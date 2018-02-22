Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün

Snapdragon 845 yonga setine sahip olan cihazlar bundan sonra Bluetooth üzerinden birden fazla cihaza ses aktarımı yapabilecekler. Qualcomm Broadcast Audio özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,3b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk dönemlerinde cihazlar arasında kısa mesafeli ve düşük enerji tüketen bir kablosuz bağlantı kurma amacını taşıyan Bluetooth teknolojisi, bugün çok geniş bir alana yayılmış durumda. Giyilebilir cihazlar, akıllı ev sistemleri, Nesnelerin İnterneti, akıllı hoparlörler gibi pek çok ürün varlığını Bluetooth teknolojisine borçlu.

Özellikle ses aktarım sistemlerinde Bluetooth teknolojisi öne çıkmaya başladı. Kablosuz kulaklıklar, kablosuz hoparlörler, kablosuz akıllı hoparlörler yükselen bir trende sahip ve bu da Bluetooth teknolojisini öne çıkarıyor.

Qualcomm Broadcast Audio özellikleri

Qualcomm bu trendde ilgi görecek bir teknoloji geliştirdi. Qualcomm Broadcast Audio teknolojisi bir cihazdan birden fazla aygıta en iyi kalitede ses aktarımını mümkün kılıyor. Daha önce bazı Qualcomm ses yongalarında yer alan bu teknoloji şimdi Snapdragon 845 yonga setine entegre edildi.

Ayrıca Bkz. "Archos, Android tabanlı scooter modelini duyurdu"

Bundan sonra Snapdragon 845 yonga seti taşıyan bir akıllı telefon örneğin bir odadaki birden fazla kablosuz hoparlöre çalan müziği aktarabilecek. Veya bir toplantı esnasında tek bir çevirmen cihazından tüm katılımcıların kablosuz kulaklıklarına tercüme aktarılabilecek.

Qualcomm Broadcast Audio ayrıca sesin hangi cihazlara aktarılacağının belirlenebilmesi, paket iletim ile veri kaybının önlenmesi, şifreleme ile yayınlara sızmanın önlenmesi gibi avantajlara da sahip.

Snapdragon 845 yonga setinin yanında CSR8670, CSR8675, CSRA 68100 ve QCC5100 kablosuz kulaklık veya işitme cihazı yongalarında da güncelleme ile yeni teknolojinin aktif edileceği belirtiliyor.

 

https://www.androidauthority.com/broadcast-audio-snapdragon-845-838993/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
5.1 kanal yapabilecek mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 1 yıl
Kablosuz ne kadar hoparlör denediysem hepsinde de ufak bir gecikme olduğunu farkettim. Müzik için iyi ama film ve oyun için pek uygun olmadığnı düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Her ne kadar teoride mükemmel görünse de cihaz sayısı arttıkça ortaya çıkacak tablonun saç baş yolduracak cinsten olacağını düşünüyorum. Gerçek hayat testlerini görmek lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı 1 yıl Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda 1 yıl Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı 1 yıl Google reklamları yapay zekâya emanet 1 yıl Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün Sonraki Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 1 yıl SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor 1 yıl Galaxy S8 Oreo güncellemesi kısa bir sürenin ardından tekrar yayında 1 yıl Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye 1 yıl Türkiye, kart sayısında Avrupa'nın 1 numarası 1 yıl AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme 1 yıl Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor 1 yıl BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme 1 yıl YouTube algoritmaları ABD'li kullanıcıları çileden çıkardı 1 yıl Facebook, Apple, Google gibi şirketler ABD'nin yeni problemi olabilir 1 yıl Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek 1 yıl Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü 1 yıl Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor 1 yıl WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi 1 yıl Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı 1 yıl 2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz” 1 yıl Entegre Ryzen APU’ları ve EPYC işlemcileri duyuruldu 1 yıl Kripto para borsasındaki fiyat hatası 20 trilyon dolarlık Bitcoin alımına neden oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim