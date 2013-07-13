Bu kez Sony Honami "Mini" dedikoduları gündemde





Sony'nin kamera odaklı yeni amiral gemi modeli Xperia i1 için tanıtım umutları 4 Eylül tarihindeki etkinliğe kalırken, bu kez bir mini model ile ilgili iddialar gündeme gelmeye başladı.





Kaynaklara göre Sony, iddialı özelliklere sahip Xperia i1 Mini modeli üzerinde çalışıyor ve modelin iPhone 5S ile rekabet etmesi bekleniyor.





Sony, kendi Mini felsefesini kompakt boyutta en iyi donanım olarak belirlemiş. Böylece bu trendde Samsung'un mini modellerinden önde olmayı istiyor.





Xperia i1 Mini, 4-4.3 inç arasında bir boyuta sahip olacak. İşlemci olarak ise Snapdragon 800 çözümü yer alacak. Böylece ilk kez 4.5 inç altında bir akıllı telefonda Snapdragon 800 çözümünü görebileceğiz.





Mini versiyonun kamerası 20MP çözünürlükte olmasa da kalite olarak Xperia i1'e yakın bir seviyede olacak.





Bunun haricinde model ile ilgili detaylı bir bilgi yok. Bilgiler sadece iddia aşamasında olmasına rağmen, geçen yıldan bu yana firma içerisinden sızdırılan bilgiler genelde doğru oluyor. Sony Xperia X1 modelinin resmi tanıtımı sonrasında Mini modeli ile ilgili daha çok bilgi internete düşecektir.

http://m.androidauthority.com/rumor-compact-sony-honami-mini-iphone-5s-243370/