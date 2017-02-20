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".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamayla ".tr" uzantısına sahip alan adları için evrak zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirilen Türkiye DNS Forumu'nda konuşan BTK Başkanı Sayan, yakın zamanda alan adlarıyla ilgili önemli bir değişikliğin yapılacağını açıkladı. Buna göre gerçekleştirilecek düzenlemeyle birlikte ".tr" uzantısına sahip alan adları için evrak zorunluluğu kaldırılacak.

Şu an yürürlükte olan uygulamada "com.tr" , "net.tr" ve "org.tr" alan adları için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (sicil tasdiknamesi ya da ticari sicil gazetesi), ticaret odası (faaliyet belgesi, ticari sicil belgesi, oda sicil kayıt sureti) ya da Türk Patent Enstitüsü (marka tescil veya marka başvuru belgesi) gibi kurumlardan alınacak belgelerle başvuru yapılabiliyor. Markanın kendisine ait olduğunu resmi evraklarla kanıtlayanlar boşta olan ".tr" uzantılı web adreslerini kullanabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı"
Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle yukarıda bahsedilen evraklara gerek duymadan "ilk gelen alır" prensibiyle ".tr" domain sahibi olabilmek mümkün hale gelecek. Her ne kadar ".tr"nin yaygınlaştırılması adına önemli bir girişim olsa da bu durum kullanıcılar için güvenlik zafiyetleri ortaya çıkarabilir. Zira web sitelerinin ".tr" uzantısına sahip olması, resmi belge zorunluluğu yüzünden ziyaretçilerde güvenli olduğu imajı yaratıyor. Kötü niyetli kişilerin açacakları benzer siteler kişisel veri hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi problemleri doğurabilir. Bakan Sayan detayların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve evrak zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağının henüz belli olmadığını söyledi.

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nokta_28 2 yıl en beğenilen
Yeni bir dolandırıcılık sistemi icad ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun...
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reshthesucker 2 yıl ozbey08
ozbey08

donanımhaber.co.tr adresini alsam mı? veyahut google.com.tr
facebook.com.tr

google.com.tr zaten mevcut
1 Yanıt Yanıtla +12
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xmen121 2 yıl
Güzel olmuş
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murat204 2 yıl
olayın diğer tarafı:
tr uzantısı
şey gibi oldu...
İtibarı nedir ki, ben onu alayım?
Kim itibar edecek?

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ilonglife 2 yıl
her şeyin içine etmek zorunda mısınız
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programmer_onur 2 yıl
.nic.tr ye göre şu an şirket olmadan da alınabiliyor. Marka başvurusu dışında kişisel başvuru da kabul ediliyor. Bir tezatlık var.
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Neo59 2 yıl
Bu com.tr uzantısından devletin kasasına para giriyormu, giriyorsa bu yapılanın nedeni belli.
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Neyinkafasi 2 yıl
Ya bırakın dolandırıcılık olurmuş adam torrent sitesini belgeli tescillemiş almak isteyen zaten alıyordu.
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Feel The Difference 2 yıl
Çok kötü karar be
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DH Misafiri 2 yıl
Bence bu biraz saçma olmuş.
Ayrıca, domainler çok iyi para edecek diyenlere katılmıyorum.
Arama motorlarında sıralamada yoksan, istersen en güzel isim ol farketmez.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
çok büyük bir gelişme
bilişim sektörü adına dünyada eşi benzeri olmayan bir adım. ulan adam şunu açıklamaya utanır be. yattığınız yerden milleti soyarak milyarlarca maaş alıyosunuz ortaya koyduğunuz tek şey tr uzantısı bilmem ne olacakmış. Allah belanızı versin. Tek dileğim budur.
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mbs02 2 yıl
Rekabet şimdi başlıyor. Öyle domainler öyle para edecek ki.......
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