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Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) araştırmacılarının keşfettiği yeni TRAPPIST-1 cüce yıldızının etrafındaki gezegenler yaşama elverişli olabilir. İşte bu üç ilginç gezegenin detayları:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
25,3b
1
49
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) uluslararası bir araştırma grubu Dünya benzeri 3 yeni gezegen keşfetti. Yeryüzü'ne yakınlığıyla da dikkat çeken gezegenlerin hepsi aynı Güneş Sisteminde yer alıyor ve Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunuyorlar.
Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları

ESO astronomları bu 3 gezegenin her birini güçlü bir olası yaşanılabilir Dünya adayı olarak görüyor. Yaklaşık Jüpiter boyutlarında oldukça soğuk bir cüce yıldızın etrafında dönen gezegenler ve gezegenlerin yıldızı için araştırmacılar,"Yaşam arayışları için bakabileceğimiz en iyi noktalar." ifadelerini kullanıyor.

Güneş'ten 2000 kat daha sönük, ancak yine de iyi bir aday

2MASS J23062928-0502285 veya sadece TRAPPIST-1 olarak bilinen ultra-soğuk cüce yıldız Şili'deki TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) teleskobu kullanılarak keşfedildi. Güneş'ten 2000 kat daha az parlak olan TRAPPIST-1 yıldızı Yeryüzü'ne 39 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. 39 ışık yılı her ne kadar şu anki teknolojimizle kat edebileceğimiz bir yol olmasa da astronomik anlamda yakın bir mesafeyi ifade ediyor. Örnek vermek gerekirse Yuri Milner ve Stephen Hawking'in 20 yılda ulaşmayı planladıkları Alpha Centauri yıldız sistemi 4.3 ışık yılı uzaklıkta bulunuyordu.

Olası 3 yeni Dünya'ya ev sahipliği yapan TRAPPIST-1 aynı zamanda Güneş'in yarısı sıcaklığında ve yine Güneş'in kütlesinden 20 kat daha az bir kütleye sahip. Samanyolu'nda epey fazla rastlanan TRAPPIST-1 türevi cüce yıldızlar Güneş Sistemi yakınlarındaki yıldızların da yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

TRAPPIST-1 yapısı itibariyle yaşanılabilir gezegen arayışları için çok da iyi bir adaymış gibi durmuyor; ancak işin aslı hiç de öyle değil. Araştırmanın lideri Michaël Gillon bu konuyla ilgili,"Dünya benzeri gezegenleri neden mi en soğuk ve en sönük yıldızlarda arıyoruz? Sebebi basit: Bu küçük yıldızların etrafındaki sistemler şu anki teknolojimizle yaşanılabilir gezegen keşfedebileceğimiz tek yerler." ifadelerini kullanıyor.

Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları
 
Her biri potansiyel taşıyor

TRAPPIST-1 sistemindeki 3 gezegen de Dünya'dan yaklaşık %10 daha büyük bir çapa sahip. TRAPPIST-1a, TRAPPIST-1b ve TRAPPIST-1c olarak isimlendirilen gezegenler aynı zamanda yıldızlarına inanılmaz yakın bir konumda bulunuyorlar. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından sırasıyla 60 ve 90 kat daha yakın olan iki gezegenin TRAPPIST-1 etrafındaki bir tam turları da sadece 1.5 ve 2.4 gün sürüyor.

Gezegenlerin yıldızlarına olan bu inanılmaz yakınlığı nedeniyle tıpkı Ay gibi bir kısımları sürekli olarak ışık alırken diğer kısımları da sürekli olarak karanlık kalıyor. Işık alan kısımlar yaşam için çok sıcak, karanlık kısımlar ise yaşam için fazla soğuk olsa da gezegenlerin bazı noktalarının yaşama elverişli olabileceği düşünülüyor. Eğer bir atmosfer tespiti yapılabilirse bu, yıldızdan gelen ısının gezegende daha eşit bir şekilde dağıldığının ve bazı yaşama elverişli noktaların oluşabileceği anlamına gelebilir.

TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerin hepsi de umut vâât ediyor; ancak araştırmacılar özellikle yıldıza en uzak bölgede konumlanan üçüncü gezegene dikkat çekiyorlar. Yıldız etrafındaki dönüş süresi tam olarak belirlenemeyen gezegenin yaşama elverişli bir bölgede konumlanmış olabileceği düşünülüyor. Şimdilik bir tam dönüşünü 4.5 ila 73 gün arasında tamamladığı tahmin edilen bu en uzak gezegen sıvı halde su bulundurabilecek yüzey sıcaklığına sahip olabilir.

"Yaşanılabilir mi?" sorusunun cevabı ilerleyen araştırmalarda

Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.

TRAPPIST-1 sisteminin Dünya'ya çok yakın olması nedeniyle gezegenlerden gelen atmosferik sinyallerin kolaylıkla incelenebileceğini belirten araştırmacı Julien de Wit,"Yaşanılabilir olup olmadıklarını kısa sürede anlayabileceğiz." ifadelerini kullandı. Julien de Wit aynı zamanda şu anda yapım sürecinde olan dev teleskopların da gelecekte bu gezegenlerin atmosferik yapılarını inceleme konusunda büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Not: Gezegenler ve yıldızlarına dair yapılan tüm bu çıkarımlar teoriktir. Haberde kullanılan görseller de yine ESO tarafından temsili olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın makalesi için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.rt.com/viral/341617-new-planets-discovered-life/ Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen caneycaney
caneycaney

dünyanın tıpkısını bulsak ve ışık hızında gitsek dahi oralara gitmek yüzlerce binlerce yıl sürer

100 binlerce yıl sürmez, misal bahsi geçen 3 gezegene ışık hızıyla 39 yıl sürer.
caneycaneydünyanın tıpkısını bulsak ve ışık hızında gitsek dahi oralara gitmek yüzlerce binlerce yıl sürer100 binlerce ...
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Macella 3 yıl
caneycaney
dünyanın tıpkısını bulsak ve ışık hızında gitsek dahi oralara gitmek yüzlerce binlerce yıl sürer

Işınlanmayı bul o zaman birader bunuda mı ben söylüyüm
caneycaneydünyanın tıpkısını bulsak ve ışık hızında gitsek dahi oralara gitmek yüzlerce binlerce yıl sürerIşınlanmayı bul o zaman bir...
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Aimstein 3 yıl
salamander19
bu araştırma grupları da sırf bütçeleri kesilmesin diye arada sırada böyle şeyler yaymasa iyi olur. duyan da gerçekten gezegeni görüyorlar sanacak

Dostum "Gezegen" hakkında bilgiye sahip olman için "Gezegen"i görmen gerekmez.Mars hakkında tonlarca bilgimiz var velakin o gezegen bize böyle görünüyor : s1.dmcdn.net/...
Elle tutulabilir bir teleskopun üstünde prizma ile sana yıldındaki elementleri söyleyebilirim.
Ki bu durumda Araştırma Gruplarının veya Gözlemevlerinin bir gezegen hakkında bilgi sahibi olmaları için onu görmeleri gerekmiyor..
salamander19bu araştırma grupları da sırf bütçeleri kesilmesin diye arada sırada böyle şeyler yaymasa iyi olur. duyan da gerçekten gezegeni gör...
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MxFxOx 3 yıl
dünyaya benzer illaki gezegenler vardır.ışık hizina ne zaman ulasiriz bizim nesil bunu gorurmu orasını merak ediyorum.
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_Kozbey 3 yıl
Yolculukla ilgili yazacaklarım.


