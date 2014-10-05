Bu kez HTC Desire Eye internete sızdırıldı

HTC'nin 8 Ekim tarihindeki lansmanına sayılı günler kala firmanın etkinlikte tanıtacağı ürünler ile ilgili dedikodulara hergün bir yenisi daha katılıyor. One M8 Eye modelinden sonra bu kez de Desire Eye modeli ortaya çıktı.





Sızan görüntüler ile birlikte HTC'nin hem One serisine hem de Desire serisine Eye adlı birer model ekleyeceği anlaşılıyor. Eye modellerinin ortak özelliği ise ön tarafta 13MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kameraya sahip olması.





One M8 Eye modelindeki gibi Desire Eye modelinde de 13MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Kameranın yan tarafında ise geniş açılı olduğuna dair bir ibare eklenmiş. Ayrıca ön kamera da flaş ile destekleniyor.





Desire Eye modelinin sayılan özellikleri ise IPX7 suya dayanıklılık sertifikası, 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor. Ancak bu özellikler M8 Eye için de zikrediliyordu. Bu bakımdan modellerin özellikleri ile ilgili net bir şey söyleyemiyoruz.





Double Exposure sloganı ile yapılacak olan etkinlikte Eye konseptine ait bu iki modelin tanıtılması ihtimali mevcut. Ayrıca bir aksiyon kamerası ve bağlantılı medikal takip cihazlarının da tanıtılacağı dile getiriliyor.





http://www.phonearena.com/news/Photos-of-HTC-Desire-EYE-leak-confirm-13MP-selfie-camera_id61371