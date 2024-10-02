Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S serisi, bildiğiniz gibi Android ekosisteminde önemli bir konuma sahip. Ancak son raporlar, Samsung'un radikal bir değişime hazırlandığı gösteriyor. İddialara göre Galaxy S25, Samsung’un geleneksel üç model stratejisini son kez uygulayacağı model olabilir ve Galaxy S26 ile birlikte temel model tamamen ortadan kalkabilir.

Galaxy S25 son kompakt amiral gemisi olabilir

Kaçıranlar için Samsung Galaxy S serisi telefonlar uzun süredir üç farklı sürümle tanıtılıyor: Standart, Plus ve Ultra. Bu modeller boyutları ve kompakt yapıları ile birbirlerinden ayrılırken, Ultra sürümünün S-Pen ve daha güçlü donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise, Galaxy S24 gibi temel sürümler ne yazık ki daha büyük S24+ ve S24 Ultra kadar ilgi görmüyor.

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Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe ise, yeni raporunda Samsung’un kompakt modellerden vazgeçebileceğini belirtti. İddialara göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte standart model tamamen seriden kaldırılabilir. Bu durum, özellikle Apple’ın küçük boyutlu iPhone modellerine yanıt gelmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu olurken, Çinli üreticiler yeni küçük amiral gemisi modellerle bu alana giriş yapmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Ice Universe, Samsung’un bu segmentte özellikle önümüzdeki yıllarda daha fazla zorlanacağını, Apple’ın ise kompakt telefonlar konusunda daha sağlam bir duruş sergilediğini öne sürüyor. Kısaca Çinli üreticilerin, güçlü ve kompakt cihazlar üretme konusunda daha başarılı olduğu bir dönemde, Galaxy S25 piyasaya sürüldüğünde rekabetin gerisinde kalabilir.

Şu an için bunların henüz doğrulanmamış raporlar olduğunu unutmamak gerek. Samsung’un Galaxy S25+ modelini de kaldıracağına yönelik söylentiler ortaya atılmıştı ancak bunlar doğru çıkmadı. Galaxy S26 serisi hakkında da benzer belirsizlikler olabilir.

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