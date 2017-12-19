Bu devasa otonom helikopter sadece bir tabletle kontrol edilebiliyor

ABD ordusu için hava muharebe araçları üreten Aurora Flight Sciences, yeni geliştirdiği otonom helikopterini ilk kez sergiledi. Şirketin Autonomous Aerial Cargo Utility System (AACUS) ismini verdiği bir sistem yardımıyla hareket eden helikopter sadece bir tablet kullanılarak uzaktan rahatça kontrol edilebiliyor.



Şirketin aşağıdaki videoda sergilediği helikopter yeni üretilmiş bir araç değil. Aurora Flight Sciences, eski bir UH-1H tipi helikoptere AACUS sistemini monte ederek ortaya otonom bir helikopter çıkarmış. Ayrıca şirketin belirttiği ifadelere göre bu otonom pilot sistemi sadece UH-1H tipi helikopterlere özel bir sistem de değil, dikey iniş-kalkış yapabilen her türlü hava aracında rahatlıkla kullanılabiliyor.



AACUS'un otonom özellikleri de epey etkileyici. Lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını belirleyen LIDAR ve diğer kamera sistemleriyle donatılan helikopter, önündeki engellerden ve tehlikeli iniş bölgelerinden kolaylıkla kaçınabiliyor. Uçuş sırasında bir insanın yönlendirmesine de ihtiyaç duymayan helikopter, varış noktası için gereken bilgileri yalnızca bir tablet yardımıyla alarak yola çıkabiliyor.



Deneme uçuşu:



Aurora Flight Sciences'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bu deneme uçuşu aynı zamanda 5 yıllık bir geliştirme sürecinin de son adımı olmuş. Şimdiyse ABD Deniz Piyade Teşkilatı sistem üzerinde testlerini gerçekleştirerek nihai kararını verecek. AACUS sistemini gelecek dönemlerde herhangi bir pilot yardımı olmadan asker birliklerine kargo taşırken görme ihtimalimiz epey yüksek gibi.



Amerikan ordusu için son zamanlarda çok önemli projelere imza atan Aurora Flight Sciences aynı zamanda bir Boeing şirketi. Dünya havacılık, uzay ve savunma sanayiisinin en büyük şirketlerinden birisi olan Boeing, geçtiğimiz Ekim ayında çok önemli bir adım atarak Aurora Flight Sciences'ı bünyesine katmıştı.

https://cleantechnica.com/2017/12/18/aurora-project-demonstrates-autonomous-helicopter/