Aslında teknoloji ilerlerken bazen geri kalmışlarada bakmak lazım. Aklıma bir fikir geldi de



Bunun için ilk olarak dünyaya bakmalıyız, dünya etrafı atmosferle çevrili, güneş işinlarını büyük miktarda süzüyor. Oysa uzayda atmosfer yok, güneş işinları tüm güçüyle geliyor. Eğer geminin üzerine teleskoplar yerleştirilip ışık tek noktaya odaklanırsa, odaklandığı kısım yüksek ısı üretecek, bu kısımda su kaynatılıp buhar motoru olarak kullanılacak, buhar motorlarının ürettiği elektrik enerjisine çevrilecek ve yolculuk boyunca gerekli olan tüm enerji hiçbirşey yakmadan sağlayabilecek.


Buhar kazanının basınçtan patlamasını hesaplamazsak tutarlı, teoride


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nofear_61 3 yıl _Kozbey
Kardeşim güldürdün baya düz mantık kurmuşsun.


Buhar motoru dediğin teknoloji sanayi devriminden kalma eski ve verimsiz bir makina kaldı ki uzayda güneş ışınları kullanılarak zaten enerji üretiliyor hem de aynen dediğin gibi hiçbir şey yakmadan yapılıyor bu iş fotovoltaik piller yani güneş panelleriyle.
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DH Misafiri 3 yıl
100 yil surse bile oraya gitmek bosa heveslenmeyin yasayacagimiz en fazla okadar oleceginim duye bir dusunsene bak ne hissediyorsun
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sdbz 3 yıl
Uzak galaksilerde yaşanılabilir yer arayacağımıza, yaşanılabilir tek yer olan Dünya'mızı koruyabilsek keşke...
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halukkus 3 yıl
xbalziarx
kendin ile çelişiyosun. ilmi irfanı veren Allah ise neden boşa çalışmış oluyoruz? Allah akıl vermiş, çalışırsan olur.

Eğer sözünüz benim yorumuma ise, zaten yorumu dikkatli okursanız aynı şeyi konuştuğumuzu anlarsınız. Nasipse olur yan gelip yatalım demiyorum zaten. Elde etmek için çalışmak, öğrenmek gerekir tabiki. Allah akıl fikir vermiş. Ama Allah ın koyduğu çizgilerin dışına çıkamayız. Senin çalışman dünyadaki yaşamını idame içindir. Nasıl olsa 50-80 yıl içinde öleceğiz, boşuna çalışıyoruz demek gibi birşey. Nasiple hasibi birbirine karıştırmamak gerek.
Sadece bizim güneş sistemimizin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisini ele alalım, ki bu diğer galaksilere oranla, muazzam oranda küçük kaldığı söyleniyor. Saniyede 300.000 km hızla gidebilen bir araçla yola çıktığımızda, galaksinin diğer ucuna varmamız ortalama 100.000 sene alıyor. Bunu insanlık için mümkün değildir demiyorum ama, öyle kolay da değildir. Muazzam bir güce ihtiyacımız olduğu kesin.
Çoğumuzun önemsiz gibi gördüğü demir elementi dünyada bulunmasaydı, burada paylaşım yapamazdık, arabaya binemezdik, Nasa diye birşey olmazdı, Endüstri Sanayi gelişmezdi. İletken olmadığı için hiçbir teknolojik alet olmazdı. İstediğin kadar çalış sen nereye kadar gidebileceksin ki. Ancak suyun kaldırma kuvvetini keşfedip boğaz turu yapardık belki. İnternetin yaygınlaşması, bilgisayarın icadı gibi devrim niteliğindeki keşifler Allah ın nasip etmesiyledir, tabiri caizse bu Allah ın bir planıdır.
Hadid 57/25
"..."Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de biz indirdik..."

