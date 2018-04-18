Tesla, Model 3 üretimi için artık 7/24 çalışacak

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Model 3’ün üretim aşamasındaki darboğazı bir türlü çözemeyen Tesla, aracın üretimini 4-5 gün durdurma kararı almıştı. Şirket tarafından açıklamada, alınan bu kararın sebebi olarak üretim hattında yapılacak iyileştirmeler gösterilmişti. Bugün ise Jalopnik tarafından elde edilen e-postada olayın detayları ortaya çıktı.

Fremont fabrikası 7/24 çalışacak

Jalopnik tarafından yapılan haberde, Salı günü Elon Musk tarafından şirkete gönderildiği belirtilen bir e-postanın elde edildiği belirtildi. Musk, gönderdiği mesajda Model 3’ün üretiminden gelecek yılki harcamalara kadar yapılacak bir takım değişiklikleri açıkladı. Haziran ayından itibaren Model 3 üretimini haftada 6 bine çıkarmak için Fremont fabrikasının 7/24 çalışacağını belirtti.

Fremont ve Gigafactory’de üretimin birkaç günlüğüne durduğunu onaylayan Elon Musk, bunun bazı kapsamlı güncellemeler için yapıldığının altını çizdi. Bu güncellemeler sayesinde önümüzdeki aydan itibaren Mode 3 üretiminin 3000 ile 4000 arasına çıkabileceğini söyledi.

Mayıs'ta daha kapsamlı yenilikler gelecek

Elon Musk’ın gönderdiği mesajda, mayıs ayında Model 3’ün üretim hattında daha kapsamlı yenilikler yapılacağı, bu sayede üretimin haziran ayı itibariyle haftada 6 bine çıkarılabileceği belirtildi. Yapılacak en büyük değişiklik ise Fremont fabrikasında olacak. Eklenecek yeni vardiyalarla birlikte fabrikadaki işleyiş 7/24 devam edecek. Tesla, bu ihtiyacı karşılayabilmek için fazladan 400 kişiyi işe alacak.





https://jalopnik.com/tesla-switching-to-24-7-shifts-to-push-for-6-000-model-1825335216