Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün

İlk dönemlerinde cihazlar arasında kısa mesafeli ve düşük enerji tüketen bir kablosuz bağlantı kurma amacını taşıyan Bluetooth teknolojisi, bugün çok geniş bir alana yayılmış durumda. Giyilebilir cihazlar, akıllı ev sistemleri, Nesnelerin İnterneti, akıllı hoparlörler gibi pek çok ürün varlığını Bluetooth teknolojisine borçlu.

Özellikle ses aktarım sistemlerinde Bluetooth teknolojisi öne çıkmaya başladı. Kablosuz kulaklıklar, kablosuz hoparlörler, kablosuz akıllı hoparlörler yükselen bir trende sahip ve bu da Bluetooth teknolojisini öne çıkarıyor.

Qualcomm Broadcast Audio özellikleri

Qualcomm bu trendde ilgi görecek bir teknoloji geliştirdi. Qualcomm Broadcast Audio teknolojisi bir cihazdan birden fazla aygıta en iyi kalitede ses aktarımını mümkün kılıyor. Daha önce bazı Qualcomm ses yongalarında yer alan bu teknoloji şimdi Snapdragon 845 yonga setine entegre edildi.

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Bundan sonra Snapdragon 845 yonga seti taşıyan bir akıllı telefon örneğin bir odadaki birden fazla kablosuz hoparlöre çalan müziği aktarabilecek. Veya bir toplantı esnasında tek bir çevirmen cihazından tüm katılımcıların kablosuz kulaklıklarına tercüme aktarılabilecek.

Qualcomm Broadcast Audio ayrıca sesin hangi cihazlara aktarılacağının belirlenebilmesi, paket iletim ile veri kaybının önlenmesi, şifreleme ile yayınlara sızmanın önlenmesi gibi avantajlara da sahip.

Snapdragon 845 yonga setinin yanında CSR8670, CSR8675, CSRA 68100 ve QCC5100 kablosuz kulaklık veya işitme cihazı yongalarında da güncelleme ile yeni teknolojinin aktif edileceği belirtiliyor.