Sırası geldiğinde Allah ın koyduğu planlar devreye girecektir. Bilimadamları deli gibi quantum fiziğini araştırıyorlar. Geleceğin sırrı quantumda yatıyor olduğunu düşünüyorum, geldiğimiz nokta emekleme dönemi bile değil daha. Geleceği görmeyi çok isterdim.
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halukkus 3 yıl
Herşeyi yaratan inşa eden Allah (cc).
İnsanoğluna ilim, imkanı verende Allah (cc).
Dünya göründüğü gibi orman deniz kaya ve topraktan ibaret olsaydı, hala yontma taş devrini yaşıyor olurduk belkide. Petrol demir gibi çok çeşitli madenleride dünyada var olmasını sağlamışki, bugünkü araçlara, bilgisayar sistemlerine sahip olalım diye. Aynı şekilde Allah, insanoğlunun yıldızlar arası seyahat etmesini dilemiş ise, bunu yapacak ilimi ve imkanı vakti zamanı geldiğinde ortaya çıkaracaktır. Eğer Allah nasip etmezse, boşuna debelenip dururuz.
Rahman 33 Ayet:
"Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz."
Ama Rahman 33 Ayette bunun için rabbimiz bize bir ipucu veriyor sanki. Galiba bu ilim insanoğluna nasip olacak. Vakti zamanı gelince o büyük gücün (Teknolojinin) ne olduğunu bulmamız gerekecek. (Yorumdur) Tabi en doğrusunu Allah bilir.
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xbalziarx 3 yıl halukkus
kendin ile çelişiyosun. ilmi irfanı veren Allah ise neden boşa çalışmış oluyoruz? Allah akıl vermiş, çalışırsan olur.
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eulogy 3 yıl

