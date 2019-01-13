Bu yılın ilk çeyreğinde 4 Xiaomi cihazı daha Android Pie güncellemesi alıyor

Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla tanınıyor. 2018 yılı sona ermeden pek çok cihazına Android Pie güncellemesini ulaştırmış olan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 4 cihazı için daha Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacak.
Resmi MIUI forumunda yayınlanan bir açıklamaya göre, Xiaomi, Redmi Note 5, Mi 6X, Redmi S2 ve Redmi 6 Pro'nun Android Pie güncellemeleri için test sürecini başlatmış durumda ve güncellemeler yılın ilk çeyreğinde kullanıcılara ulaşmış olacak.
Mi 6X, Redmi S2 ve Redmi 6 Pro piyasaya Android Oreo ile sürüldüklerinden dolayı Android 9 Pie güncellemesi almaları oldukça doğal. Ancak Redmi Note 5, Android 7.1.2 ile piyasaya sürülmüştü. Bu bakımdan güncelleme alması oldukça sevindirici.Bahsi geçen cihazlar için Android Pie güncellemesi ilk olarak Çin'de yayınlanmaya başlayacak ve güncelleme kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaştırılacak.
https://www.gizmochina.com/2019/01/13/xiaomi-to-bring-android-pie-to-the-redmi-note-5-redmi-6-pro-and-more-opens-beta-registrations/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umarım düzgün bir güncelleme olur. Zenfone 2ye verilen 6.0 güncellemesi gibi olacaksa hiç vermesinler. Xiaomi den de soğumayalım. F P telefon üreten firmalar lazım bize.
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