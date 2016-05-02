Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında

Tam Boyutta Gör

Web sayfalarının sahip olduğu ve kullanıcılara sunduğu özellikler, doğal olarak ilk yüklenme anında sitelerin toplam boyutlarının büyümesi sonucunu doğuruyor. Web siteleri için performans ölçümlemeleri ve analizleri yapan HTTP Archive sitesinin ortaya koyduğu son rakamlara göreyse popüler sitelerin ortalama boyutları 2.3 MB seviyesine ulaştı.

Bu rakam aslında son derece ilginç. Zira 1993 yılında yayınlanan ve birden fazla bölümlü, 3D grafik motorlu Doom oyunu da 2.39MB boyutlardaydı. Bugün gelinen noktayı açık bir şekilde ortaya koyan bu tablo aslında buz dağının sadece görünen yüzü. İçerdeyse çok daha karanlık ve can sıkıcı bir tablo söz konusu.

Dünyadaki tüm kullanıcılar geniş bant internet hizmetlerinden faydalanabilir durumda değil ne yazık ki. Bugün gelişmekte olan ülkelerde halen 2 Milyon’dan fazla insan dial-up modemler kullanarak internete girmeye çalışıyor. Bunun dışında geniş bant internet olsa bile ülkemizde olduğu gibi adil kullanım kotası gibi uygulamalar hatta kullanılan veri başına ödeme yapılan tarifeler var ki burada işler biraz daha farklı bir noktaya taşınıyor.

DonanımHaber’in ana sayfası bu haber yayına hazırlanırken 2.8MB boyutundaydı ki bu rakama sayfada gördüğünüz tüm materyaller dahil. Kendi yaptığımız testlerde Türkiye’deki popüler haber sitelerinin 3,5MB ile 5,4MB arasında boyutlandığını gördük. HTTP archive’in raporundaki diğer detaylara kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Rapordan dikkat çekici bazı bilgiler şöyle:





Sitelerin %83’ü flash içeriklere yer vermiyor,

Web sayfalarının %59’unda özel font’lar kullanılıyor,

Resimlerin %46’sı JPG, %29’u PNG, %23’ü GIF formatında,

%50’den fazla site ön bellek tutmuyor,

HTTPS isteklerinin oranı %27 seviyesinde,

Sitelerin %36’sı 1 megabyte’ın altında boyuta sahip.

http://www.httparchive.org/interesting.php?a=All&l=Apr%2015%202016#bytesperpage