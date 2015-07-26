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Bu yıl için de iPad Air ve iPad mini sesleri

3 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl için de iPad Air ve iPad mini sesleri

Uzun süredir Apple'ın iPad tanıtım döngüsünde değişikliğe gideceği ve bu yıl iPad mini yerine iPad Pro adında 12.9 inçlik bir tablet tanıtılacağı gündeme geliyor. Ancak son dönemde iPad mini iddiaları yeniden gündeme gelmeye başladı. 

Gündeme gelen yeni bilgilere göre bu yıl da yeni nesil iPad mini modeli olacak. iPad mini 4 modeli iPad Air 2 modelinin küçültülmüş bir hali olacak. Aynı tasarımı benimseyecek olan modelde A8 yongaseti yer alacak. Ayrıca parlatılmış ve yansıtma yapmayan ekran kaplaması ile yeni bir 8MP çözünürlüğünde iSight kamera da yer alacak. 

Geçen yıl iPad Air 2 modeli ile kalınlık değerini 6.1mm seviyesine indiren ve beğeni toplayan Apple, iPad mini serisinde de artık aynı kalınlık değeri ile devam edecek. Böylece her iki seride de 6.1mm kalınlık değeri söz konusu olacak. 

iPad Air 3 modelinde ise Apple'ın radikal bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Model iPad Air 2 ile aynı çizgileri taşıyacak. Daha güçlü A9X ile donatılacak olan modelde bunun haricinde neler olacağı bilinmiyor. 

iPad Pro ile ilgili da yeni iddialar var. Sonbahar döneminde iPad Air 3, iPad mini 4 ve iPad Pro şeklinde üç yeni modelin tanıtılacağı ve ardından da üçlünün piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.  

http://appleinsider.com/articles/15/07/25/rumor-apples-ipad-mini-4-will-be-a-miniature-ipad-air-2-could-launch-alongside-ipad-air-3 Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen
Seneye de çıkacakmış kesin bilgi
1 Yanıt Yanıtla +18
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myhotyro 3 yıl
BekirHan
Çarkları döndürmekte zorlanıyorlar ki onlarda her sene yeni model furyasının müdavimi oldular. Eskiden 2 sene beklerdik yeni bir iphone için.

Hangi yeni iPhone modeli 2 sene bekledi bi desene. Laf olsun torba dolsun, nolcak.
BekirHanÇarkları döndürmekte zorlanıyorlar ki onlarda her sene yeni model furyasının müdavimi oldular. Eskiden 2 sene beklerdik yeni bir iphone...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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nightsoldier 3 yıl
İpad pro denilen model, ipadden ğretkenlik anlamında farklı şeyler sunması lazım. İpadin ekran oranı videolarda sınıfta kalıyor. Proda sadece ekranı daha da büyütülmüş bir ipad olacaksa kalsın.
İpad pro denilen model, ipadden ğretkenlik anlamında farklı şeyler sunması lazım. İpadin ekran oranı videolarda sınıfta kalıyor. Proda sadece ekranı daha da bü...
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This Is My Destiny 3 yıl
Bence air 3 gereksiz bir cihaz olur zira air 2'den daha güzel olamaz yani hiç bir insan oğlu air2 'den iyi bir tablet yapamaz bence eksiksiz.Kusursuz

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DH Misafiri 3 yıl
Hep aynı tasarım adamlar iki değişiklik yapıyor dünyanın parasini istiyorlar sadece apple değil diğer firmalar da öyle millet biraz karşı çıksa ama işte zor
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El_domingo 3 yıl
tabletten beklenti ve kullanım telefonlardan farklı hdmi ,usb bellek ve diğer baglantı ozellikleri ve tabi fiyat tablet seciminde daha onemli .
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casperfriendly 3 yıl
Belki klişe olacak. Ancak tablet deyince İ P A D diğerleri hakikaten İ P A D'in yanına köşesine yaklaşamaz. Telefonlar için aynısını diyemem. Lâkin tablet için tüm yüreklilikle söyleyebilirim.
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BekirTemel 3 yıl
2 yılda bir tablet çıkaracaklarını sanmıyorsunuz gherhalde air 2 nin işlemcisini 0.1 GHz çoğaltıp Önümüze sürecekler kısaca
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0MG90 3 yıl
iPad 2'yi 1 yıl daha kullanıcam galiba, Air 2 çok iyi tablet bakalım diğerleri ne olacak
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huseyincarnege 3 yıl
nasılsa alıyo diyo adam ben ne yapsam alcaklar akıllı kenefte yapsam alcaklar diyo
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Telefon ve bu tip küçük teknoloji aletleri her sene üst modelini çıkarıyor zaten. Önemli olan kalıcılık, uzun ömürlülük ve kullanım kolaylığı.
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Mr xXx 3 yıl
Telefonu anlarım da, tabletin her sene yenilenmesi gereksiz..
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casperfriendly 3 yıl
Mini'ye a8x yahut a9x koymayacaklarsa; hiç gelmesin. Kaldı ki, ram muhakkak 2 gb olmalı.
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Şeker Hapı 3 yıl
Şu miniyi adam gibi son donanımla çıkarsınlar kimse keriz değil
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