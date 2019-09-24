Breaking Bad filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı!

Dijital yayın servisi Netflix, milyonlarca hayranın büyük bir heyecanla beklediği Breaking Bad filminin ilk detaylı fragmanını yayınladı. El Camino: A Breaking Movie isimli yeni film, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak.El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanıyor. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek.