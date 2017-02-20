".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek

Kısa süre önce İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirilen Türkiye DNS Forumu'nda konuşan BTK Başkanı Sayan, yakın zamanda alan adlarıyla ilgili önemli bir değişikliğin yapılacağını açıkladı. Buna göre gerçekleştirilecek düzenlemeyle birlikte ".tr" uzantısına sahip alan adları için evrak zorunluluğu kaldırılacak.

Şu an yürürlükte olan uygulamada "com.tr" , "net.tr" ve "org.tr" alan adları için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (sicil tasdiknamesi ya da ticari sicil gazetesi), ticaret odası (faaliyet belgesi, ticari sicil belgesi, oda sicil kayıt sureti) ya da Türk Patent Enstitüsü (marka tescil veya marka başvuru belgesi) gibi kurumlardan alınacak belgelerle başvuru yapılabiliyor. Markanın kendisine ait olduğunu resmi evraklarla kanıtlayanlar boşta olan ".tr" uzantılı web adreslerini kullanabiliyor.

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Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle yukarıda bahsedilen evraklara gerek duymadan "ilk gelen alır" prensibiyle ".tr" domain sahibi olabilmek mümkün hale gelecek. Her ne kadar ".tr"nin yaygınlaştırılması adına önemli bir girişim olsa da bu durum kullanıcılar için güvenlik zafiyetleri ortaya çıkarabilir. Zira web sitelerinin ".tr" uzantısına sahip olması, resmi belge zorunluluğu yüzünden ziyaretçilerde güvenli olduğu imajı yaratıyor. Kötü niyetli kişilerin açacakları benzer siteler kişisel veri hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi problemleri doğurabilir. Bakan Sayan detayların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve evrak zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağının henüz belli olmadığını söyledi.