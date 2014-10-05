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Bu kez HTC Desire Eye internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez HTC Desire Eye internete sızdırıldı
HTC'nin 8 Ekim tarihindeki lansmanına sayılı günler kala firmanın etkinlikte tanıtacağı ürünler ile ilgili dedikodulara hergün bir yenisi daha katılıyor. One M8 Eye modelinden sonra bu kez de Desire Eye modeli ortaya çıktı.

Sızan görüntüler ile birlikte HTC'nin hem One serisine hem de Desire serisine Eye adlı birer model ekleyeceği anlaşılıyor. Eye modellerinin ortak özelliği ise ön tarafta 13MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kameraya sahip olması.

One M8 Eye modelindeki gibi Desire Eye modelinde de 13MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Kameranın yan tarafında ise geniş açılı olduğuna dair bir ibare eklenmiş. Ayrıca ön kamera da flaş ile destekleniyor. 

Desire Eye modelinin sayılan özellikleri ise IPX7 suya dayanıklılık sertifikası, 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor. Ancak bu özellikler M8 Eye için de zikrediliyordu. Bu bakımdan modellerin özellikleri ile ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. 

Double Exposure sloganı ile yapılacak olan etkinlikte Eye konseptine ait bu iki modelin tanıtılması ihtimali mevcut. Ayrıca bir aksiyon kamerası ve bağlantılı medikal takip cihazlarının da tanıtılacağı dile getiriliyor.  
Bu kez HTC Desire Eye internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/Photos-of-HTC-Desire-EYE-leak-confirm-13MP-selfie-camera_id61371 Yorum Yaz
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neyaptinabiya 4 yıl
çirkin camera
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milyondabir 4 yıl
adamlar plus modeline bile 1 gb ram koymuslar saka gibi onca para ver(ben asla vermemde )
egilim bükülme sorunuda ayrı.
insanları sadece sömürüyor
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Creav 4 yıl
telefonda konuşurken ses kameradan mı gelecek kulağımızı nereye koyacağız yana mı kaydırcaz her seferinde telefonu ?
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HTC Specialist 4 yıl Creav
Creav
telefonda konuşurken ses kameradan mı gelecek kulağımızı nereye koyacağız yana mı kaydırcaz her seferinde telefonu ?

Ahize ekran ile plastik bolme arasinda olacak.
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ø 4 yıl
Tipe bak :D god of war'daki bölüm sonu canavarı gibi.
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Gece772 4 yıl
Görünüş den kaybetti
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ynsemre1 4 yıl
Kıyamet alameti telefon bu tam.
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MrKemal17 4 yıl
Kameranın ortada olması daha iyi ancak olabildiğince küçük görünmeliydi.Sanırım istenirse daha küçük görünebilirdi.
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Lightr 4 yıl
Şu htcyi gram tutmadım
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alemburda34 4 yıl
Ön kamera ne oyle dana gibi siyah almak mantikli goze batmaz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Çerçeceyi ayarladılarda büyük lensli kamera kalmıştı.

Nasıl batsak diye yarış yapıyorlar.

Kendini çekmek moda olabilir fakat böyle kameraya da o ha.

4 ultrapiksel kamerayı öne tarafa koyun.
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BekirHan 4 yıl
Arka tasarımda alttaki dual flashı al kameranın sağona koy, bildiğin ip5 olacak. Karıştırılmasın diye bizi düşünmüş firma herhal :D
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