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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TEI, "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" için genç mühendisleri işe alacak

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), ülkemizin ilk Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nde çalışmak isteyen genç mühendisler için iş ilanı yayınladı. Aranan nitelikler ve başvuru adresi haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
38
Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda yerli helikopter üretimi konusunda başlatılan çalışmalar neticesinde TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ile önemli bir anlaşma imzalandı. Buna göre "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" kapsamında helikopterin güç sistemini, yani motorunu geliştirme görevini TEI üstlendi.
Ayrıca Bkz. "".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek"
Vakit kaybetmeden gerekli hazırlıkları yapmaya başlayan şirket, bu projede görev almak isteyen genç mühendisler için iş ilanı yayınladı. Ankara, Eskişehir ve İstanbul ofislerinde görevlendirilmek üzere modelleme, analiz, deneysel test ve tasarım tecrübesine sahip mühendisler arayan TEI, ilana başvuracak kişilerin not ortalamasının en az 2.70 ve yabancı dil notunun ise en az 70 olmasını istiyor.
Aerodinamik tasarım ve HAD, yanma, mekanik tasarım, termal sistemler ve soğutma, gerilme ve ömür analizleri, havacılık itki sistemleri için malzemeler, kontrol ve yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, performans mühendisliği ve ürün yönetim alanlarında tecrübeli adayların özgeçmişlerini "Milli Helikopter Motorum" konu başlığı ile "hr@tei.com.tr" adresine göndermeleri gerekiyor. TEI yayınladığı açıklama ile 2017 yılı içerisinde 207 beyaz yaka ve 167 teknisyen olmak üzere toplam 374 kişiye iş imkanı sağlayacağını duyurdu.

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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Forumda her şeye kulp takan,her şeyin en iyisini bilen arkadaşların müracaat etmelerini bekliyorum.
Bakalım masa başında akıl vermek gibi oluyor mu bu işler?
Forumda her şeye kulp takan,her şeyin en iyisini bilen arkadaşların müracaat etmelerini bekliyorum.Bakalım masa başında akıl vermek gibi oluyor mu bu işler?...
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3 Yanıt Yanıtla +70
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=PistoLeRo= 2 yıl
Evet forumdaki mühendisler gidip başvursun. Malum çok biliyorlar herşeyi
1 Yanıt Yanıtla +15
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stalker(1979) 2 yıl
Bizim Türk insanını mutlu etmek imkansız demek ki :D Motorunu yapsak bu sefer yakıtını niye yurt dışından alıyoruz derler :D
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superminator 2 yıl
İlan çok amatörce olmuş. İngilizce kısımda da yanlışlık var.
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aerosoldreams 2 yıl
Arkadaşlar TEI yıl sonuna kadar 200 mühendis alımı yapacak. Bilginiz olsun. Proje oldukça ciddi. Şirket gerek maaş gerek imkanları bakımından oldukça tatmin edici. Alımlar çoğunlukla Eskişehir'deki ana yerleşkeye oluyor. Ama bu proje kapsamında İstanbul ve Ankara ofislerine de alım olacak.
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Last Troll Bender 2 yıl
akp gençlik kolları bunu beğendi.
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shegenli chingen 2 yıl
üstün zekalı papaz eriğini imam eriğine dönüştüren kardeşimizi alsınlar ancak o yapar bunu...forumdaki gençlere laf etmeyin onlar aktrol ocaklarına kayıtlı değil puanları 100 olsada işe almazlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 2 yıl shegenli chingen
shegenli chingen

üstün zekalı papaz eriğini imam eriğine dönüştüren kardeşimizi alsınlar ancak o yapar bunu...forumdaki gençlere laf etmeyin onlar aktrol ocaklarına kayıtlı değil puanları 100 olsada işe almazlar

Bilim ülkelerinde eğer bir öğrenci papaz eriğini imam eriğine çeviren proje yapsa o öğrenciyle kimse alay etmez. güzel olmuş devam et derler. Öğrencilerin projeleriyle alay eden yobazlar olduğu sürece bilim ülkesi olamayacağız.
2 Yanıt Yanıtla +2
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eSSelamuAleykum 2 yıl
bu memleketten bi cacık olmaz
dağılın hadi
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Biyturs_OnSr 2 yıl eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum
bu memleketten bi cacık olmaz
dağılın hadi

Tepkiniz makaleye mi, yorumlara mı ?
1 Yanıt Yanıtla
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exeter 2 yıl
Bende mühendisim ve altımda 6 tane mühendis var. Gelip gecenler bunlara dahil degil daha. Bir tanesi geldi su anda ASELSAN da çalışmakta. Adama bina izometrisi aldiramadim, izometrik cizim cizdiremedim. Adam sadece optik kablo bilgisi ile alindi ASELSAN a. not ortalamasi 3.15 idi. Hak mi bence hak değil. mühendisligin 1. kuralı teknik resim okuyabilmek...
1 Yanıt Yanıtla
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trakyAli-1986 2 yıl exeter
Balık ile kaplana su ağaca çıkarsanız mezunsunuz derseniz bu balık için haksızlık olmaz mı?

