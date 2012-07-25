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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Broadcom, mobil cihazlar için geliştirdiği ilk 802.11ac Wi-Fi çipini duyurdu

6 yıl
2,1b
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11
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yarı iletken çip üreticisi Broadcom, akıllı telefon, tablet bilgisayar, ultrabook ve diğer mobil cihazlar için geliştirdiği ilk 5G kombo çipini resmen duyurdu. 802.11ac standardına sahip bu donanımla kablosuz veri aktarımı çok daha hızlı ve bir o kadar da tasarruflu hale gelecek.
Halihazırda kullanılan 802.11 a/b/g/n standardından üç kat daha yüksek hızlara ulaşabilen beşinci nesil Wi-Fi tabanlı IEEE 802.11ac, aynı hacimde veri aktarıyor, ancak bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Böylece Wi-Fi kullanımı kısa sürüyor ve 802.11n protokolünün yer aldığı çözümlere oranla 6 kat daha az güç tüketilmiş oluyor.
BCM4335 modelli yeni çip, 802.11ac standardının yanı sıra Bluetooth 4.0 ve FM radyo modüllerini de yapısında ihtiva ediyor. 40nm CMOS üretim teknolojisinin uygulandığı yeni nesil bileşen, 4G LTE iletişim teknolojisiyle gelen ürünlerde sorunsuzca ayrı bir çip olarak kullanılabiliyor. Endüstrinin en gelişmiş güç tasarruf performansına sahip olan BCM4335, mobil cihazların Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth ve FM radyo özelliklerinde hız artışı sağlarken, aynı zamanda pil ömrünü de olumlu anlamda etkilemiş olacak.
Kablosuz internet hızı, tek antenli 80Mhz'lik BCM4335'te 433Mbit/saniye'ye kadar çıkabilecek. Çift antenli 160Mhz'lik tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilecek çözümlerde bu hız 1.73GBit/saniye'ye ulaşacak. 2016 yılına kadar Broadcom gibi sektörün öncü firmaları sayesinde akıllı telefon ve tabletlerin tamamında bu düzeydeki veri aktarım hızları sunan 802.11ac protokolü benimsenecek. İlk örneklerini önümüzdeki yıl görebileceğiz.
Irvine, Kaliforniya merkezli şirketin CES 2012'de tanıttığı çiplerle donatılan dünyanın ilk 5G Wi-Fi yönlendiricisi (router) ve beşinci nesil Wi-Fi çipli ilk dizüstü bilgisayarlar yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkmıştı. 5G Wi-Fi kombo çiple donatılan akıllı telefon, tablet ve ultrabook'ların 2013 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s694864 Yorum Yaz
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WoXeD 6 yıl en beğenilen
memoseler
Telefonum b/g/n kullanırken 6 saatte pilini tüketiyorsa bununla 3-4 saatte tüketir. Temelini yarım koyarak bina inşaa ediyorlar

6 kata kadar az tüketim deniyor nerenizle okuyorsunuz şu haberleri bi anlasak....
memoselerTelefonum b/g/n kullanırken 6 saatte pilini tüketiyorsa bununla 3-4 saatte tüketir. Temelini yarım koyarak bina inşaa ediyorlar
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E_Aydin35 6 yıl
Genelde güç tüketimini pek sorun etmesemde büyük bir tasarruf yolu açılacak b teknoloji ile anlaşılan.. Bunun yanında benim açımdan çok sevindiğim bir yenilik olucak yeni nesil 802.11ac yıllardır kullandığımız ve kullanmaya devam ettiğimiz 802.11n'e oranlar gayet iyi bir tercih olucak yaygınlaşması elbetde yıllar alıcakdır ama başlangıç için iyi bir atılım..
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sakarboy 6 yıl
ufacık bir wifi chip inin yaptığı tasarruf a bakarak notebook cihazların pil ömürlerini mukayese ediyorsanız. vay halinize...
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memoseler 6 yıl
6 kata kadar daha az tüketim ama veri transferi yokken. Veri transferi yapılırken daha çok veri daha çok şarj demek
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HTC Specialist 6 yıl
Keşke Atheros'ta mobil pazara girse de daha kaliteli bağlantı elde edebilsek.
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RAN7843 6 yıl
Güzel haberler yanındada usb 3.0 portu oldumu of harika olacakneden bunlada hızlı telefonu şarj edecez anlamına geliyorrrrr
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filteke 6 yıl
WoXeD
memoselerTelefonum b/g/n kullanırken 6 saatte pilini tüketiyorsa bununla 3-4 saatte tüketir. Temelini yarım koyarak bina inşaa ediyorlar
6 kata kadar az tüketim deniyor nerenizle okuyorsunuz şu haberleri bi anlasak....

okumuyorlar ki
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kueipin068 6 yıl
O kadar haykırdım verimli wifi cihazlar üretilsin diye.
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WoXeD 6 yıl en beğenilen
memoseler
Telefonum b/g/n kullanırken 6 saatte pilini tüketiyorsa bununla 3-4 saatte tüketir. Temelini yarım koyarak bina inşaa ediyorlar

6 kata kadar az tüketim deniyor nerenizle okuyorsunuz şu haberleri bi anlasak....
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MrPerFormance 6 yıl
O kadar haykırdım verimli wifi cihazlar üretilsin diye. Sonunda bradcom sesimi duydu :D Birde artık yavaştan 5ghz e geçsek süper olacak. 2.4 ghz epey kirlendi.
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setcikard 6 yıl
memoseler senin temel baya bi eksik insan bir okur orda daha az pil tüketecek yazıyor.
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turbo-powwer 6 yıl
Çok güzel bir adım. Yavaş yavaş pil konusunu da hallederlerse taşınabilir cihazlar vazgeçilmezlerimiz olabilir.
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