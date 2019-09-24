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    Breaking Bad filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı!

    El Camino: Bir Breaking Bad Filmi'nin ilk uzun fragmanı nihayet yayınlandı. Yeni fragmanda filmi ilk kez detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.
    3 sa.
    3,1b
    28
    4
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dijital yayın servisi Netflix, milyonlarca hayranın büyük bir heyecanla beklediği Breaking Bad filminin ilk detaylı fragmanını yayınladı. El Camino: A Breaking Movie isimli yeni film, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak.


    El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanıyor. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.

    El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek. 


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    Ussuz 27 dk.
    Üstün teknoloji bir cihaz ilaç vb şeylerle walter abimiz diriltilip filme dahil edilmeli :D
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    N. Chomsky 1 sa.

    Netflix'in şimdiye kadarki en iyi originals yapımı olacak muhtemelen. Arkasında Vince Gilligan olduktan sonra başarılı olacağına dair hiçbir şüphem kalmıyor.
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    cokbaska 1 sa.
    W.W olmadan breaking bad olmaz şimdi diyceksiniz dizinin son bölümünde öldü o zaman filmi çekmeyecektiler bu film bize neyi anlatabilir ki ? netfilixin dandik filmlerinden biri olarak tarihe karışıp unutulur asla ama asla orjinal dizi ile anılmayacaktır
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    deckartes 3 sa.
    rtük gelmeden çabuk.
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