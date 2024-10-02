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    Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni

    2010 yılından bu yana hayatımızda olan Galaxy S serisi, radikal bir değişime hazırlanıyor olabilir. Son sızıntılara göre Galaxy S26 serisi, yalnızca iki modelle sınırlı olacak.
    Samsung Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S serisi, bildiğiniz gibi Android ekosisteminde önemli bir konuma sahip. Ancak son raporlar, Samsung'un radikal bir değişime hazırlandığı gösteriyor. İddialara göre Galaxy S25, Samsung’un geleneksel üç model stratejisini son kez uygulayacağı model olabilir ve Galaxy S26 ile birlikte temel model tamamen ortadan kalkabilir.

    Galaxy S25 son kompakt amiral gemisi olabilir

    Kaçıranlar için Samsung Galaxy S serisi telefonlar uzun süredir üç farklı sürümle tanıtılıyor: Standart, Plus ve Ultra. Bu modeller boyutları ve kompakt yapıları ile birbirlerinden ayrılırken, Ultra sürümünün S-Pen ve daha güçlü donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise, Galaxy S24 gibi temel sürümler ne yazık ki daha büyük S24+ ve S24 Ultra kadar ilgi görmüyor.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe ise, yeni raporunda Samsung’un kompakt modellerden vazgeçebileceğini belirtti. İddialara göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte standart model tamamen seriden kaldırılabilir. Bu durum, özellikle Apple’ın küçük boyutlu iPhone modellerine yanıt gelmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu olurken, Çinli üreticiler yeni küçük amiral gemisi modellerle bu alana giriş yapmaya devam edecek. 

    Samsung Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Ice Universe, Samsung’un bu segmentte özellikle önümüzdeki yıllarda daha fazla zorlanacağını, Apple’ın ise kompakt telefonlar konusunda daha sağlam bir duruş sergilediğini öne sürüyor. Kısaca Çinli üreticilerin, güçlü ve kompakt cihazlar üretme konusunda daha başarılı olduğu bir dönemde, Galaxy S25 piyasaya sürüldüğünde rekabetin gerisinde kalabilir.

    Şu an için bunların henüz doğrulanmamış raporlar olduğunu unutmamak gerek. Samsung’un Galaxy S25+ modelini de kaldıracağına yönelik söylentiler ortaya atılmıştı ancak bunlar doğru çıkmadı. Galaxy S26 serisi hakkında da benzer belirsizlikler olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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