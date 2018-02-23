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Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı

Geçen yıldan bu yana yonga devi Qualcomm’u satın almaya uğraşan diğer yonga devi Broadcom bir türlü amacına ulaşamıyor. Her defasında yeni bir engel ortaya çıkıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en büyük satın alma hamlesi yılan hikayesine dönüşmek üzere. Broadcom geçen yıldan bu yana sürekli teklifini arttırarak Qualcomm yönetim kurulunu ikna etmeye çalışıyor. Qualcomm ise işi yokuşa sürüyor.

Anlaşmazlık var

İlk teklifini 104 milyar dolar civarında bir meblağ ile yapan Broadcom, anlaşma yetkili kurumlardan onay alamazsa 8 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Qualcomm bu teklifi düşük bulunca da 121 milyar dolara çıkarmıştı.  

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün"

İki firmanın CEO seviyesinde 14 Şubat günü bir araya geldikleri toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Halen görüşmeler devam etse de Qualcomm’un aldığı bir karar kriz çıkardı.

Hafta içerisinde Hollandalı yonga devi NXP için fiyat teklifini 39 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkaran Qualcomm, Broadcom’un tepkisini çekti. Firma Qualcomm’un değerli hissedarlarına ait meblağı NXP’nin aktivist hissedarlarına aktarmak istediğini belirterek teklifini 117 milyar dolara indirdi. Yani kısaca Broadcom aktivist olarak nitelediği hissedarlara fazla ödeme yapmış olmak istemedi.

Qualcomm ise yaptığı açıklamada NXP olmadan dahi değerlerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Böylece görüşmeler yine bir noktada tıkanmış oldu. Bakalım bir sonuç çıkacak mı?

 

https://www.cnet.com/news/qualcomm-scoffs-at-acquisition-offer-from-broadcom-after-its-own-bid-for-nxp-semiconductors/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Çin bence büyük balık bütün küçük balıkları yutmak istiyor. Ekran işlemcive kasadan oluşan teknolojinin en önemli ayağını dünyada tekeli gibi kullanmak istiyor. Keza korenin ekran alanını eline almış olduğu aşikar. Kasa zaten anlamını yitiriyor. Büyük paralar büyük hamleler . Amerika farkında ama satmak zorunda tabi yenisini ürettiğinde
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Artunç 1 yıl
Şimdilik görüşmeler tıkanmış gibi görünsede her an herşey olabilir. Bu işler o kadar kolay değil tabii. Bir şekil orta noktada buluşabilirler. Eğer olmazsa da fırsatlar bitmez başka seçenekleri düşünecektir Broadcom.
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Rakanoth 1 yıl
eee napalım
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Mete Can Karahasan 1 yıl Rakanoth
Intel trollerinin hayali, Qualcomm hele bir Broadcomm'a satılsa da bir rakibi daha ortadan kaldırılmış olsa diye bekliyorlar....
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