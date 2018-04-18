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Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak

Elon Musk tarafından şirkete gönderildiği belirtilen bir e-postada Model 3 üretimine neden ara verildiği açıklandı. Musk, mesajında ayrıca Fremont fabrikasının bundan böyle 7/24 çalışacağını söyledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak
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Model 3’ün üretim aşamasındaki darboğazı bir türlü çözemeyen Tesla, aracın üretimini 4-5 gün durdurma kararı almıştı. Şirket tarafından açıklamada, alınan bu kararın sebebi olarak üretim hattında yapılacak iyileştirmeler gösterilmişti. Bugün ise Jalopnik tarafından elde edilen e-postada olayın detayları ortaya çıktı.

Fremont fabrikası 7/24 çalışacak 

Jalopnik tarafından yapılan haberde, Salı günü Elon Musk tarafından şirkete gönderildiği belirtilen bir e-postanın elde edildiği belirtildi. Musk, gönderdiği mesajda Model 3’ün üretiminden gelecek yılki harcamalara kadar yapılacak bir takım değişiklikleri açıkladı. Haziran ayından itibaren Model 3 üretimini haftada 6 bine çıkarmak için Fremont fabrikasının 7/24 çalışacağını belirtti.

Fremont ve Gigafactory’de üretimin birkaç günlüğüne durduğunu onaylayan Elon Musk, bunun bazı kapsamlı güncellemeler için yapıldığının altını çizdi. Bu güncellemeler sayesinde önümüzdeki aydan itibaren Mode 3 üretiminin 3000 ile 4000 arasına çıkabileceğini söyledi.

Mayıs'ta daha kapsamlı yenilikler gelecek

Elon Musk’ın gönderdiği mesajda, mayıs ayında Model 3’ün üretim hattında daha kapsamlı yenilikler yapılacağı, bu sayede üretimin haziran ayı itibariyle haftada 6 bine çıkarılabileceği belirtildi. Yapılacak en büyük değişiklik ise Fremont fabrikasında olacak. Eklenecek yeni vardiyalarla birlikte fabrikadaki işleyiş 7/24 devam edecek. Tesla, bu ihtiyacı karşılayabilmek için fazladan 400 kişiyi işe alacak.



https://jalopnik.com/tesla-switching-to-24-7-shifts-to-push-for-6-000-model-1825335216 Yorum Yaz
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xxxx1 1 yıl en beğenilen
Bunlar yeni bir marka olmanın dezavantajları ...kısa sürede marka değeri olarak yüzyılı devirmiş markaları geçti Tesla .
beklenti üretim kapasitesi şuan için tabiki isimlerle aynı değil, hepsi bu süreçlerden geçti,tesla nin sorunun üretim hattının darlığı, abd deki işçilik vs.de diğer ülkelere nazaran çok pahalı.
Model 3 un ulasılır fiyatta olması ,üretim yükünü agırlastırdı. Tesla bunları telafi edecek kapasitede.
Bunlar yeni bir marka olmanın dezavantajları ...kısa sürede marka değeri olarak yüzyılı devirmiş markaları geçti Tesla .beklenti üretim kapasitesi şuan iç...
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aycibin 1 yıl
birebir rakip bmw'de örnek vereyim.tüm bmw satışlarının yarısı 3 serisine ait.ama yine çok satan 1 ve 5 serisinin muadili tesla'da yok.bu da demek oluyorki model 3 hepsine kafa tutmak zorunda.tesla şu ana kadar ürettiğinin 2 misli kadar model 3 üretmeliki talebi karşılasın.işi pek kolay değil.
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eulogy 1 yıl
Bu adamdaki vizyon kimde var?
Bu adamdaki azim kimde var?
Bu adamdaki bilgi birikim kimde var?
Bu adamdaki zeka kimde var?
Bu adamdaki sorumluluk, bilinç dünyanın geleceğine ilişkin elini taşın altına koyma kimde var?
Bin yılda bir gelecek dehayı sipariş yetişmedi diye harcıyorlar.
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Şaka len şaka :) Medya maymunu, ilgi manyağı, egosu tavan yapmış, her şeyi göstermelik, baskasının icatlarını üstlenen bir şaklaban :) Neo liberalizmin ne kadar algı yönetimi dolu agresif bir balon olduğunun simgesi adam.
30 kere konuşup bir tanesini yapıyor. Pardon yaptırıyor. Bu adam kendi başına önemli önemsiz, ufak büyük farketmeden bir iş yapmmaış insanların turnusolu. nasıl ki polat alemdar'ın para kazanma şekli beğeniliyorsa, bu adamında yaptıkla elbette bir işin nasıl yapıldığını bilmeyenler tarafından övülür.
fordlardan, edisonlardan, teslalardan, einsteinlardan, bohrlardan, spearmanlardan, freudlardan, junglardan, shrodingerlerden kimlere düştük vay anasını...
tam 9 aydır hyperloop için sağa sola dileniyor gelin katılın işe diye. öyle bir deha. Maşallah zehir zehir...
Madem yüzyılın dehasısın, neden yapmıyosun sağda solda bilim insanlarına yalvarıyosun gelin katılın diye. Kendisinin olayla bir alakası yok, tesla + spacex mühendisleri de beceremiyolar, üstüne çağrı yapıp tonla bilim insanını katıyor, yine olmuyor. Öyle deha işte elon musk. 65 sayfalık yüzeysel, içi boş bir makale yazınca hyperloop icat etmiş oluyor :) Ben bilim insanlarının yerine olsam projeye katılmam. nasıl olsa icat edilince bunları postalayıp ben başardım ben yaptım diye ortalıkta gezinecek.
Elon Musk: İşte görmüş olduğunuz gibi fabrikamız 24 saat faal olar.... Durun durun projem geldiiii. Iggghhh al sana 3 proje daha şlakkk.
İnsanlar: oha oha oha !!! deha deha deha !!! Helal be !!! projedur çocuk.
Edit: Türkçe'yi katletmişim, özür. İbret olsun diye düzeltmicem.
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ccguven 1 yıl
Kaliteli bir iş yeterince zamanında yapılmıştır. (söz kimindi ya?)
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xxxx1 1 yıl en beğenilen
Bunlar yeni bir marka olmanın dezavantajları ...kısa sürede marka değeri olarak yüzyılı devirmiş markaları geçti Tesla .
beklenti üretim kapasitesi şuan için tabiki isimlerle aynı değil, hepsi bu süreçlerden geçti,tesla nin sorunun üretim hattının darlığı, abd deki işçilik vs.de diğer ülkelere nazaran çok pahalı.
Model 3 un ulasılır fiyatta olması ,üretim yükünü agırlastırdı. Tesla bunları telafi edecek kapasitede.
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bulentcandan 1 yıl
Elon Musk n'apar eder başarır. Daha önce hep verdiği sözleri tuttu. Darısı bizimkilerin başına...
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hardtracker 1 yıl
bu saatten sonra bi tarafini yirtsan yetismez o siparisler.
bizimkilerin vaadlerine benzedi bu is.
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mokinto 1 yıl hardtracker
hardtracker
bu saatten sonra bi tarafini yirtsan yetismez o siparisler.
bizimkilerin vaadlerine benzedi bu is.

Yetismeyecegi kesin. Kayma 1 yıl gibi. Gene 2020 den önce olması önemli Tesla açısından çünkü başka üreticiler araçlarını o tarihlere hazırlıyor.
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teknokaptan 1 yıl
onun yaninda calisilmaz :)
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