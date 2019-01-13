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Bu yılın ilk çeyreğinde 4 Xiaomi cihazı daha Android Pie güncellemesi alıyor

Xiaomi bu yılın ilk çeyreğinde Redmi Note 5, Mi 6X, Redmi S2 ve Redmi 6 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
5,5b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla tanınıyor. 2018 yılı sona ermeden pek çok cihazına Android Pie güncellemesini ulaştırmış olan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 4 cihazı için daha Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacak.
Resmi MIUI forumunda yayınlanan bir açıklamaya göre, Xiaomi, Redmi Note 5, Mi 6X, Redmi S2 ve Redmi 6 Pro'nun Android Pie güncellemeleri için test sürecini başlatmış durumda ve güncellemeler yılın ilk çeyreğinde kullanıcılara ulaşmış olacak. 

Mi 6X, Redmi S2 ve Redmi 6 Pro piyasaya Android Oreo ile sürüldüklerinden dolayı Android 9 Pie güncellemesi almaları oldukça doğal. Ancak Redmi Note 5, Android 7.1.2 ile piyasaya sürülmüştü. Bu bakımdan güncelleme alması oldukça sevindirici.
Bahsi geçen cihazlar için Android Pie güncellemesi ilk olarak Çin'de yayınlanmaya başlayacak ve güncelleme kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaştırılacak.
https://www.gizmochina.com/2019/01/13/xiaomi-to-bring-android-pie-to-the-redmi-note-5-redmi-6-pro-and-more-opens-beta-registrations/ Yorum Yaz
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benhuraxu 4 ay en beğenilen
Mi 6 üvey evlat mı?
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Bloodin 4 ay
Bir EU beta kullanıcısı olarak (ki bilen bilir EU rom, orjinal Çin Beta romu üzerine kuruludur, yani orijinal roma güncelleme gelmezse, EU roma da gelmez) Xiaomi'yi güncelleme konusunda her zman takdir ettim, Android güncellemesi vermese de MIUİ güncellemesi veriyor her daim, bir Android 6 kullanıcısı olarak en son güncelleme olan ve her hafta güncellenen MIUI 10 sayesinde daha üst Androidlerin eksikliğini ne yaşadım ne de hissettim, telefonum sürekli akıcı ve sorunsuz (Redmi Pro)
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zwanzig 4 ay
Aaaa telefonuma güncelleme mi gelecekmiş

Umarım düzgün bir güncelleme olur. Zenfone 2ye verilen 6.0 güncellemesi gibi olacaksa hiç vermesinler. Xiaomi den de soğumayalım. F P telefon üreten firmalar lazım bize.
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benhuraxu 4 ay en beğenilen
Mi 6 üvey evlat mı?
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intel7mix 4 ay benhuraxu
Custom rom kurun geçin ne bekliyorsunuz ki.
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xiaomi, android güncellemeleri ve
8 etiket daha xiaomi redmi note 5 xiaomi mi 6x xiaomi redmi s2 xiaomi redmi 6 pro android pie Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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