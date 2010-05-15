Bu yıl 6.2 milyon 3D TV satılabilir

3D televizyonlar hızla yayıgnlaşıyor. Samsung, Sony, LG ve Panasonic gibi dünya devi elektronik üreticilerinin arka arka duyurduğu yeni modellerle birlikte ülkemiz pazarında da örneklerini görmeye başladığımız üç boyutlu televizyonlarda, pazar hızlı bir büyüme içerisine girecek gibi görünüyor. Piyasa araştırmaları yapan Displaybank'a göre 3D TV satışları bu yıl 6.2 milyon adede ulaşacak.

Displaybank'ın tahminlerine göre bu yıl satılacak 3D televizyonların 5 milyonu LCD TV, 1.2 milyonu ise plazma olacak. 6.2 milyon adetlik satış ile tüm televizyon pazarının %3'ünü oluşturması beklenen 3D TV'lerde, yukarıda saydığımız dört büyük oyuncunun pazara öncülük edeceği bildiriliyor. Yılın ikinci yarısıyla birlikte 240Hz panellerin aktif bir şekilde kullanılması beklenirken, satışların 2012 yılında 33 milyona, 2014 yılında ise 83 milyona çıkarak tüm TV pazarının %31'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.