Arkadaş bazen konuyu takip etmek kuantum mekaniğinden daha zor olabiliyor. Konuya bir yerden gireyim dedim ama kime ne yazacağımı şaşırdım :)
Şunu söyleyip çıkayım :)
Fizikçilerin kanun (yasa) kavramını kullanmayalı çok oldu. Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinde anlatırlar hala teori ile yasa arasındaki fark diye. Fizikçilerin ise yasa ile işi olmaz. Özellikle modern fizikçilerin. Fizikçiler teori, model gibi kavramlarla ilgilidirler.
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DH Misafiri 3 yıl
Gezegenlerin Dünya'ya ne kadar uzak olduğu bence o kadar önemli değil. Önemli olan o mesafeye gidecek aracı ve yolculuk süresinde yolcuların beslenmesine yetecek gıdanın ve suyun temin edilebilmesidir. Bunun için aracın içinde toprak ve tohum su gibi besin maddesi yetiştirmeye uygun teknoloji üzerinde durulması yeterlidir. Yolculuk süresinde bir veya iki nesilin ömrü yetmese bile araç içinde yeni doğumlar ile birlikte ulaşılması mümkün olabilir. Bence araç içinde yeni evli çiftler ile yapılacak yolculuk hikayesi üzerinden proje geliştirilebilir. Düşüncelerimi daha fazla detaylandırabilirim ama bence şimdilik bu kadar yeterli.
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DH Misafiri 3 yıl
Oh Dünya varmış.
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sendemail 3 yıl
Spiderhip
Yanlış. Yanlış olmasının sebebi time dilation yani zaman genişlemesi. Öncelikle göreceli zaman kavramını unutuyorsunuz. Zamana etki edilebilecek 3 unsur var. 1-) Solucan Delikleri Hiç bir şey pürüzsüz değildir. Pürüzsüz olarak düşündüğünüz bir bilardo masası halısında hatta bilardo topunda dahi yeterince yakından bakıldığında pürüzler, çatlaklar ve boşlukları görebilirsiniz. En küçük yapı taşı olarak düşündüğümüz Atomlardan dahi daha küçük boyutlarda kuantum fiziği denilen yere ulaşılır. İşte solucan delikleri buradadır. Bunlar iki farklı zamandaki iki farklı yeri birbirine bağlar. Lakin bu tüneller santimetrenin milyar trilyon katrilyonda biri kadardır. 2-) Kütle Çekimi Albert Einstein 100 yıl önce kütle çekiminin zamana etkisi olduğunu söylemişti. Daha sonra Ancak kendi uydularımızı fırlatabildiğimizde bunun doğru olduğunu anlayabileceğimiz deneyler yapabildik. Her uyduda zamanı ölçen saatler vardır. Bu uydulardaki saatler dünyadaki saatlerden her gün çok çok düşük miktarda da olsa daha hızlı akıyorlar. Yani kütle çekimi zamanı yavaşlatır. Örneğin bir karadeliğin yakınında çekime kapılmadan kalmayı başarabilseydik, bulunduğumuz yakınlığın çekim gücüne bağlı olarak bizim için geçen zaman dünyada geçen zamandan çok daha az olurdu. 3-) Hız Zaman yolculuğu için fizikçilerin en mümkün( en şu anki teknolojilerimiz ile gerçekleştirilmeye yakını ) zamanı büken hız olgusunu kullanmaktır. Fizik kanunları hiç bir şeyin ışık hızından daha hızlı olmasına izin vermiyor. Bu sebeple siz ne kadar ışık hızına yaklaşırsanız o kadar sizin zamanınızı yavaşlatıyor. Işık hızında seyahat mümkün olmadığından ancak ışık hızının %99.99 hızında seyahat mümkün olduğundan sizin zamanınız ancak %0.01 kadar mümkün olabiliyor. Yani evrenin kanunları, kanunlar dışına çıkmanızı engelliyor. Aksi taktirde sizi ışık hızının %99.99 u kadar hızla taşıyan uzun içinde otoban taşıyan bir dev uzay gemisinde yolcululuk ediyor olsaydınız. Arabanıza atlayıp, gaza basıp, bu %99.99 luk hızın üstüne aracın hızını da ekleyip kanunu alt edebilirdiniz. Bunun mümkün olmaması için sizin zamanınız %0.01 e düşüyor. Bu bir teori değildir kanıtlanmıştır. Cern de yapılan deneylerde bazı partiküller ışık hızının %99.99 u hızlarda hareket ettirilmiştir. Bu parçacıkların bazıları kısa ömürlüydü. Saniyenin 25 milyarda birinde atomlarına ayrılıyorlardı. Lakin bu hız deneyinde bu partiküllerin 30 kat uzun ömürlü olduğu gözlemlenmiştir. Özet Sonuç olarak zamanı büken olgularla ilgili genel bilgilendirmeden sonra sizin yanlışınıza gelecek olursak, ışık hızının %99.99 u ile 39 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene seyahat ediliyor olsaydı. Bu yolculuğu gerçekleştirenler için bu yolculuk hemen hemen hiç zaman almadan tamamlanmış olurdu. (Time Dilation) Lakin dünyada bu yolculuk tamamlandığında 39 yıl geçmiş olurdu. Yani siz bu yolculuğa 30 yaşınızda başladığınızda diyelim ki çocuğunuz da 5 yaşında. Sizin yolculuğunuz bittiğinde yani siz o gezegene vardığınızda yine 30 yaşında olurdunuz ama dünyadaki çocuğunuz tam 44 yaşında yani sizden 14 yaş büyük olurdu. Peki hiç durmadan direk dünyaya dönmeye kalksaydınız ne olurdu ? Siz dünyaya döndüğünüzde yine yaklaşık olarak 30 yaşınızda olurdunuz. Ve bu toplam yolculuk sizin için sonuçta hemen hemen hiç vakit almamış gibi olurdu.(ışık hızına ulaşmak için gereken acceleration hesaplamalarını ve ışık hızından %0.1 daha yavaş seyahat etmeyi dahil etmek gerekir) Sonuçta tekrar dünyaya döndüğünüzde siz 30 bilemediniz hızlanma vs derken 31 yaşında olurdunuz. Ama daha biraz önce 5 yaşında olan kızınız toplam 83 yaşında olurdu. Yazınızda 3 boyutlu gezegenimiz demişsiniz, doğru lakin siz de 3 boyutlu düşünmekten kendinizi alıkoyamamışsınız. 4. Boyutu unutmamanız gerekiyor. Zaman Genişlemesi ile ilgili Türkçe Bilgiyi Stephen Hawkingin Zaman Yolculuğu belgeselinden edinebilirsiniz.

