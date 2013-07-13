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Bu kez Sony Honami "Mini" dedikoduları gündemde

5 yıl
826
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez Sony Honami

Sony'nin kamera odaklı yeni amiral gemi modeli Xperia i1 için tanıtım umutları 4 Eylül tarihindeki etkinliğe kalırken, bu kez bir mini model ile ilgili iddialar gündeme gelmeye başladı.

Kaynaklara göre Sony, iddialı özelliklere sahip Xperia i1 Mini modeli üzerinde çalışıyor ve modelin iPhone 5S ile rekabet etmesi bekleniyor.

Sony, kendi Mini felsefesini kompakt boyutta en iyi donanım olarak belirlemiş. Böylece bu trendde Samsung'un mini modellerinden önde olmayı istiyor.

Xperia i1 Mini, 4-4.3 inç arasında bir boyuta sahip olacak. İşlemci olarak ise Snapdragon 800 çözümü yer alacak. Böylece ilk kez 4.5 inç altında bir akıllı telefonda Snapdragon 800 çözümünü görebileceğiz. 

Mini versiyonun kamerası 20MP çözünürlükte olmasa da kalite olarak Xperia i1'e yakın bir seviyede olacak. 

Bunun haricinde model ile ilgili detaylı bir bilgi yok. Bilgiler sadece iddia aşamasında olmasına rağmen, geçen yıldan bu yana firma içerisinden sızdırılan bilgiler genelde doğru oluyor. Sony Xperia X1 modelinin resmi tanıtımı sonrasında Mini modeli ile ilgili daha çok bilgi internete düşecektir.

http://m.androidauthority.com/rumor-compact-sony-honami-mini-iphone-5s-243370/ Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl en beğenilen Darkimore
Darkimore
Sonyde Samsung u taklit ediyor. Bu arada sony fanlari demeden doyleyim su gecirmez tel cikartinca samsungda çıkarttı derler ya oysaki suya toza dayanıklı galaxy xcover serisi kac senedir var.

Taklit ediyor derken


Su geçirmezlik z ile ilk olmadı sony'de, geriye doğru active daha da öncesinde de c702 vardı.
DarkimoreSonyde Samsung u taklit ediyor. Bu arada sony fanlari demeden doyleyim su gecirmez tel cikartinca samsungda çıkarttı derler ya oysaki...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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yukuberk 5 yıl GoldPunch
GoldPunch
Mini bir modelde Snapdragon 800.


Siz de artık ayfonu satıp sony alsanız diyorum. Biliyorum ne zaman sony görseniz içiniz gidiyor
GoldPunchMini bir modelde Snapdragon 800.Siz de artık ayfonu satıp sony alsanız diyorum. Biliyorum ne zaman sony gö...
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tugares 5 yıl
Avorlair
başlığı gördüğümde Samsung un peşine takılıp hata yaparsın dicektim ki haberi okuduktan sonra rahatlayıp adamsın Sony fark budur dedim..

aynen çok şükür bu yıl piyasada telefon kirliliği yapmayan güzide firmalardan SONY.. Samsung gerçekten baydı artık :(
Avorlairbaşlığı gördüğümde Samsung un peşine takılıp hata yaparsın dicektim ki haberi okuduktan sonra rahatlayıp adamsın Sony fark budur dedim....
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Steve Jobs 5 yıl
4.7 olur olmasa bile 800le ne akilir yahu. Ama batarya dusunduruyor beni kucuk telefon, kucuk batarya aksami gorebilir miyiz?
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Illustrious. 5 yıl
Elmacı güzelleriyle leğenzung oval hatcılara ateşşş basmış SONY ateşşşi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony gec uyandı şimdi onlar düşünsün
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Krone 5 yıl
5S'i daha çıkmadan ezmişler. Ancak miniye rakip olur demek istemiş Sony.
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1OOOOOO 5 yıl
şu sony nokia gibi kameraya yönelse piyasayı darmaduman eder xenonlu şöyle nokia 1020 ayarında foto çeken snapdragon 800 lü.


yok satar.
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RaShhh 5 yıl
Eli küçük olanlar için iyi haber mesela benim için :)
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goro1982 5 yıl
sony i1 boyut z den daha kısa olursa mükemmel olur.
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Boldrex 5 yıl
Sony `nin tek sevmediğim yönü sabit batarya olayı
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tugares 5 yıl
Avorlair
başlığı gördüğümde Samsung un peşine takılıp hata yaparsın dicektim ki haberi okuduktan sonra rahatlayıp adamsın Sony fark budur dedim..

aynen çok şükür bu yıl piyasada telefon kirliliği yapmayan güzide firmalardan SONY.. Samsung gerçekten baydı artık :(
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BarışN 5 yıl
Telefonu 4.7" kasasına yapmasında S600 de yeter.
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Avorlair 5 yıl
başlığı gördüğümde Samsung un peşine takılıp hata yaparsın dicektim ki haberi okuduktan sonra rahatlayıp adamsın Sony fark budur dedim..
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