Yada su havuzda kim daha hızlı yuzecek derseniz kaplan için haksızlık olmaz mı?

Ülkemizde bu yanlış her daim var herkes herşeyi bilmek zorunda değil. Alan bilgisi olmalı insanda yapabildiği becerisi olan alanda yürümeli.

Sizin bildiğinizi yapamayan kişi bilgisiz dir mantığıni bırakın. O bilgisiz diye gördüğünüz kişi sizin bilmediğiniz bir şeye hakim ise sizde mi bilgisiz olacaksınız.

Hakkımızda herşeyi biliyor ya diye övünç ve gururlanma yanlışı var herşeyi bilemezsiniz önemi olan az ama doğdu şeyleri bilmek.
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Kunt1903 2 yıl
2.70 nedir yav ben vakıf üniversitesi de okuyorum fazladan 2 ders almak için 3.00 ortalama istiyor adamlar bu denli önlem proje için 2.70 diyor ODTÜ İTÜ Boğaz İçi Yıldız daki adamla Balıkesir üni Gümüşhane üni bir mi mühendis mi arıyorsunuz adam mı kayırıyorsunuz anlamadım ki?
Bana soracak olursanız da mühendis ortalama kasmak ile olmuyor aradığın kriterlere uygun sınav hazırlarsın bu sınavda mühendislik okuyan kişiler girer başarılı olanı pratikte bir sınava daha sokarsın bundan da başarılı olanı sözlü mülakat ile projeye kabul edersin. 2.70 ortalama yap benim gözümde sen mühendisin saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +3
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aerosoldreams 2 yıl Kunt1903
Kunt1903
2.70 nedir yav ben vakıf üniversitesi de okuyorum fazladan 2 ders almak için 3.00 ortalama istiyor adamlar bu denli önlem proje için 2.70 diyor ODTÜ İTÜ Boğaz İçi Yıldız daki adamla Balıkesir üni Gümüşhane üni bir mi mühendis mi arıyorsunuz adam mı kayırıyorsunuz anlamadım ki?
Bana soracak olursanız da mühendis ortalama kasmak ile olmuyor aradığın kriterlere uygun sınav hazırlarsın bu sınavda mühendislik okuyan kişiler girer başarılı olanı pratikte bir sınava daha sokarsın bundan da başarılı olanı sözlü mülakat ile projeye kabul edersin. 2.70 ortalama yap benim gözümde sen mühendisin saçmalık.

Merak etme mülakatlarda adayları elekten güzelce geçiriyorlar. Ortalama konusuna çok takılmayın. İTÜ, ODTÜ gibi üniversite mezunları için o ortalamalar esnetilebiliyor. Burada CV önemli tabi.
Diğer bir husus ise bazı savunma sanayi şirketleri mesela Roketsan bilindik üniversitelerden mezun olmayanlar için en az 3.0 ortalam istiyor. Arada istisnalar olabilir ama durum böyle.
Ayeıca bu proje ile ilgili bugün ve yarın İTÜ Uçak Uzay Fakültesinde TEI'nin standı olacak. Proje hakkında sunum da olacak. Kaçırmayın derim.
Çünkü bizzat geçen yıl TAI İTÜ'de uçak uzay fakültesinde milli muharip uçak projesi için mülakat yapmıştı ve işe alınanlar olmuştu.
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=PistoLeRo= 2 yıl
Evet forumdaki mühendisler gidip başvursun. Malum çok biliyorlar herşeyi
1 Yanıt Yanıtla +15
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BekirHan 2 yıl =PistoLeRo=
=PistoLeRo=

Evet forumdaki mühendisler gidip başvursun. Malum çok biliyorlar herşeyi

Belki bu tarz firmalarda halihazırda çalışanlarımız vardır, ne dersin?
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1BilimAdamı 2 yıl
Bölümün sitesinde paylaşıldı zaten,4.sınıf olsaydım direk başvururdum.Notlar önemli,ing daha önemli.
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