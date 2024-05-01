Çinli Dongfeng, Cybertruck'a benzer elektrikli kamyonetini sergiledi: 1305 beygir güç sunuyor!

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Dongfeng, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Tesla Cybertruck'tan "hayli" esinlenilen elektrikli kamyonet prototipini sergiledi. Konsept araç Dongfeng tarafından, "2024 Concept Pickup Truck" olarak isimlendiriliyor.

Dongfeng'in elektrikli kamyoneti neler sunuyor?

Cybertruck ile kıyaslandığında daha yumuşak hatlara sahip olan aracın gövdesi, Cybertruck gibi çelikten imal edilmemiş olabilir. Aracın ön tarafında çeşitli görüntüleri gösterecek şekilde yapılandırılabilen bir LED şerit, ışıklı bir logo ve çıkıntılı bir tampon göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Kamyona yandan bakıldığında bazı ilginç özelliklerinin olduğu görülüyor. Ters yöne açılan arka kapılar, elektrikli açılabilir yan basamaklar, aerodinamik jant kapakları ve arazi lastikleri bunlardan bazıları. Aynı zamanda kamyonetin arkasında yer alan tente açılarak çadır şeklini alabiliyor. Kamyonetin kabininde ise köşeli direksiyon simidi, boydan boya uzanan ekran ve futuristik koltuklar dikkat çekiyor.

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Araç, tasarımının dışında motor gücüyle de hayli iddialı. Dongfeng, elektrikli kamyonetinin 1305 beygire kadar güç sunabileceğini belirtiyor. Bu değer, aracın ilham aldığı Cybertruck'un CyberBeast tepe modelinden bile yüksek bir değer. Şirket aracın ne zaman üretime geçip piyasaya çıkacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.

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Çinli Dongfeng, Cybertruck'a benzer elektrikli aracını sergiledi