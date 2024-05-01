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    Çinli Dongfeng, Cybertruck'a benzer elektrikli kamyonetini sergiledi: 1305 beygir güç sunuyor!

    Çinli üretici Dongfeng, Pekin Otomobil Fuarı'nda Tesla Cybertruck'tan esinlenilen elektrikli kamyonet prototipini sergiledi. İlginç tasarımı ve güçlü motoruyla dikkat çeken araç neler sunuyor?
    Çinli Dongfeng, Cybertruck'a benzer elektrikli aracını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Dongfeng, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Tesla Cybertruck'tan "hayli" esinlenilen elektrikli kamyonet prototipini sergiledi. Konsept araç Dongfeng tarafından, "2024 Concept Pickup Truck" olarak isimlendiriliyor.

    Dongfeng'in elektrikli kamyoneti neler sunuyor?

    Cybertruck ile kıyaslandığında daha yumuşak hatlara sahip olan aracın gövdesi, Cybertruck gibi çelikten imal edilmemiş olabilir. Aracın ön tarafında çeşitli görüntüleri gösterecek şekilde yapılandırılabilen bir LED şerit, ışıklı bir logo ve çıkıntılı bir tampon göze çarpıyor.

    Çinli Dongfeng, Cybertruck'a benzer elektrikli aracını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Kamyona yandan bakıldığında bazı ilginç özelliklerinin olduğu görülüyor. Ters yöne açılan arka kapılar, elektrikli açılabilir yan basamaklar, aerodinamik jant kapakları ve arazi lastikleri bunlardan bazıları. Aynı zamanda kamyonetin arkasında yer alan tente açılarak çadır şeklini alabiliyor. Kamyonetin kabininde ise köşeli direksiyon simidi, boydan boya uzanan ekran ve futuristik koltuklar dikkat çekiyor.

    Araç, tasarımının dışında motor gücüyle de hayli iddialı. Dongfeng, elektrikli kamyonetinin 1305 beygire kadar güç sunabileceğini belirtiyor. Bu değer, aracın ilham aldığı Cybertruck'un CyberBeast tepe modelinden bile yüksek bir değer. Şirket aracın ne zaman üretime geçip piyasaya çıkacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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