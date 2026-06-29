Hibrit araçlarda ezber bozacak sistem: Motor ve tekerlekler ayrılıyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Faraday Future, hibrit güç aktarma sistemlerini daha verimli ve daha az karmaşık hale getirmeyi hedefleyen yeni bir teknoloji için ABD'de patent aldı. Şirket, iştiraki AIHER aracılığıyla aldığı “Menzil Uzatıcı Hibrit Şanzıman Sistemi” (REHT) adlı patent ile hibrit araçları daha basit, daha hafif ve daha akıllı hale getirebilir.

Motor ve tekerlekler birbirinden bağımsız çalışabiliyor

Geleneksel hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalışmasını sağlayan karmaşık dişli, kavrama ve aktarma mekanizmaları kullanılıyor. Bu yapı hem maliyet hem de ağırlık artışına neden olurken güç kaynakları arasında geçişlerde tepki süresini de olumsuz etkileyebiliyor.

Faraday Future'un geliştirdiği yeni mimari ise içten yanmalı motoru, jeneratör-elektrik motorunu ve tekerlekleri birbirinden mekanik olarak ayırıyor. Böylece sistem, farklı sürüş senaryolarına daha esnek şekilde uyum sağlayabiliyor ve güç kaynaklarının aynı anda veya bağımsız olarak çalışmasına imkan tanıyor.

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Patent kapsamında geliştirilen sistemde içten yanmalı motor, jeneratör-elektrik motoru ve diferansiyel yeni bir şanzıman mimarisiyle birbirine bağlanıyor. Birden fazla kavrama ve mil yapısı kullanan bu tasarım, motor, jeneratör ve tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı gerektiğinde ayırabiliyor. Böylece tüm güç kaynakları aynı anda ya da birbirinden bağımsız şekilde aracı hareket ettirebiliyor.

AIHER platformunun temelini oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Faraday Future, Mart 2025'te tanıttığı Future AIHER girişimini dünyanın ilk yapay zeka destekli hibrit menzil uzatıcı güç aktarma sistemi şirketi olarak tanımlamıştı. Girişim, özellikle EREV (menzil uzatıcı elektrikli araç) sınıfındaki araçlar için yapay zeka destekli menzil uzatma sistemleri geliştiriyor.

Şirket, iki amiral gemisi çözümü üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki Super AI Hybrid Extended-Range System, diğeri ise Super AI Extended-Range System olarak adlandırılıyor. Bu sistemlerin, klasik hibrit mimariler ile menzil uzatıcı elektrikli araç konseptini bir araya getirerek menzil, enerji optimizasyonu ve sistem entegrasyonunda yeni bir yaklaşım sunması hedefleniyor. Şirket, yapay zeka destekli hibrit güç aktarma sistemlerinin gelecekte FF ve FX serisi modellerde kullanmayı planlıyor.

Faraday Future, gerekli stratejik veya orta-uzun vadeli yatırım finansmanının sağlanması halinde FX Super One modelinin ilk seri üretim teslimatlarını 800V tamamen elektrikli (BEV) veya AIHER hibrit versiyonuyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Finansman sağlanırsa şirket, 9 ila 28 ay içerisinde AIHER hibrit versiyonlarını teslim edebileceğini vurguluyor.

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Hibrit araçlarda devrimsel sistem: Motor ve tekerlekler ayrılıyor

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