Bu sene iki yeni Nexus telefon görebiliriz; LG ve Huawei aksiyona hazırlanıyor

Android tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil Nexus akıllı telefon için bekleyiş sürüyor. Serinin en güncel modeli olan Nexus 6, Motorola'nın hem ülkemiz hem de diğer pek çok coğrafyada aktif varlığı olmadığı için Nexus 5 kadar etkili olamadı. Bunun farkında olan Google, yenidne geniş kitlelere hitap edecek, üstelik sadece bir değil iki yeni cihaz hazırlığında.

Google'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Nexus serisinin yeni cihazlarından ilki LG imzası taşıyan 5.2-inç boyutundaki model olacak. Ana hatları itibariyle LG G4'ün iskeleti üzerinde şekillenecek olan cihazın, tasarım seviyesinde ne gibi farklar içereceği henüz bilinmese de yongada sistem platformu olarak Snapdragon 808 ile önümüze gelecek.

Nexus serisinin önceki modellerinde olduğu gibi, üreticinin kendi cihazına kıyasla daha küçük bir pil ile gelecek olan yeni Nexus, muhtemelen 2700mAh kapasiteli pilden beslenecek. Bu değer, G4 ile kıyasladığımızda küçük ama diğer taraftan Samsung Galaxy S6 gibi popüler telefonlarınkinden daha büyük batarya anlamına geliyor. Angler kod adını taşıyan telefonun yaklaşan Google IO etkinliğinde lanse edilip edilmeyeceği bilinmiyor ama düşük ihtimal olarak görünüyor.

Google'ın ikinci Nexus telefonu ise, spekülasyonları uzun süredir devam eden Huawei imzasını taşıyor. 5.7-inç ekran boyutuna sahip olacak modelin, Ascend Mate 7 iskeletini kullanması muhtemel görünüyor. Yalnız önemli bir fark olarak, Bullhead kodlu yeni telefon Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin platformundan ziyade Snapdragon 810 ile güçlendirilecek. 3500mAh kapasiteli pille donatılan telefon, Nexus 6'nın yerini alacak üstelik daha iyi ergonomi sunacak.

Google'ın her iki yeni telefonu için de tahminimiz, alışılagelmiş Nexus lansman dönemi olan Ekim ayı civarı. Her iki cihaz da Nexus serisi için yeni donanımlar sunmanın dışında ayrıca Android M işletim sistemini kullanacak. Bu yeni sürümde Google, iki temel konu üzerine yoğunlaşıyor ki bunlar RAM kullanımı ve pil tüketimi. Google IO sonrasında geliştiricilere dağıtılması, Ağustos ayı gibi de kullanıma sunulması beklenen Android M, güncelleme politikasını da netleştirecek.