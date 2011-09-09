Brother'ın yeni distribitörü Arena Bilgisayar oldu

Dünyanın önde gelen baskı ve görüntüleme birimleri üreticisi Brother, bundan böyle ülkemizde Arena Bilgisayar ile kullanıcılarla buluşacak.

Brother ile distribitörlük anlaşması imzaladıklarını açıklayan Arena Bilgisayar, anlaşma kapsamında Brother'ın tüm yazıcı ve sarf malzemelerinin satışını Türkiye'nin her yerine gerek fiziksel kanallar gerekse de çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştirecek.

Ürün kalitesi ve yüksek hedefleryle Brother'ın Avrupa'da talep gören, ülkemizde de son yıllarda önemli atılımlar yaptığını kaydeden Arena Bilgisayar'ın Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu, "Ürün portföyümüzü geliştirirken Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerimize de önemli bir katma değer sağlamak her zamanki hedefimiz. 20 yıllık deneyimimiz, yaygın kanalımız, lojistik gücümüz ve finansal çözümlerimiz ile Brother’a, katma değer yaratacağımızı biliyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." diyerek anlaşma ile ilgili görüşlerini dile getirirken; Brother Türkiye Genel Müdürü Özgür Koca ise Türkiye'de son yıllardaki agresif yatırım ve büyüme oranlarına paralel olarak sektörde en bilinen dağıtımcılardan Arena Bilgisayar ile anlaşmalarına vurgu yaptı.

Arena Bilgisayar, bu anlaşmasından kısa bir süre önce Kaspersky'nin IT kanal dağıtımını üstlenmiş; 2011 yılının başında ise TP-Link ve hemen arkasından Dell'in dizüstü ve masaüstü bilgisayar (tüketici) ile sunucu ve veri depolama çözümleri için anlaşma yapmıştı.