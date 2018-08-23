Bu kripto para, gerçek parayla desteklenecek

Geçtiğimiz günlerde, Lihtenştayn‘da hizmet veren Union Bank AG, kendi kripto parasını oluşturacağını duyurdu.

Bu yıl dağıtılmış defter teknolojisiyle yakından ilgilenmeye başlayan Union Bank, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Söz konusu banka, "Union Bank Ödeme Koini" (UBPC) adlı bir kripto para üreteceğini açıkladı.

Union Bank tarafından yapılan açıklamada, bankanın tamamiyle bir Blockchain yatırım bankası haline gelmesi amaçlandığı söylendi.

Üretilecek olan UBPC'nin (Union Bank Ödeme Koini) İsviçre Frangı ile destekleneceği ve bu şekilde söz konusu dijital para biriminin daha istikrarlı bir yol izlemesinin amaçlandığı açıklandı.

Bankanın yönetim kurulu başkanı olan Mohammad Hans Dastmaltchi: "Amacımız dünyanın ilk Blockchain yatırım bankası olmak. Bu sayede verimliliğimizi artırmayı, maliyet tabanını düşürmeyi, müşterilerimiz ve aracılarımız için yeni gelir fırsatları yaratmaya yardımcı olan somut çözümler sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Dastmaltchi:"İtibari parayla desteklenecek olan Union Bank Ödeme Koini, uluslararası ticarete ve sınır-ötesi işlemlere olan yaklaşımı değiştirebilir." dedi.

Union Bank, aynı zamanda İsviçre merkezli bir Blockchain danışmanlık şirketi olan Verum Capital ile ortaklık halinde.

https://cointelegraph.com/news/liechtenstein-bank-issues-own-crypto-stable-coin-aims-to-become-blockchain-investment-bank