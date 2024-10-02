Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni

Galaxy S25 son kompakt amiral gemisi olabilir
Kaçıranlar için Samsung Galaxy S serisi telefonlar uzun süredir üç farklı sürümle tanıtılıyor: Standart, Plus ve Ultra. Bu modeller boyutları ve kompakt yapıları ile birbirlerinden ayrılırken, Ultra sürümünün S-Pen ve daha güçlü donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise, Galaxy S24 gibi temel sürümler ne yazık ki daha büyük S24+ ve S24 Ultra kadar ilgi görmüyor.
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe ise, yeni raporunda Samsung’un kompakt modellerden vazgeçebileceğini belirtti. İddialara göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte standart model tamamen seriden kaldırılabilir. Bu durum, özellikle Apple’ın küçük boyutlu iPhone modellerine yanıt gelmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu olurken, Çinli üreticiler yeni küçük amiral gemisi modellerle bu alana giriş yapmaya devam edecek.
Şu an için bunların henüz doğrulanmamış raporlar olduğunu unutmamak gerek. Samsung’un Galaxy S25+ modelini de kaldıracağına yönelik söylentiler ortaya atılmıştı ancak bunlar doğru çıkmadı. Galaxy S26 serisi hakkında da benzer belirsizlikler olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.