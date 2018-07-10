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BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk Tether(USDT)'i platforma ekledi. Kullanıcılar artık Tether ile alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.
10 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı
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Türkiye'nin ilk Bitcoin borsası olan BtcTürk, bu ayın başında kuruluşunun beşinci yılını kutlamıştı. Beşinci yılda kullanıcılara çeşitli yenilikler sunacağını açıklayan borsa bu yıl içinde Ripple(XRP) ve Litecoin(LTC)'i platforma eklemişti. Borsa bugün önemli bir duyuru daha yaptı. Artık Btc Türk kullanıcıları platformda Tether(USDT) ile işlem yapabilecek.


Tether nedir? 

Kripto para birimlerindeki ani değer değişimlerine karşı kullanıcıları korumak ve Bitcoin'e karşı istikrarlı bir alternatif sunmak için üretilen Tether'i ''dijtal Amerikan doları'' olarak tanımlamak mümkün. Tether'in üreten Tether Limited şirketi her bir Tether için banka rezervlerinde 1 Amerikan doları bulunduruyor. Böylece Tether'in değeri sürekli olarak 1 dolara(çok az değişimler olsa da) sabitlenmiş oluyor. Öte yandan itibari para birimlerinin(dolar, euro gibi) yer almadığı borsalarda Tether piyasadaki ani düşüşlerde kullanıcılar için sığınma limanı görevini üstleniyor.


Bugünden itibaren platformda Tether alım/satım işlemlerine imkan sağlayan BtcTürk'te Tether'in değeri şu an 4.71 TL. Günlük işlem hacmi 4 milyon doların üstünde olan BtcTürk'te Tether'in kullanıcılar tarafından ne derece ilgi göreceğini önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. 


https://twitter.com/btcturk/status/1016678145540460547 Yorum Yaz
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WoXeD 10 ay en beğenilen
TL güvensizliğinin zirvesidir bu işte....
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Yazık hala bir koyarsam bin alabilir miyim derdindeki altılı ganyancıların pazarına döndü. Kimse geleceğin para birimine yatırım yapayım teknoloji filan fıstık demesin, bitcon bir kumar ve öyle kalacak. Gidin işinizi gücünüzü yapın ha illa bir yatırımım olsun diyorsan ev al arsa al olmadı borsada sevdiğin bir şirketin hissesini al, destek ol değerlensin sen de kazan o da kazansın. Ama bu bit işleri sakat, değerlense de hesabını yerler soyup soğana çevirirler senin cüzdanın bir trilyonu bulacak da saf saf sana bırakacaklar o parayı öyle yağma. Gidin kafanızı bulandırmayın bunlarla.
Yazık hala bir koyarsam bin alabilir miyim derdindeki altılı ganyancıların pazarına döndü. Kimse geleceğin para birimine yatırım yapayım teknoloji filan fıstık ...
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alemburda34 10 ay
hele şükür çevremde sıf btctürk te USDT yok diye işlem yapmayan yurtdışındaki borsalardan işlem yapan kişiler var. Hani bunlar az işlemde yapmıyor en kötü günde 10 bin TL işlem hacmi olanlar.
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Yazık hala bir koyarsam bin alabilir miyim derdindeki altılı ganyancıların pazarına döndü. Kimse geleceğin para birimine yatırım yapayım teknoloji filan fıstık demesin, bitcon bir kumar ve öyle kalacak. Gidin işinizi gücünüzü yapın ha illa bir yatırımım olsun diyorsan ev al arsa al olmadı borsada sevdiğin bir şirketin hissesini al, destek ol değerlensin sen de kazan o da kazansın. Ama bu bit işleri sakat, değerlense de hesabını yerler soyup soğana çevirirler senin cüzdanın bir trilyonu bulacak da saf saf sana bırakacaklar o parayı öyle yağma. Gidin kafanızı bulandırmayın bunlarla.
1 Yanıt Yanıtla +4
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WoXeD 10 ay MonitörKertenkelesi
o saydıklarından bi farkı yok.bunu anlayıp almaya çalıştığında fiyatlarda çok yukarda olacak.anlamadığınız işlere karışmayın ;)
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karaköy_soğancısı 10 ay
ulan iota var iken bunlarla kim niye uğraşıyor yaa
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WoXeD 10 ay karaköy_soğancısı
aynen.ve insanların bilip bilmeden hepsini aynı kefeye koymaları.neyse anladıklarında iota 10 15 dolar olur bende gideceğim ülkeyi seçmiş atatürk havaalanında biletimi almış bekliyor olurum.
edit: usdt nin ne olduğunu bilmeden,hatta haberdeki açıklamayı bile okumadan yorum yapanlar var. sanal dolar olduğunu, insanların coinden tl ye geçmek istemediğini, tl değerinin aşırı oynak olmasından dolayı zarar etmek istemediklerini anlamayacak kadar bu işlerden uzaklar ama hala bıkmadan usanmadan balonlu falan mesajlar atıyorlar. 100 dolarkende balon derlerdi 1000 dolar olduğundada 20bin dolar olduğunda da. şuan ölüsü 6000 dolar ediyor ve bu değer geçen senenin 6 katı. ama yok.anlamadılar anlamayacaklar.
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Guhong01 10 ay karaköy_soğancısı
karaköy_soğancısı
ulan iota var iken bunlarla kim niye uğraşıyor yaa




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WoXeD 10 ay en beğenilen
TL güvensizliğinin zirvesidir bu işte....
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