BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı

Tether nedir?
Kripto para birimlerindeki ani değer değişimlerine karşı kullanıcıları korumak ve Bitcoin'e karşı istikrarlı bir alternatif sunmak için üretilen Tether'i ''dijtal Amerikan doları'' olarak tanımlamak mümkün. Tether'in üreten Tether Limited şirketi her bir Tether için banka rezervlerinde 1 Amerikan doları bulunduruyor. Böylece Tether'in değeri sürekli olarak 1 dolara(çok az değişimler olsa da) sabitlenmiş oluyor. Öte yandan itibari para birimlerinin(dolar, euro gibi) yer almadığı borsalarda Tether piyasadaki ani düşüşlerde kullanıcılar için sığınma limanı görevini üstleniyor.
Bugünden itibaren platformda Tether alım/satım işlemlerine imkan sağlayan BtcTürk'te Tether'in değeri şu an 4.71 TL. Günlük işlem hacmi 4 milyon doların üstünde olan BtcTürk'te Tether'in kullanıcılar tarafından ne derece ilgi göreceğini önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz.
https://twitter.com/btcturk/status/1016678145540460547 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit: usdt nin ne olduğunu bilmeden,hatta haberdeki açıklamayı bile okumadan yorum yapanlar var. sanal dolar olduğunu, insanların coinden tl ye geçmek istemediğini, tl değerinin aşırı oynak olmasından dolayı zarar etmek istemediklerini anlamayacak kadar bu işlerden uzaklar ama hala bıkmadan usanmadan balonlu falan mesajlar atıyorlar. 100 dolarkende balon derlerdi 1000 dolar olduğundada 20bin dolar olduğunda da. şuan ölüsü 6000 dolar ediyor ve bu değer geçen senenin 6 katı. ama yok.anlamadılar anlamayacaklar.