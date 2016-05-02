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Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında

Web sayfalarının boyutları kullanılan materyaller ile birlikte bugün ciddi boyutlara ulaştı. Web sayfaları artık ortalama 1993 yılının popüler oyunu Doom ile aynı boyutlarda.
3 yıl
2,8b
1
8
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında
Tam Boyutta Gör

Web sayfalarının sahip olduğu ve kullanıcılara sunduğu özellikler, doğal olarak ilk yüklenme anında sitelerin toplam boyutlarının büyümesi sonucunu doğuruyor. Web siteleri için performans ölçümlemeleri ve analizleri yapan HTTP Archive sitesinin ortaya koyduğu son rakamlara göreyse popüler sitelerin ortalama boyutları 2.3 MB seviyesine ulaştı.

Bu rakam aslında son derece ilginç. Zira 1993 yılında yayınlanan ve birden fazla bölümlü, 3D grafik motorlu Doom oyunu da 2.39MB boyutlardaydı. Bugün gelinen noktayı açık bir şekilde ortaya koyan bu tablo aslında buz dağının sadece görünen yüzü. İçerdeyse çok daha karanlık ve can sıkıcı bir tablo söz konusu.

Dünyadaki tüm kullanıcılar geniş bant internet hizmetlerinden faydalanabilir durumda değil ne yazık ki. Bugün gelişmekte olan ülkelerde halen 2 Milyon’dan fazla insan dial-up modemler kullanarak internete girmeye çalışıyor. Bunun dışında geniş bant internet olsa bile ülkemizde olduğu gibi adil kullanım kotası gibi uygulamalar hatta kullanılan veri başına ödeme yapılan tarifeler var ki burada işler biraz daha farklı bir noktaya taşınıyor.

DonanımHaber’in ana sayfası bu haber yayına hazırlanırken 2.8MB boyutundaydı ki bu rakama sayfada gördüğünüz tüm materyaller dahil. Kendi yaptığımız testlerde Türkiye’deki popüler haber sitelerinin 3,5MB ile 5,4MB arasında boyutlandığını gördük. HTTP archive’in raporundaki diğer detaylara kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Rapordan dikkat çekici bazı bilgiler şöyle:


  • Sitelerin %83’ü flash içeriklere yer vermiyor,
  • Web sayfalarının %59’unda özel font’lar kullanılıyor,
  • Resimlerin %46’sı JPG, %29’u PNG, %23’ü GIF formatında,
  • %50’den fazla site ön bellek tutmuyor,
  • HTTPS isteklerinin oranı %27 seviyesinde,
  • Sitelerin %36’sı 1 megabyte’ın altında boyuta sahip.


http://www.httparchive.org/interesting.php?a=All&l=Apr%2015%202016#bytesperpage Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
DH'den reklamları alın geri kaç kb kalır ki ?
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mementopolis 3 yıl
Reklamlari cikartin ve Kral ciplak, deyin :D .
1 Yanıt Yanıtla +9
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kadirirdem 3 yıl
Dh nin boyutu ne kadar acaba...
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Tugrul_512bit 3 yıl
Yakında anakart biosu da reklamlı olacak. Güç düğmesine basınca önerilen sayfalar çıkacak aralarda.
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MegaWolt38 3 yıl
adblock ile 0,5 mb
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DH Misafiri 3 yıl
Bir de 64k zoom assembly demosu vardı. 64k içine nasılda 3d demo sıydırmışlardı.
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napolyon94 3 yıl
Reklam koyma o zaman
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Virinom 3 yıl en beğenilen
DH'den reklamları alın geri kaç kb kalır ki ?
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mementopolis 3 yıl
Reklamlari cikartin ve Kral ciplak, deyin :D .
1 Yanıt Yanıtla +9
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Şehmistan 3 yıl mementopolis
mementopolis
Reklamlari cikartin ve Kral ciplak, deyin :D .

KRAL ÇIPLAK
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