iyi bir alternatif oluyor, güzel duygular yaşatıyor izlerken, Breaking Bad fanlarına tavsiye ediyoruz izlemeyen varsa.
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K E N 3 ay
Önce Netflix'de yayınlanacak olması sevindirici.
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objectivetr 3 ay K E N
Netflix bu ara güzel işler yapıyor.
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lordofrock84 3 ay
Heyecanla beklemedeyiz. Iki kere breaking bad + better call saul bitirdim, ama yetmedi
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Gqhuan 3 ay
Katılıyorum .Keşke film yerine dizi şeklinde gitseydi .
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dr_divx 3 ay
dizinin her bölümü sinema filmi gibiydi!
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homebird 3 ay
Efsane bir diziydi. Hatta bir çok eleştirmene göre ( bana göre de öyle) gelmiş geçmiş en iyi dizi. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Mr. Jingles 3 ay
[spoiler=8138929822]WW bence ölmemeli. Zaten yeni ölmüştü. Hastaneye kaldırılır bir şekilde kurtarılır. Senaryoya göre imkansız bir şey değil.[/spoiler]
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Statistik 3 ay
Heisinbergin olmamsi bir yandan iyi (hikayeyi pi* etmedikleri icin) bir yanda da uzucu (efsane oldugundan)

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Alberto Ascari 3 ay
Filmden ziyade dizisi yapılsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Umarım diziye yakışır bir film olur.
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