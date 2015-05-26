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Bu sene iki yeni Nexus telefon görebiliriz; LG ve Huawei aksiyona hazırlanıyor

4 yıl
8,2b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu sene iki yeni Nexus telefon görebiliriz; LG ve Huawei aksiyona hazırlanıyor
Android tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil Nexus akıllı telefon için bekleyiş sürüyor. Serinin en güncel modeli olan Nexus 6, Motorola'nın hem ülkemiz hem de diğer pek çok coğrafyada aktif varlığı olmadığı için Nexus 5 kadar etkili olamadı. Bunun farkında olan Google, yenidne geniş kitlelere hitap edecek, üstelik sadece bir değil iki yeni cihaz hazırlığında.
Google'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Nexus serisinin yeni cihazlarından ilki LG imzası taşıyan 5.2-inç boyutundaki model olacak. Ana hatları itibariyle LG G4'ün iskeleti üzerinde şekillenecek olan cihazın, tasarım seviyesinde ne gibi farklar içereceği henüz bilinmese de yongada sistem platformu olarak Snapdragon 808 ile önümüze gelecek.
Nexus serisinin önceki modellerinde olduğu gibi, üreticinin kendi cihazına kıyasla daha küçük bir pil ile gelecek olan yeni Nexus, muhtemelen 2700mAh kapasiteli pilden beslenecek. Bu değer, G4 ile kıyasladığımızda küçük ama diğer taraftan Samsung Galaxy S6 gibi popüler telefonlarınkinden daha büyük batarya anlamına geliyor. Angler kod adını taşıyan telefonun yaklaşan Google IO etkinliğinde lanse edilip edilmeyeceği bilinmiyor ama düşük ihtimal olarak görünüyor.
Google'ın ikinci Nexus telefonu ise, spekülasyonları uzun süredir devam eden Huawei imzasını taşıyor. 5.7-inç ekran boyutuna sahip olacak modelin, Ascend Mate 7 iskeletini kullanması muhtemel görünüyor. Yalnız önemli bir fark olarak, Bullhead kodlu yeni telefon Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin platformundan ziyade Snapdragon 810 ile güçlendirilecek.  3500mAh kapasiteli pille donatılan telefon, Nexus 6'nın yerini alacak üstelik daha iyi ergonomi sunacak. 
Google'ın her iki yeni telefonu için de tahminimiz, alışılagelmiş Nexus lansman dönemi olan Ekim ayı civarı. Her iki cihaz da Nexus serisi için yeni donanımlar sunmanın dışında ayrıca Android M işletim sistemini kullanacak. Bu yeni sürümde Google, iki temel konu üzerine yoğunlaşıyor ki bunlar RAM kullanımı ve pil tüketimi. Google IO sonrasında geliştiricilere dağıtılması, Ağustos ayı gibi de kullanıma sunulması beklenen Android M, güncelleme politikasını da netleştirecek. 

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#Gakko_ 4 yıl en beğenilen
Abi telefon yaparlar, pil koymazlar. Pil koysalar, değiştirilemez pil koyarlar. Pili değiştirilebilir olsa, sanal düğmeler işgalci birlikler gibi ekranın bir kısmına çökerler. Android dünyası insanı dertli eder yahu. "Şu telefon, benim telefonum" diyebileceğim bi S4 GPE var, o da Amerika ile sınırlı kaldı. Hayırlısı vallahi.
Abi telefon yaparlar, pil koymazlar. Pil koysalar, değiştirilemez pil koyarlar. Pili değiştirilebilir olsa, sanal düğmeler işgalci birlikler gibi ekranın bir kı...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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crashday 4 yıl
Ekranı maksimum 1080p çözünürlükte olmalı, fazlası israf.
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slckaydemir 3 yıl
gidin başka akıllı bir icat yapın türkiye pazarından pay alamazsınız anlayın bunu artık
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aycibin 3 yıl
yine 2K olacaksa hiiiç konuşmayalım
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#Gakko_ 3 yıl
Bugün Note II siparişi verdim Hocam. LiquidSmooth ile beraber kullanmayı düşünüyorum. Değiştirilebilir pili, abartı olmayan ekran çözünürlüğü ile uzun süre idare eder beni diye düşünüyorum. :)
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1BilimAdamı 3 yıl
kompakt nexus ne zaman çıkar acaba?ilk moto x gibi
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elkarun 3 yıl
Suan elimde note 3 var . nexus 4 bir kere dondu garantiye yolladım parasini iade ettiler bu her gün donuyor tüm oyunlarda yanıyor kasıyor donuyor garanti yazılım attık deyip yolluyor. nexus4 1000 kat daha iyiydi. Nexus un tek - si ekrandan çalması idi ama nexus6 da bu işi bitirdi. ekranı 5.7 yapıp tuş ekleyecegine 5.9 -6 inç yapıp tuşları alta koydu ve oyun oynarken film izlerken ekranın daha büyük olmasını , elin tuşa değip uygulamadan çıkmasını falan engelledi.
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BekirHan 3 yıl
Nexus serisinin önce Nexus4' ünü şimdi Nexus5' ini kullanıyorum. Nexus5' i bir süre daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Nexus4' ten beri aradığım tek şey küçük boyutlu (4,5" - 4,75") bir Nexus cihazı oldu. Yani Xperia Z3 Compact anlayışında bir Nexus cihazı çıksa keşke. Sırf yazılım stabilitesini beğeniyoruz diye giderek büyüyen boyutlara mahkum olmak hiç hoş değil. Öte açıdan Nexus' lar hep iyi cihazlar oldular.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Elsa 3 yıl BekirHan
BekirHan
Nexus serisinin önce Nexus4' ünü şimdi Nexus5' ini kullanıyorum. Nexus5' i bir süre daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Nexus4' ten beri aradığım tek şey küçük boyutlu (4,5" - 4,75") bir Nexus cihazı oldu. Yani Xperia Z3 Compact anlayışında bir Nexus cihazı çıksa keşke. Sırf yazılım stabilitesini beğeniyoruz diye giderek büyüyen boyutlara mahkum olmak hiç hoş değil. Öte açıdan Nexus' lar hep iyi cihazlar oldular.