Hocam şimdi dumur oldum , acaba yanlış mı anladım ?
Demektesiniz ki , 39 IŞIK YILI UZAKLIĞINDAKİ BİR NESENEYE (GEZEGEN ,YILDIZ ,HERNEYSE...) IŞIK HIZININ %99,9 'U KADAR BİR HIZLA YOLCULUĞA BAŞLADIĞIMIZDA , YOLCULUK EDEN İÇİN ZAMAN sanki hiç geçmemiş gibi olacak fakat Dünya da bu yolculuğu gözlemleyen için 39 yıl geçmiş olacak demektesiniz....
İyi de hem yolculuk eden hem de başlangıç hareket noktasındaki (Dünya) kişi için EŞİT süre geçmiş olmayacak mı ?
Zira iki durum arasındaki fark birinin yolculuk ediyor olması ,diğerinin olduğu yerde durup bunu gözlemliyor olması , ortak nokta ise 39 yıl süren yolculuk ?
Biraz uzadı ama anlamam lazım kusuruma bakmayınız , ifade edebildim mi acaba...
Yani şunu demek istiyorum :
Dünya A noktası olsun , burada bir araç yaptık ,bu araç da ışık hızından bir birim eksik hıza ulaşıp seyahat etme mukavemetine sahip olsun.
Şimdi konu başlığındaki gezegen Trapist -1 G'de B noktası olsun.
A ile B arasındaki mesafe " 39 yıl( dünya yılı) * 300.000km/s)
Buradaki araç,gemimiz saniyede 299.999km/s hızına çıkabilmekte.
Atıyorum ,Konya'dan havalandırdık bu gemiyi.A noktası
O esnada da Lara'nın yaşı da 20 olsun , ben de gemide olayım ,benimde yaşım 20 olsun.
şimdi Ben son sürat 39 yıl sürecek bir mesafeye gidiyorum. Geminin içinde takılıyorum yol boyunca ,39 yıl sonra B noktasına vardığımda ,Dünya'ya telefon açıyorum , diyorum ki ben ulaştım.
Şimdi Lara'nın da yaşı 59 olmuş ,benim de yaşım 59 olmamış mı ?
Çünkü her iki canlıda 39 yıl süren bir iş içinde olmuş.Ben yolculuk yapmışım ,hatun da beklemiş.
Kısaca tüketilen süre aynı ,yıpranma da aynı değil mi ?
Zaten diyelim ki O gezegene vardığımda Dünya'ya doğru yyüzümü dönüp elimdeki feneri yakıyorum , Fenerden çıkan ışık 39 yıl sonra dünya ya ulaşmayacak mı ?
Kısaca ben zaten 39 yıl süren bir yolculuk yapıyorum ,nasıl benim için zaman hiç geçmemiş bir anmış gibi oldu ki ?
Teşekkür ederim.Anlayamadığım hususlar böyle işte....
Not: Mesajını alıntıladığım arkadaşa nasip oldu tüm bunları yazmak ancak herkese soruyorum arkadaşlar ...Konu zevkli fakat , üst üste yorumları okuyunca kafa karısıklığı oldu....İzah ederseniz sevinirim.
Herkese iyi forumlar...
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Guaire 3 yıl sendemail
Yolcu için 39 yıl sürer, ama dünyada 22.308 ( yirmi iki bin üç yüz sekiz) yıl geçmiştir.

http://www.1728.org/reltivty.htm

Linkteki Input hanesine 299792 girin. Aşağısındaki Km/Second butonuna tıklayın.

Sonuçlardaki "Then the Relativistic Change Factor =" kısmının karşılığı dünyada kaç kat daha fazla geçeceğini gösterecek.
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