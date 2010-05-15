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Bu yıl 6.2 milyon 3D TV satılabilir

9 yıl
15,2b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3D televizyonlar hızla yayıgnlaşıyor. Samsung, Sony, LG ve Panasonic gibi dünya devi elektronik üreticilerinin arka arka duyurduğu yeni modellerle birlikte ülkemiz pazarında da örneklerini görmeye başladığımız üç boyutlu televizyonlarda, pazar hızlı bir büyüme içerisine girecek gibi görünüyor. Piyasa araştırmaları yapan Displaybank'a göre 3D TV satışları bu yıl 6.2 milyon adede ulaşacak.

Displaybank'ın tahminlerine göre bu yıl satılacak 3D televizyonların 5 milyonu LCD TV, 1.2 milyonu ise plazma olacak. 6.2 milyon adetlik satış ile tüm televizyon pazarının %3'ünü oluşturması beklenen 3D TV'lerde, yukarıda saydığımız dört büyük oyuncunun pazara öncülük edeceği bildiriliyor. Yılın ikinci yarısıyla birlikte 240Hz panellerin aktif bir şekilde kullanılması beklenirken, satışların 2012 yılında 33 milyona, 2014 yılında ise 83 milyona çıkarak tüm TV pazarının %31'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Avatar'ı sinemada Digital 3D olarak seyerttim doğrusu filme çok şey katıyo 3D olayı ama en fazla Avatar'ı seyredebilecek kadar dayanabilirim fazlasını bünyem kaldırmaz aslında filmden çıkınca bayağı bi kötü olmuştu gözlerim o yüzden benim fikrim gözlük gerektirmeyen doğal 3D tv.ler çıkana kadar 3D pek de hyırlı bi olay değil. reklamlar bilimsel veriler değildir bunuda göz önünde bulundurun (nestfit yiyip 14 günde ideal kilonuza ulaşamamanız gibi)
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sertacaygun 9 yıl
LCD satışları düştü veya getirisi azaldı tabi, 3D furyası çıktı. Para tuzağı olduğunu düşünüyorum.
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mehmedakif 9 yıl
37 ekran fazlasıyla yetiyor. Önce izlemeye değer yayınlar yapılsın.
Sevgi, Saygı ve Linux
maibilisim.net/...
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DH Misafiri 9 yıl
Gardas madem bukadar sey biliyorsunuz 3d ler hakkinda benim bu sorumada cevap verirmisiniz bizahmet gabiz da yapiormu 3D active Shutter Gozlukler??? ha bide DOlby Soround Prologic IIz ve Prologic IIx de ayni sekilde Mide bulantisi yapior mu??? Cevabinizi sabirsizlikla bekliom cunku Bu Bilgilerinizi Sony ve LG ve Samsung ve Sharp ve Panassonic`e bildirecegim!onlar ANlamiyorlar!!!sadece Turkler anliyor!
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Netscout 9 yıl

DH Misafiri

Gardas madem bukadar sey biliyorsunuz 3d ler hakkinda benim bu sorumada cevap verirmisiniz bizahmet gabiz da yapiormu 3D active Shutter Gozlukler??? ha bide DOlby Soround Prologic IIz ve Prologic IIx de ayni sekilde Mide bulantisi yapior mu??? Cevabinizi sabirsizlikla bekliom cunku Bu Bilgilerinizi Sony ve LG ve Samsung ve Sharp ve Panassonic`e bildirecegim!onlar ANlamiyorlar!!!sadece Turkler anliyor!


Sen istediğin gibi davranabilirsin.
Her firma insan sağlığını düşünecek diye bir kaide varmı. İşletmelerin, firmaların temel amacı para kazanmak ticari hayatlarını devam ettirebilmektir.
Yapılan testlerin hepsi kısa vadede ve belli saat dilimlerinde, belirtilen aralıklarda yapılan testlerdir.
Saygılar.
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swrty 9 yıl
:D 3D Bosver Biz Eski Teknoloji Yeter
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sendemail 9 yıl
oha len ,ben 37 ekran grundig ile idare edıyorum ,kalsın efenim 3d ,hadı butceyı kanırtıp aldık 3d ,napcaz? seda sayana 3d tahammul edemem , kıssadan hisse ustadım content adamakıllı olmadan hologram seklınde nüfus etse dahı goruntu almam alamam...adam üsenmeden 7 bın tl led tvye para verıyor aksam elınde cekırdek feodal dramların yasandıgı ya da apışarası temalı(bihter tarzı) dizileri seyredıyor,
content gardaşım content! yoğsa tvyı alıp cekırdek mı yıycez...
not:yukarıda bır arkadasımız ,3d (gozluklu) kullanımın beyın uzerınde hasara yol acabılecegıne kısaca degınmıs,kendısıne katılyorum.Mıde bulantısı nabızda duzensızlıkler ve ılk 20 dakıkadan sonra algıda bozukluk ,gozlerde kılcal damarların kırılması durumları bılımsel ortada olan yan etkılerdır,arkadasımıza bu uyarı ve hatırlatması ıcın teskkur edıyoruz.
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Netscout 9 yıl
Gözlük sektörü için büyük gelişme bekleniyor :).
Doktorlar içinde daha çok müşteri.
Beyin kanamaları oranı hızla artacak.
ne alaka diyeceksiniz ileride görürsünüz :)
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Tolgá 9 yıl
sizde 3d daha yaygınlaşmadan gözlüksüz 3d 4d ye atlamışsınız
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adilazimdegilx 9 yıl
Gözlüksüz 3D TVler zaten üretildi.Fakat yaygınlaşması için TV yayınların ve fabrikasyon sürecinin uygun hale gelmesi gerekiyor. 2013-2014 yıllarında birçok evde bunlardan bulanacağına eminim
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konsoldede 9 yıl
bana kalirsa asil patlama 4d de yasanacak
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mokinto 9 yıl

konsoldede

bana kalirsa asil patlama 4d de yasanacak


İyiymiş.
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