LG gibi 5.5 ekranı iPhone 6 kadar kasaya sığdırırlarsa kullanışsız olması için sebep yok, gayet taşınabilir
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El_domingo 3 yıl
burda fiyat aralığıda onemli nexus 6 daki gibi yuksek fiyat bu cihazı sattırmaz..
mantıklı bi tasarım ve fiyat aralığıyla ise bu cihazlar ise tek olur..
kalıdıkı belirtilen ekran olculer gayet makul ve bence olması gereken aralıklar..
(apple ın yaptıgı gibi tek elle kullanılacak bir telefon bide phablet segmenti bi telefon..) ayrıca android one programı varki az gelişmiş ulkerlerde fiyat performansı iyi oranda saglıyor...cevremde tavsiyemi soranlar tek onerim simdilik android one..
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crashday 4 yıl
Ekranı maksimum 1080p çözünürlükte olmalı, fazlası israf.
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doctor_bey 4 yıl
Tasarımlar LG ve Huawei'nin cihazlarıyla aynı mı olacak yani? Aynı yapı üstüne kurulacak diyor ya, sorma gereği duydum.
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Mr. Jingles 4 yıl
Hayal kırıklığı ile gelecek anlaşılan. Snapdragon koyma be arkadaş. Samsung ile anlaşma yap. Koy Exynos 64 bit'liği ekranjı 1080p yap. İşte alacağım cihaz olsun. Sırf işlemcisi yüzünden yine alınmaz. İşlemcilerin sorunlu olduğu ayan beyan ortadayken nedir bu Snapdragon kullanma hastalığı insanın aklı almıyor.
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ICromwelleI 3 yıl doctor_bey
Lg olucak cihaz için G4 denmiş ondan ilham alınacak aynı olmaz tamamen plastik kasa sd kart yok batarya çıkarılamıyor bunlar olmaz G4'de bu özellikler var kısaca Google G4'deki olan her şey olsun derse olabilir. Huawei cihazı ise Mate 7 değil Mate 8'den ilham alıcak bununla ilgili herhangi bir bilgi yazmamış bende hep Mate 8 den ilham alıncak diye okudum kaldıki Metal kasa Gelişmiş parmak izi büyük batarya vede sd kart girişi olucak mate 8 de. Google eğer bunları baz alarak yaparsa 5.7 ıcnhlık cihaz güzel olabilir metal kasalı gibi ve ekran kasa oranı muazzam olur fakat hiç güvenmiyorum desem yeridir bire bir aynı olmaz sanırım.

Sızan görüntülerde Mate 8 böyle gözüküyor Mate 7'de ilham alsa hemen hemen aynı farketmiyor ama ben genel olarak çoğu haberde mate 8 olarak okudum. İki cihazda türkiyeye girer zaten S810 cihazın büyük ihtimal frekans hızları düşürülür.

phonearena.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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swat882 4 yıl
G4 ile aynı özellikler de olup full HD ekran ile gelse ne olur sanki???
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einhander 4 yıl
810 la gelmesı kotu oldu ısınma problemı yuzunden cekınıyorum
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GenkaNuan 4 yıl
G4'den uzak olsun nexus 5in g2le alakası yoktu efsane oldu. Keşke huawei de İNSANCIL bir ekran büyüklüğünde telefon üretse. Huaweinin tasarımı daha güzel olacaktır diye düşünmekteyim
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Hafıza en az 23gb olmalı.
Büyük ihtimal pil değişmeyecek.
Sd kart girişide olmayacak.

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