Krugman:"Bitcoin altından daha kullanışlı."

ABD'li Paul Krugman, dijital paralarla ilgili oldukça olumlu açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta katıldığı bir konferansta konuşma yapan Krugman, Bitcoin'in gelecekte değerlenebileceğini söyledi.

Ünlü ekonomist Paul Krugman, kripto para piyasası hakkında olumsuz yorum yapan isimlerden biriydi. Krugman, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada Bitcoin'in mevcut finansal sistemi üç asır geriye götürdüğünü söylemişti.

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Tom Lee gibi isimlerin de katıldığı konferansta Krugman, konuşması sırasında “altının öldüğünü” ve Bitcoin’in artık “altından daha kullanışlı” olduğunu söyledi. Tom Lee gibi isimlerin de katıldığı konferansta, konuşması sırasında “” ve’in artık “” olduğunu söyledi.



Nobel ödüllü bir ekonomist olan Krugman, konferanstaki konuşması sırasında:“Bitcoin’in ileride değerlenme ihtimali var.” dedi. Krugman, Temmuz ayında yaptığı bir konuşmada:"Bitcoin’in çözdüğü bir problem yok. Halihazırda kullandığımız sistemi 17. yüzyıldakine çevirmeye çalışıyoruz. Şu anki para sistemimiz gayet iyi işliyor." demişti.



Konuşması sırasında altın hakkında da birkaç söz söyleyen Krugman, altının "öldüğünü" ve artık çok da kullanışlı olmadığını belirtti.

https://bitcoinist.com/paul-krugman-utility-dead-gold/