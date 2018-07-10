BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı

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Türkiye'nin ilk Bitcoin borsası olan BtcTürk, bu ayın başında kuruluşunun beşinci yılını kutlamıştı. Beşinci yılda kullanıcılara çeşitli yenilikler sunacağını açıklayan borsa bu yıl içinde Ripple(XRP) ve Litecoin(LTC)'i platforma eklemişti. Borsa bugün önemli bir duyuru daha yaptı. Artık Btc Türk kullanıcıları platformda Tether(USDT) ile işlem yapabilecek.





Tether nedir?

Kripto para birimlerindeki ani değer değişimlerine karşı kullanıcıları korumak ve Bitcoin'e karşı istikrarlı bir alternatif sunmak için üretilen Tether'i ''dijtal Amerikan doları'' olarak tanımlamak mümkün. Tether'in üreten Tether Limited şirketi her bir Tether için banka rezervlerinde 1 Amerikan doları bulunduruyor. Böylece Tether'in değeri sürekli olarak 1 dolara(çok az değişimler olsa da) sabitlenmiş oluyor. Öte yandan itibari para birimlerinin(dolar, euro gibi) yer almadığı borsalarda Tether piyasadaki ani düşüşlerde kullanıcılar için sığınma limanı görevini üstleniyor.





Bugünden itibaren platformda Tether alım/satım işlemlerine imkan sağlayan BtcTürk'te Tether'in değeri şu an 4.71 TL. Günlük işlem hacmi 4 milyon doların üstünde olan BtcTürk'te Tether'in kullanıcılar tarafından ne derece ilgi göreceğini önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz.

https://twitter.com/btcturk/status/1016678145540460547