Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı

Teknoloji dünyasının en büyük satın alma hamlesi yılan hikayesine dönüşmek üzere. Broadcom geçen yıldan bu yana sürekli teklifini arttırarak Qualcomm yönetim kurulunu ikna etmeye çalışıyor. Qualcomm ise işi yokuşa sürüyor.

Anlaşmazlık var

İlk teklifini 104 milyar dolar civarında bir meblağ ile yapan Broadcom, anlaşma yetkili kurumlardan onay alamazsa 8 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Qualcomm bu teklifi düşük bulunca da 121 milyar dolara çıkarmıştı.

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İki firmanın CEO seviyesinde 14 Şubat günü bir araya geldikleri toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Halen görüşmeler devam etse de Qualcomm’un aldığı bir karar kriz çıkardı.

Hafta içerisinde Hollandalı yonga devi NXP için fiyat teklifini 39 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkaran Qualcomm, Broadcom’un tepkisini çekti. Firma Qualcomm’un değerli hissedarlarına ait meblağı NXP’nin aktivist hissedarlarına aktarmak istediğini belirterek teklifini 117 milyar dolara indirdi. Yani kısaca Broadcom aktivist olarak nitelediği hissedarlara fazla ödeme yapmış olmak istemedi.

Qualcomm ise yaptığı açıklamada NXP olmadan dahi değerlerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Böylece görüşmeler yine bir noktada tıkanmış oldu. Bakalım bir sonuç çıkacak mı?