Bu yıl 6.2 milyon 3D TV satılabilir

3D televizyonlar hızla yayıgnlaşıyor. Samsung, Sony, LG ve Panasonic gibi dünya devi elektronik üreticilerinin arka arka duyurduğu yeni modellerle birlikte ülkemiz pazarında da örneklerini görmeye başladığımız üç boyutlu televizyonlarda, pazar hızlı bir büyüme içerisine girecek gibi görünüyor. Piyasa araştırmaları yapan Displaybank'a göre 3D TV satışları bu yıl 6.2 milyon adede ulaşacak.
Displaybank'ın tahminlerine göre bu yıl satılacak 3D televizyonların 5 milyonu LCD TV, 1.2 milyonu ise plazma olacak. 6.2 milyon adetlik satış ile tüm televizyon pazarının %3'ünü oluşturması beklenen 3D TV'lerde, yukarıda saydığımız dört büyük oyuncunun pazara öncülük edeceği bildiriliyor. Yılın ikinci yarısıyla birlikte 240Hz panellerin aktif bir şekilde kullanılması beklenirken, satışların 2012 yılında 33 milyona, 2014 yılında ise 83 milyona çıkarak tüm TV pazarının %31'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.
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Sevgi, Saygı ve Linux
maibilisim.net/...
Sen istediğin gibi davranabilirsin.
Her firma insan sağlığını düşünecek diye bir kaide varmı. İşletmelerin, firmaların temel amacı para kazanmak ticari hayatlarını devam ettirebilmektir.
Yapılan testlerin hepsi kısa vadede ve belli saat dilimlerinde, belirtilen aralıklarda yapılan testlerdir.
Saygılar.
content gardaşım content! yoğsa tvyı alıp cekırdek mı yıycez...
not:yukarıda bır arkadasımız ,3d (gozluklu) kullanımın beyın uzerınde hasara yol acabılecegıne kısaca degınmıs,kendısıne katılyorum.Mıde bulantısı nabızda duzensızlıkler ve ılk 20 dakıkadan sonra algıda bozukluk ,gozlerde kılcal damarların kırılması durumları bılımsel ortada olan yan etkılerdır,arkadasımıza bu uyarı ve hatırlatması ıcın teskkur edıyoruz.
Doktorlar içinde daha çok müşteri.
Beyin kanamaları oranı hızla artacak.
ne alaka diyeceksiniz ileride görürsünüz :)
İyiymiş.