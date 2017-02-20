TEI, "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" için genç mühendisleri işe alacak

"Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" kapsamında helikopterin güç sistemini, yani motorunu geliştirme görevini TEI üstlendi. Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda yerli helikopter üretimi konusunda başlatılan çalışmalar neticesinde TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ile önemli bir anlaşma imzalandı. Buna görekapsamında helikopterin güç sistemini, yani motorunu geliştirme görevini TEI üstlendi.

Ayrıca Bkz.

"".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek"

Vakit kaybetmeden gerekli hazırlıkları yapmaya başlayan şirket, bu projede görev almak isteyen genç mühendisler için iş ilanı yayınladı. Ankara, Eskişehir ve İstanbul ofislerinde görevlendirilmek üzere modelleme, analiz, deneysel test ve tasarım tecrübesine sahip mühendisler arayan TEI, ilana başvuracak kişilerin not ortalamasının en az 2.70 ve yabancı dil notunun ise en az 70 olmasını istiyor.

Aerodinamik tasarım ve HAD, yanma, mekanik tasarım, termal sistemler ve soğutma, gerilme ve ömür analizleri, havacılık itki sistemleri için malzemeler, kontrol ve yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, performans mühendisliği ve ürün yönetim alanlarında tecrübeli adayların özgeçmişlerini "Milli Helikopter Motorum" konu başlığı ile "hr@tei.com.tr" adresine göndermeleri gerekiyor. TEI yayınladığı açıklama ile 2017 yılı içerisinde 207 beyaz yaka ve 167 teknisyen olmak üzere toplam 374 kişiye iş imkanı sağlayacağını duyurdu.