Broadcom, mobil cihazlar için geliştirdiği ilk 802.11ac Wi-Fi çipini duyurdu





Yarı iletken çip üreticisi Broadcom, akıllı telefon, tablet bilgisayar, ultrabook ve diğer mobil cihazlar için geliştirdiği ilk 5G kombo çipini resmen duyurdu. 802.11ac standardına sahip bu donanımla kablosuz veri aktarımı çok daha hızlı ve bir o kadar da tasarruflu hale gelecek.

Halihazırda kullanılan 802.11 a/b/g/n standardından üç kat daha yüksek hızlara ulaşabilen beşinci nesil Wi-Fi tabanlı IEEE 802.11ac, aynı hacimde veri aktarıyor, ancak bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Böylece Wi-Fi kullanımı kısa sürüyor ve 802.11n protokolünün yer aldığı çözümlere oranla 6 kat daha az güç tüketilmiş oluyor.

BCM4335 modelli yeni çip, 802.11ac standardının yanı sıra Bluetooth 4.0 ve FM radyo modüllerini de yapısında ihtiva ediyor. 40nm CMOS üretim teknolojisinin uygulandığı yeni nesil bileşen, 4G LTE iletişim teknolojisiyle gelen ürünlerde sorunsuzca ayrı bir çip olarak kullanılabiliyor. Endüstrinin en gelişmiş güç tasarruf performansına sahip olan BCM4335, mobil cihazların Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth ve FM radyo özelliklerinde hız artışı sağlarken, aynı zamanda pil ömrünü de olumlu anlamda etkilemiş olacak.

Kablosuz internet hızı, tek antenli 80Mhz'lik BCM4335'te 433Mbit/saniye'ye kadar çıkabilecek. Çift antenli 160Mhz'lik tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilecek çözümlerde bu hız 1.73GBit/saniye'ye ulaşacak. 2016 yılına kadar Broadcom gibi sektörün öncü firmaları sayesinde akıllı telefon ve tabletlerin tamamında bu düzeydeki veri aktarım hızları sunan 802.11ac protokolü benimsenecek. İlk örneklerini önümüzdeki yıl görebileceğiz.

Irvine, Kaliforniya merkezli şirketin CES 2012'de tanıttığı çiplerle donatılan dünyanın ilk 5G Wi-Fi yönlendiricisi (router) ve beşinci nesil Wi-Fi çipli ilk dizüstü bilgisayarlar yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkmıştı. 5G Wi-Fi kombo çiple donatılan akıllı telefon, tablet ve ultrabook'ların 2013 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s694864