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Kripto para piyasasının 24 saatlik hacmi 15 milyar doların altına düştü

Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 15 milyar doların altına düştü. Bu düşüşten dijital para birimleri de etkilendi. Başta EOS olmak üzere birçok para birimi büyük düşüş içerisinde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasının 24 saatlik hacmi 15 milyar doların altına düştü
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; son 24 saate bakıldığında kripto para piyasasının toplam hacmi 15 milyar doların altına düştü. Piyasalarda yaşanan bu büyük düşüş, kripto para birimlerinin fiyatını da oldukça etkiledi. Birçok kripto para birimi son 24 saatlik dilimde düşüş yaşadı. Bitcoin, Ethereum, XRP gibi hacmi büyük ve popüler olan para birimleri de bu düşüşten etkilendi.
Geçtiğimiz hafta sonu kripto para piyasası olumlu bir sıçrama yapmıştı. Dijital para birimlerinin fiyatlarında yükselme olmuş ve Bitcoin fiyatı 6.800 doları geçmişti.
Son iki aydır sürekli olarak büyük düşüşler yaşayan kripto para piyasasında para birimleri, oldukça istikrarsız grafikler çiziyor. Bitcoin, Ethereum ve XRP gibi piyasa hacmi yüksek dijital para birimleri de dahil olmak üzere birçok kripto para birimi, ani olarak yükseliş ve düşüş gösteriyor.
Piyasa hacmi en geniş olan 10 büyük kripto para biriminin grafiğine baktığımızda da en büyük düşüşü EOS'un yaşadığını görüyoruz. Ağ yapısı ile alakalı birkaç sorunu olan EOS, son 24 saatte yaklaşık %11'lik bir düşüş gösteriyor. 
Dijital para piyasasının demirbaşı olan Bitcoin'in bir aylık grafiği şu şekilde:
Geçtiğimiz günlerde ABD'li üç ekonomistten gelen ve kripto para piyasasının "çok küçük", Bitcoin'in de "başarısız" olduğunu vurgulayan açıklamalar, 24 saatlik piyasa hacminin bu denli düşmesine sebep olmuş olabilir. Dünya çapında tanınan bu ekonomistler, özellikle Bitcoin hakkında ağır eleştirilerde bulunmuşlardı. 

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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maxmania 10 ay
normal ülke borsalarında spekülasyonlara karşı kanuni engeller ve yaptırımlar var, önceden de belirttiğim gibi balinalar kendilerine yaptırım olmayacak ve büyük paraların döndüğü bir mecra buldular. bu mecrada istedikleri gibi at koştururlar artık.
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gosHawk. 10 ay
az kaldı büyük uçuşlar yolda.
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WoXeD 10 ay
g20 zirvesinde dikkat çekmemek için sessiz sedasıs duruyor piyasa. ordan olumsuz haber çıkmadığı taktirde boğalar basar piyasayı. 10 gün kaldı. 15 gün sonra bu mesaja alıntı yapacağım :)
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marsli61 10 ay
Süper haberler geliyor.beleşci kripto türk lere darbe.
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