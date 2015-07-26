Bu yıl için de iPad Air ve iPad mini sesleri

Uzun süredir Apple'ın iPad tanıtım döngüsünde değişikliğe gideceği ve bu yıl iPad mini yerine iPad Pro adında 12.9 inçlik bir tablet tanıtılacağı gündeme geliyor. Ancak son dönemde iPad mini iddiaları yeniden gündeme gelmeye başladı.





Gündeme gelen yeni bilgilere göre bu yıl da yeni nesil iPad mini modeli olacak. iPad mini 4 modeli iPad Air 2 modelinin küçültülmüş bir hali olacak. Aynı tasarımı benimseyecek olan modelde A8 yongaseti yer alacak. Ayrıca parlatılmış ve yansıtma yapmayan ekran kaplaması ile yeni bir 8MP çözünürlüğünde iSight kamera da yer alacak.





Geçen yıl iPad Air 2 modeli ile kalınlık değerini 6.1mm seviyesine indiren ve beğeni toplayan Apple, iPad mini serisinde de artık aynı kalınlık değeri ile devam edecek. Böylece her iki seride de 6.1mm kalınlık değeri söz konusu olacak.





iPad Air 3 modelinde ise Apple'ın radikal bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Model iPad Air 2 ile aynı çizgileri taşıyacak. Daha güçlü A9X ile donatılacak olan modelde bunun haricinde neler olacağı bilinmiyor.





iPad Pro ile ilgili da yeni iddialar var. Sonbahar döneminde iPad Air 3, iPad mini 4 ve iPad Pro şeklinde üç yeni modelin tanıtılacağı ve ardından da üçlünün piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

http://appleinsider.com/articles/15/07/25/rumor-apples-ipad-mini-4-will-be-a-miniature-ipad-air-2-could-launch-alongside-ipad-air-3