Hibrit araçlarda ezber bozacak sistem: Motor ve tekerlekler ayrılıyor

Motor ve tekerlekler birbirinden bağımsız çalışabiliyor
Geleneksel hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalışmasını sağlayan karmaşık dişli, kavrama ve aktarma mekanizmaları kullanılıyor. Bu yapı hem maliyet hem de ağırlık artışına neden olurken güç kaynakları arasında geçişlerde tepki süresini de olumsuz etkileyebiliyor.
Faraday Future'un geliştirdiği yeni mimari ise içten yanmalı motoru, jeneratör-elektrik motorunu ve tekerlekleri birbirinden mekanik olarak ayırıyor. Böylece sistem, farklı sürüş senaryolarına daha esnek şekilde uyum sağlayabiliyor ve güç kaynaklarının aynı anda veya bağımsız olarak çalışmasına imkan tanıyor.
Patent kapsamında geliştirilen sistemde içten yanmalı motor, jeneratör-elektrik motoru ve diferansiyel yeni bir şanzıman mimarisiyle birbirine bağlanıyor. Birden fazla kavrama ve mil yapısı kullanan bu tasarım, motor, jeneratör ve tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı gerektiğinde ayırabiliyor. Böylece tüm güç kaynakları aynı anda ya da birbirinden bağımsız şekilde aracı hareket ettirebiliyor.
AIHER platformunun temelini oluşturuyor
Şirket, iki amiral gemisi çözümü üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki Super AI Hybrid Extended-Range System, diğeri ise Super AI Extended-Range System olarak adlandırılıyor. Bu sistemlerin, klasik hibrit mimariler ile menzil uzatıcı elektrikli araç konseptini bir araya getirerek menzil, enerji optimizasyonu ve sistem entegrasyonunda yeni bir yaklaşım sunması hedefleniyor. Şirket, yapay zeka destekli hibrit güç aktarma sistemlerinin gelecekte FF ve FX serisi modellerde kullanmayı planlıyor.
Faraday Future, gerekli stratejik veya orta-uzun vadeli yatırım finansmanının sağlanması halinde FX Super One modelinin ilk seri üretim teslimatlarını 800V tamamen elektrikli (BEV) veya AIHER hibrit versiyonuyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Finansman sağlanırsa şirket, 9 ila 28 ay içerisinde AIHER hibrit versiyonlarını teslim edebileceğini vurguluyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/faraday-future-hybrid-transmission-system-patent https://www.businesswire.com/news/home/20260625737794/en/Faraday-Future-Secures-U.S.-Patent-for-Hybrid-Extended-Range-Transmission-System-for-Future-Usage-in-Its-Vehicle-Lineup-That-Will-Enable-Robust-Range-Extension-and-Reduce-Mechanical-Complexity Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş