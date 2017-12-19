Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu devasa otonom helikopter sadece bir tabletle kontrol edilebiliyor

Boeing'în geçtiğimiz Ekim ayında bünyesine kattığı savunma sanayii şirketi Aurora Flight Sciences, herhangi bir helikopteri otonom bir hava aracına dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,4b
1
5
Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD ordusu için hava muharebe araçları üreten Aurora Flight Sciences, yeni geliştirdiği otonom helikopterini ilk kez sergiledi. Şirketin Autonomous Aerial Cargo Utility System (AACUS) ismini verdiği bir sistem yardımıyla hareket eden helikopter sadece bir tablet kullanılarak uzaktan rahatça kontrol edilebiliyor.

Şirketin aşağıdaki videoda sergilediği helikopter yeni üretilmiş bir araç değil. Aurora Flight Sciences, eski bir UH-1H tipi helikoptere AACUS sistemini monte ederek ortaya otonom bir helikopter çıkarmış. Ayrıca şirketin belirttiği ifadelere göre bu otonom pilot sistemi sadece UH-1H tipi helikopterlere özel bir sistem de değil, dikey iniş-kalkış yapabilen her türlü hava aracında rahatlıkla kullanılabiliyor.

AACUS'un otonom özellikleri de epey etkileyici. Lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını belirleyen LIDAR ve diğer kamera sistemleriyle donatılan helikopter, önündeki engellerden ve tehlikeli iniş bölgelerinden kolaylıkla kaçınabiliyor. Uçuş sırasında bir insanın yönlendirmesine de ihtiyaç duymayan helikopter, varış noktası için gereken bilgileri yalnızca bir tablet yardımıyla alarak yola çıkabiliyor.

Deneme uçuşu:



Aurora Flight Sciences'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bu deneme uçuşu aynı zamanda 5 yıllık bir geliştirme sürecinin de son adımı olmuş. Şimdiyse ABD Deniz Piyade Teşkilatı sistem üzerinde testlerini gerçekleştirerek nihai kararını verecek. AACUS sistemini gelecek dönemlerde herhangi bir pilot yardımı olmadan asker birliklerine kargo taşırken görme ihtimalimiz epey yüksek gibi.

Amerikan ordusu için son zamanlarda çok önemli projelere imza atan Aurora Flight Sciences aynı zamanda bir Boeing şirketi. Dünya havacılık, uzay ve savunma sanayiisinin en büyük şirketlerinden birisi olan Boeing, geçtiğimiz Ekim ayında çok önemli bir adım atarak Aurora Flight Sciences'ı bünyesine katmıştı.

https://cleantechnica.com/2017/12/18/aurora-project-demonstrates-autonomous-helicopter/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x2yk 1 yıl
Kontrol eden tablet Samsung interesting.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
RC araçları telefonla kontrol etmekle aynı mantık sadece veri girişi oluşturup alıcı verici ile yönlendirmekten ibaret. Helikopterler zaten günümüzde halihazırda otomatik pilotlu sisteme sahip bunların tek yaptığı otomatik pilotu manuele çevirmek ve bu işi alıcı verici ile sağlamak. Misal murat 131'i kontrol etmek çok daha zor ama onun da iki yöntemi var;ilk yöntem zor olanı aracın beynini kontol etmek yapılan hareketleri programlayarak simulasyon ile kontrol etmek, ikincisi ise zaten yapıldı Ruslar tarafından otopilotu yok gaz,fren,debriyaj yönlendirme ve vites için önce mekanizma oluşturmak gerekiyor gerçi o da yapıldı zamanında arayan bulur youtube'dan ama demek istediğim bahsedilen sistemin aslında çok basit olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONY86 1 yıl
başlık çok manyak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Büyük başarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 1 yıl
Demek helikopter çalmak kolaylaşacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DRAM pazarındaki stok sıkıntısı üreticilere yaradı: Rekor gelir bekleniyor! 1 yıl Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var 1 yıl Devletler, Facebook'un daha fazla veri paylaşmasını istiyor 1 yıl Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor 1 yıl Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu 1 yıl Litecoin'in kurucusu bütün Litecoin'lerini sattı 1 yıl Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu 1 yıl Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi 1 yıl Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu 1 yıl Resmi olarak açıklandı: Bosch, IOTA’ya yatırım yapacak 1 yıl Samsung Galaxy S9 sızıntıları daha da netleşmeye başladı 1 yıl Microsoft, Chrome indirme uygulamasını mağazaya yüklendikten hemen sonra kaldırdı 1 yıl Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak 1 yıl Çatlayan ekranınızı baskı uygulayarak tamir edebileceksiniz 1 yıl Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi 1 yıl Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek 1 yıl Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı 1 yıl Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor 1 yıl Yılın en kötü şifreleri listelendi: İlk sırada "123456" yer alıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bu devasa otonom helikopter sadece bir tabletle kontrol edilebiliyor Sonraki Huawei, 15 yıldan beri Türkiye’de yatırımlarını sürdürüyor 1 yıl Silikon Vadisi’nin gözü otonom araçla hız rekoru kıran Türk’ün üzerinde 1 yıl Samsung Galaxy A8 (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl 2019 Volkswagen Touareg kamuflajsız olarak görüntülendi 1 yıl Google, mobil aramadaki sıralamayı sitelerin mobil sürümüne göre belirleyecek 1 yıl Türkçe korku oyunu Layers of Fear ücretsiz 1 yıl Çinli Tesla'dan Model X'e yarı fiyatlı rakip geldi: NIO ES8 1 yıl Cam filmi yasağında son karar belli oldu 1 yıl Peter Jackson’un senaryosunu yazdığı Mortal Engines’den ilk fragman geldi 1 yıl Twitter nefret odaklı içerikleri azaltmak için yeni kurallarını yürürlüğe koydu 1 yıl AirPods stokları tükendi 1 yıl iPhone X’te kaşınızla oyun oynayın 1 yıl Alibaba'dan CES Fuarı'na: Fikirden ürüne gitmek 1 yıl Sürekli beğeni isteyen gönderilere Facebook’tan geçit yok 1 yıl Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor 1 yıl İlk yerli güneş enerji paneli üretim tesisinin temeli bu hafta atılıyor 1 yıl Google, ARCore Developer Preview 2'yi yayınlandı 1 yıl e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi 1 yıl CRISPR alanındaki ilk klinik deneme 2018’de yapılabilir 1 yıl Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim